Cypelek na dąbrowskiej Pogorii przejdzie rewitalizację

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przed końcem tego roku „Cypelek” przy Pogorii III nabierze nowego kształtu i będzie mógł służyć mieszkańcom w odświeżonej odsłonie.

Pogoria będzie jeszcze bardziej przyjazna mieszkańcom

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przed końcem tego roku „Cypelek” przy Pogorii III nabierze nowego kształtu i będzie mógł służyć mieszkańcom w odświeżonej odsłonie.

Realizacja projektu, wybranego głosami mieszkańców w zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, sprawi, że przestrzeń od strony Łęknic wkrótce stanie się jeszcze bardziej przyjazną przestrzenią do wypoczynku i rekreacji.

Przygotowanie projektu poprzedziły jeszcze warsztaty z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczyli m.in. mieszkańcy okolicznych dzielnic, wędkarze oraz miłośnicy przyrody. Ich potrzeby i pomysły sprawiły, że projekt łączy funkcje rekreacyjne z poszanowaniem naturalnego charakteru tego obszaru.

Projekt zakłada zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu oraz jego walorów przyrodniczych. Najważniejsze działania koncentrują się na poprawie komfortu i bezpieczeństwa odwiedzających, a także uporządkowaniu przestrzeni bez nadmiernej ingerencji w naturę.

– W planach znalazły się m.in.: remont istniejących alejek, stworzenie stref rekreacji i wypoczynku, uporządkowanie plaży na końcu cypla, budowa punktu widokowego, odnowienie rejonu altany i miejsca ogniskowego, montaż ławek, leżaków, stojaków rowerowych oraz stołów piknikowych – wylicza Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik, zastępca naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

Projekt uwzględnia również potrzeby różnych grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z dziećmi.

Całość będzie realizowana z poszanowaniem dla przyrody – bez wycinki drzew i ingerencji w linię brzegową zbiornika. Zaplanowano jedynie niezbędną pielęgnację zieleni oraz nowe nasadzenia rodzimych gatunków krzewów.

Przetarg na wybór wykonawcy prac właśnie został ogłoszony. Oferty firm zainteresowanych realizacją inwestycji poznamy 11 sierpnia.