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Górnictwo

Wypadek w kopalni Rudna. Ciężko ranny górnik

Do poważnego wypadku doszło we wtorek 22 września w Zakładach Górniczych Rudna. W wyniku osunięcia się skał, poszkodowany został jeden z górników. Jego stan określany jest jako ciężki.

Monika Krezel

Monika Krężel

22 września 2026, 17:08
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KGHM

ZG Rudna

fot: KGHM

Do poważnego wypadku doszło we wtorek 22 września w Zakładach Górniczych Rudna. W wyniku osunięcia się skał, poszkodowany został jeden z górników. Jego stan określany jest jako ciężki.

W Zakładach Górniczych Rudna doszło przed godz. 12 we wtorek, 22 września, do osunięcia się skał.

- W wyniku zdarzenia poszkodowany został jedne z naszych pracowników. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala - przekazał Artur Newecki, rzecznik prasowy spółki KGHM Polska Miedź.

Stan górnika określany jest jako ciężki. Przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja.

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