Kopalnia Soli Wieliczka stała się w weekend areną wielkiego święta światowego kolarstwa. Finałowy etap Tour de Pologne przyciągnął tysiące kibiców, którzy wypełnili okolice szybu Daniłowicza, tworząc wyjątkową atmosferę jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych w Polsce. Decydująca o losach klasyfikacji generalnej jazda indywidualna na czas dostarczyła ogromnych emocji.

Kopalnia Soli Wieliczka stała się w weekend areną wielkiego święta światowego kolarstwa. Finałowy etap Tour de Pologne przyciągnął tysiące kibiców, którzy wypełnili okolice szybu Daniłowicza, tworząc wyjątkową atmosferę jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych w Polsce. Decydująca o losach klasyfikacji generalnej jazda indywidualna na czas dostarczyła ogromnych emocji.

Na terenie Kopalni funkcjonowały rozbudowane miasteczka startu i mety. Przygotowano strefę stanowisk promocyjnych partnerów wyścigu oraz park serwisowy. Na kibiców czekały liczne atrakcje i strefy aktywności dla całych rodzin. Przestrzeń wokół Kopalni tętniła życiem. Sportowe emocje przeplatały się z piknikową atmosferą, a mieszkańcy i turyści mogli z bliska obserwować przygotowania najlepszych zawodników świata do finałowej rywalizacji. Uroczystą oprawę wydarzenia zapewniła Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Kopalni Soli „Wieliczka”, która tradycyjnie nadała finałowi wyjątkowy, górniczy charakter.

- Cieszę się, że to właśnie wielicka kopalnia po raz kolejny była gospodarzem finałowego etapu. Od lat łączymy siły, aby finał wyścigu miał odpowiednią oprawę i był jednocześnie znakomitą promocją regionu. W miejscu o tak wyjątkowej historii, po raz kolejny rozstrzygają się losy jednego z najważniejszych wyścigów kolarskich w Europie. To dla nas ogromna satysfakcja i powód do dumy – podkreśla Marian Leśny, Prezes Zarządu Kopalni Soli Wieliczka.

Wielkie emocje i triumf Marco Brennera

Siódmy, finałowy etap Tour de Pologne zakończył się zwycięstwem Szwajcara Stefana Künga. Zawodnik Tudor Pro Cycling Team okazał się najlepszy w jeździe indywidualnej na czas, rozegranej na 12,5-kilometrowej trasie wokół Kopalni Soli „Wieliczka”.

Wyniki 7. etapu – Wieliczka, jazda indywidualna na czas, 12,5 km

Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team) – 14:25 Finn Fisher-Black (Red Bull–BORA–Hansgrohe) – +4 s Callum Thornley (Red Bull–BORA–Hansgrohe) – +4 s

Marco Brenner, klubowy kolega zwycięzcy etapu, zajął siódme miejsce i odrobił wystarczająco dużo czasu, aby sięgnąć po zwycięstwo w klasyfikacji generalnej 83. Tour de Pologne. Niemiec przejął żółtą koszulkę lidera właśnie na ostatnim etapie w Wieliczce.

Dla niespełna 24-letniego Brennera to największy sukces w dotychczasowej karierze. Na podium klasyfikacji generalnej znaleźli się również Finn Fisher-Black oraz Hiszpan Ivan Romeo. Najlepszym z Polaków został Filip Gruszczyński, który ukończył wyścig na 25. miejscu. Klasyfikację najaktywniejszego zawodnika wygrał Radosław Frątczak, który zdobył lotne premie na 2 i 3 etapie.

Klasyfikacja generalna Tour de Pologne 2026

Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) Finn Fisher-Black (Red Bull–BORA–Hansgrohe) Ivan Romeo (Movistar)

Finałowy etap zadecydował o ostatecznych wynikach tegorocznego Tour de Pologne. W 2025 roku czasówka również przyniosła zmianę na czele klasyfikacji – Brandon McNulty wygrał wówczas etap i zapewnił sobie zwycięstwo w całym wyścigu.

Dekoracja zwycięzców pod Kopalnią

Kulminacyjnym momentem wydarzenia była ceremonia dekoracji zwycięzców. Prezydent RP Karol Nawrocki, który objął swoim patronatem Tour de Pologne, obdarował pucharami zwycięzców wyścigu.

W dekoracji najlepszego zawodnika finałowego etapu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Kopalni Soli „Wieliczka”. Główną nagrodę dla Stefana Künga wręczyli prezes zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Marian Leśny oraz członek zarządu Łukasz Sadkiewicz, wspólnie z dyrektorem generalnym Lang Team i organizatorem TdP Czesławem Langiem. Triumfator otrzymał pamiątkową rzeźbę z soli, wykonaną przez wielickich górników-rzeźbiarzy.

Wielicka kopalnia wizytówką Tour de Pologne

Finał 83. edycji Tour de Pologne po raz kolejny pokazał, że Kopalnia Soli „Wieliczka” jest wyjątkowym miejscem na mapie prestiżowego wyścigu. Krótka, ale wymagająca trasa finałowej czasówki zapewniła emocjonującą walkę do ostatnich sekund, a tysiące kibiców zgromadzonych przy trasie i mecie stworzyły atmosferę godną imprezy rangi UCI WorldTour.

Połączenie światowego sportu, historycznego miejsca i wyjątkowej atmosfery sprawiło, że okolice Kopalni Soli „Wieliczka” ponownie stały się jedną z wizytówek Tour de Pologne. Bogata strefa wystawców, rodzinne atrakcje, park serwisowy, muzyczna oprawa górniczej orkiestry oraz uroczysta dekoracja zwycięzców stworzyły wydarzenie, które przyciągnęło zarówno miłośników kolarstwa, jak i mieszkańców oraz turystów.

Finał Tour de Pologne przy Kopalni Soli „Wieliczka” po raz kolejny pięknie promował Wieliczkę, Małopolskę oraz światowe dziedzictwo UNESCO. Dzięki transmisjom telewizyjnym i relacjom z finałowego etapu, malownicza sceneria Wieliczki ponownie trafiła do widzów w Polsce i na całym świecie. Ostatnie kilometry przyniosły największe emocje, a Kopalnia Soli „Wieliczka” po raz kolejny stała się miejscem, w którym ważą się losy całego wyścigu.