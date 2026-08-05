Po szychcie

Cypelek na dąbrowskiej Pogorii przejdzie rewitalizację

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przed końcem tego roku „Cypelek” przy Pogorii III nabierze nowego kształtu i będzie mógł służyć mieszkańcom w odświeżonej odsłonie.

Monika Krezel

Monika Krężel

5 sierpnia 2026, 15:48
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Dąbrowa Górnicza

Pogoria będzie jeszcze bardziej przyjazna mieszkańcom

fot: UM Dąbrowa Górnicza

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przed końcem tego roku „Cypelek” przy Pogorii III nabierze nowego kształtu i będzie mógł służyć mieszkańcom w odświeżonej odsłonie.

Realizacja projektu, wybranego głosami mieszkańców w zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, sprawi, że przestrzeń od strony Łęknic wkrótce stanie się jeszcze bardziej przyjazną przestrzenią do wypoczynku i rekreacji.

Przygotowanie projektu poprzedziły jeszcze warsztaty z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczyli m.in. mieszkańcy okolicznych dzielnic, wędkarze oraz miłośnicy przyrody. Ich potrzeby i pomysły sprawiły, że projekt łączy funkcje rekreacyjne z poszanowaniem naturalnego charakteru tego obszaru.

Projekt zakłada zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu oraz jego walorów przyrodniczych. Najważniejsze działania koncentrują się na poprawie komfortu i bezpieczeństwa odwiedzających, a także uporządkowaniu przestrzeni bez nadmiernej ingerencji w naturę.

– W planach znalazły się m.in.: remont istniejących alejek, stworzenie stref rekreacji i wypoczynku, uporządkowanie plaży na końcu cypla, budowa punktu widokowego, odnowienie rejonu altany i miejsca ogniskowego, montaż ławek, leżaków, stojaków rowerowych oraz stołów piknikowych – wylicza Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik, zastępca naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

Projekt uwzględnia również potrzeby różnych grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z dziećmi.

Całość będzie realizowana z poszanowaniem dla przyrody – bez wycinki drzew i ingerencji w linię brzegową zbiornika. Zaplanowano jedynie niezbędną pielęgnację zieleni oraz nowe nasadzenia rodzimych gatunków krzewów.

Przetarg na wybór wykonawcy prac właśnie został ogłoszony. Oferty firm zainteresowanych realizacją inwestycji poznamy 11 sierpnia.

Powiązane tematy:

pogoria pogoria 3 rewitalizacja

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Kultura

Jest już Rada Interesariuszy dla wpisu Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza na listę UNESCO

Podczas inauguracyjnego posiedzenia, które odbyło się w Sztolni Królowa Luiza, oficjalnie powołano Radę Interesariuszy – grono przedstawicieli różnych środowisk, którzy będą uczestniczyć w procesie przygotowania nominacji „Historycznego kompleksu wydobycia węgla kamiennego w Zabrzu (XVIII–XX wiek)” do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Historia

Jak Konopnicka odwiedziła hutę, a Żeromski dąbrowskich górników

Przemysłowa Dabrowa Górnicza kryje wiele literackich tajemnic. W mieście, gdzie przed 100 laty dominowało hutnictwo i górnictwo regularnie bywali literaci, muzycy czy politycy.

Kultura

Gliwiczanie zamieniają plastik w monumentalną sztukę

Specjalistyczne maszyny, prasa termiczna, drukarki 3D i setki plastikowych nakrętek oraz butelki PET przynoszone bezpośrednio przez mieszkańców. Przez dwa intensywne lipcowe weekendy Centrum Edukacji Ekologicznej Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach zamieniło się w unikalne, upcyklingowe „laboratorium” produkcyjne. Pod okiem artystki wizualnej Matyldy Sałajewskiej Gliwiczanie testowali granice tworzyw sztucznych z odzysku, tworząc elementy pod wielkoformatową instalację kinetyczną.

Sport

Górnik z Chwałowic zwycięża debiutując w nowej dyscyplinie

Cage Boxingu to boks w rękawicach do MMA. Zawodnicy walczą ze sobą na ringu o wielkość 9 metrów kw. Reguły walki są bardzo zbliżone do bokserskich. Ciosy proste, sierpowe czy haki – wszystko jest dozwolone. Rywalizacja trwa przez 3 rundy po 3 minuty.