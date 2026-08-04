Po szychcie

Jest już Rada Interesariuszy dla wpisu Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza na listę UNESCO

Podczas inauguracyjnego posiedzenia, które odbyło się w Sztolni Królowa Luiza, oficjalnie powołano Radę Interesariuszy – grono przedstawicieli różnych środowisk, którzy będą uczestniczyć w procesie przygotowania nominacji „Historycznego kompleksu wydobycia węgla kamiennego w Zabrzu (XVIII–XX wiek)” do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Monika Krezel

Monika Krężel

4 sierpnia 2026, 09:25
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Muzeum Górnictwa Węglowego

Rada Interesariuszy będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą

fot: Muzeum Górnictwa Węglowego

Podczas inauguracyjnego posiedzenia, które odbyło się w Sztolni Królowa Luiza, oficjalnie powołano Radę Interesariuszy – grono przedstawicieli różnych środowisk, którzy będą uczestniczyć w procesie przygotowania nominacji „Historycznego kompleksu wydobycia węgla kamiennego w Zabrzu (XVIII–XX wiek)” do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Powołanie Rady stanowi jeden z najważniejszych elementów przygotowań do ubiegania się o prestiżowy status Miejsca Światowego Dziedzictwa. Zgodnie z wytycznymi UNESCO, skuteczna ochrona dóbr o wyjątkowej uniwersalnej wartości powinna opierać się na partycypacyjnym modelu zarządzania, angażującym nie tylko instytucje odpowiedzialne za ochronę dziedzictwa, ale również przedstawicieli różnych środowisk społecznych, gospodarczych i naukowych. 

- W skład Rady Interesariuszy weszli przedstawiciele samorządów, instytucji kultury, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, sektora turystycznego i gospodarczego oraz osoby od lat zaangażowane w ochronę i popularyzację dziedzictwa przemysłowego. Ich wiedza, doświadczenie oraz znajomość lokalnych uwarunkowań będą cennym wsparciem podczas opracowywania i wdrażania Planu Zarządzania Dobrem (Management Plan) – dokumentu stanowiącego jeden z kluczowych elementów dokumentacji nominacyjnej UNESCO - informuje w komunikacie Muzeum Górnictwa Węglowego.

Podczas inauguracyjnego spotkania uczestnicy zapoznali się z aktualnym stanem prac nad przygotowaniem wniosku nominacyjnego, harmonogramem kolejnych działań oraz założeniami procesu zarządzania dobrem zgodnie ze standardami UNESCO. Dyskutowano również o wyzwaniach związanych z ochroną, zachowaniem autentyczności i integralności historycznego kompleksu wydobywczego oraz o możliwościach jego zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, turystów i przyszłych pokoleń.

To europejskie dziedzictwo techniki

W skład Rady wszedł m.in. wiceminister energii Marian Zmarzły. 

- Ministerstwo Energii konsekwentnie wspiera działania na rzecz zachowania tego wyjątkowego dziedzictwa. Rozpoczęliśmy prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o dotacji dla niektórych podmiotów, aby zapewnić ciągłość finansowania zadań realizowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego po 2027 roku. Celem jest stworzenie stabilnych podstaw finansowania utrzymania, zabezpieczenia i udostępniania zabytkowych wyrobisk oraz infrastruktury pogórniczej. Dziedzictwo górnicze Zabrza to ważna część historii polskiej gospodarki i tożsamości Śląska. Jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem doprowadzimy do skutecznej ochrony tego wyjątkowego miejsca i zwiększymy jego szanse na wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - napisał wiceminister Marian Zmarzły w mediach społecznościowych.

Rada Interesariuszy będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą, wspierając górnicze Muzeum w procesie aplikacji. Jej działalność ma zapewnić transparentność procesu, szeroki dialog społeczny oraz realny udział interesariuszy w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony i rozwoju tego wyjątkowego dziedzictwa. 

- Proces ubiegania się o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu środowisk. Powołanie Rady Interesariuszy jest wyrazem przekonania, że tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu możliwe jest skuteczne zachowanie i rozwijanie historycznego kompleksu wydobycia węgla kamiennego w Zabrzu – miejsca o wyjątkowym znaczeniu dla historii górnictwa, rozwoju przemysłowego Górnego Śląska oraz europejskiego dziedzictwa techniki - podaje Muzeum.

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