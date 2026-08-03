Górnik z Chwałowic zwycięża debiutując w nowej dyscyplinie

Cage Boxingu to boks w rękawicach do MMA. Zawodnicy walczą ze sobą na ringu o wielkość 9 metrów kw. Reguły walki są bardzo zbliżone do bokserskich. Ciosy proste, sierpowe czy haki – wszystko jest dozwolone. Rywalizacja trwa przez 3 rundy po 3 minuty.

Cage Boxingu to boks w rękawicach do MMA. Zawodnicy walczą ze sobą na ringu o wielkość 9 metrów kw. Reguły walki są bardzo zbliżone do bokserskich. Ciosy proste, sierpowe czy haki – wszystko jest dozwolone. Rywalizacja trwa przez 3 rundy po 3 minuty.

- Walka wygrana jednogłośnie na punkty! - Taką radosną nowina powitał nas w poniedziałkowy poranek, 3 sierpnia br. Marcin Maleszewski, mistrz walk MMA, górnik z ruchu Chwałowice kopalni ROW.

Zawodnik stoczył 1 sierpnia br. swoją pierwszą walkę w Cage Boxingu. Była to kolejna odsłona jego sportowej kariery. Pokonał Huberta Muzyka jednogłośną decyzją sędziów na gali Game Changer 6 w Rabce-Zdroju.

- W pierwszej rundzie udało się usadzić rywala na deski po mocnym lewym sierpowym na brodę. Po zderzeniu głowami pękł mi łuk brwiowy ale nie miało to przebiegu na walkę. W drugiej rundzie troszkę oddałem pola rywalowi. U jednego sędziego tę rundę przegrałem 10:9 ale w trzeciej rundzie już pełna dominacja i moja ręka zostaje podniesiona w górę podczas werdyktu. Sędziowie punktowali: 30:26, 30:26 oraz 29:27. Z walki jestem zadowolony, odpoczywam tydzień od treningu i od 10 sierpnia wracam na salę. Muszę przygotowywać się do kolejnego starcia, które zostało zaplanowane na koniec września. Dziękuję bardzo za wsparcie przygotowań dla kierownictwa Polskiej Grupy Górniczej, Solidarności KWK Chwałowice Oraz śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, firmie GW Dachy, Transporters, Biowel Labs i fizjoterapeucie Mariuszowi Kaczmarczykowi.

Cage Boxingu to boks w rękawicach do MMA

Zawodnicy walczą ze sobą na ringu o wielkość 9 m kw. Reguły walki są bardzo zbliżone do bokserskich. Ciosy proste, sierpowe czy haki – wszystko jest dozwolone. Rywalizacja trwa przez 3 rundy po 3 minuty.

Sportowiec z Chwałowic musiał wcześniej pożegnać się z walkami MMA. Doznał bowiem groźnej kontuzji.