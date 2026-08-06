Śladami czarnego złota. Spacery po górniczych dzielnicach

W najbliższych dniach będzie można odkryć historię Rybnika, a dokładnie jego górniczych dzielnic - Chwałowice i Rymer.

Przy ul. 1 Maja w Rybniku-Chwalowicach zachowały się do dzisiaj dwupiętrowe familoki.

W najbliższych dniach będzie można odkryć historię Rybnika, a dokładnie jego górniczych dzielnic - Chwałowice i Rymer.

W czwartek, 6 sierpnia, o godz. 16 rozpocznie się spacer po familokach w dzielnicy Chwałowice. Będzie okazja, by posłuchać o historii tego miejsca i ludziach, którzy w nim mieszkali.

Będzie o historii osiedla, architektonicznych ciekawostkach i o tym, jak to miejsce zmieniało się przez lata. A na koniec zajrzymy do szkolnej izby historycznej, gdzie zobaczycie odtworzone mieszkanie w familoku – dokładnie takie, w jakim żyły tutejsze rodziny – napisali organizatorzy.

Spotkanie poprowadzi regionalista i historyk Adam Grzegorzek. Początek spaceru o godz. 16 obok poczty przy chwałowickich familokach. Drugi spacer odbędzie się w niedzielę 9 sierpnia po dzielnicy Rymer, a więc kolejnym miejscu, którego historia wiąże się z górnictwem.

Znacie te opowieści, które zaczynają się od „a pamiętasz, jak kiedyś..."? Na Rymerze jest ich mnóstwo. Ukryte w familokach, na podwórkach, w pamięci sąsiadów – zachęcają organizatorzy.

Niedzielny spacer Adrian Karpeta z Domu Kultury Niedobczyce w Rybniku. Początek o godz. 14.30 przy amfiteatrze w Parku Czempiela. Udział w każdym ze spacerów jest bezpłatny.

Górnicza historia rybnickich dzielnic Rymer oraz Chwałowice sięga przełomu XIX i XX wieku. W Chwałowicach w 1903 roku rozpoczęto budowę kopalni „Donnersmarckgrube”, która po II wojnie światowej otrzymała nazwę KWK Chwałowice. Z kolei w dzielnicy Rymer od 1896 roku rozwijała się samodzielna kopalnia „Johann Jacob” (późniejsza KWK Rymer). W połowie lat 90. XX wieku kopalnia Rymer została połączona z sąsiednią kopalnią Chwałowice.