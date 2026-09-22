Wypadek w kopalni Rudna. Ciężko ranny górnik
Do poważnego wypadku doszło we wtorek 22 września w Zakładach Górniczych Rudna. W wyniku osunięcia się skał, poszkodowany został jeden z górników. Jego stan określany jest jako ciężki.
fot: KGHM
ZG Rudna
fot: KGHM
Do poważnego wypadku doszło we wtorek 22 września w Zakładach Górniczych Rudna. W wyniku osunięcia się skał, poszkodowany został jeden z górników. Jego stan określany jest jako ciężki.
W Zakładach Górniczych Rudna doszło przed godz. 12 we wtorek, 22 września, do osunięcia się skał.
- W wyniku zdarzenia poszkodowany został jedne z naszych pracowników. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala - przekazał Artur Newecki, rzecznik prasowy spółki KGHM Polska Miedź.
Stan górnika określany jest jako ciężki. Przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja.