Górnictwo

Górnicza spółka chwali się wynikami. Jest naprawdę dobrze

Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w maju 2026 r. 62,1 tys. ton i była wyższa o 2 proc. rdr. Ale hitem jest srebro. Jego sprzedaż wyniosła 164 tony i była wyższa o 52 tony (+46 proc.) od sprzedaży zrealizowanej w maju 2025 roku. 

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

23 czerwca 2026, 12:39
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KGHM

KGHM umacnia swoją pozycję

fot: KGHM

Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w maju 2026 r. 62,1 tys. ton i była wyższa o 2 proc. rdr. Ale hitem jest srebro. Jego sprzedaż wyniosła 164 tony i była wyższa o 52 tony (+46 proc.) od sprzedaży zrealizowanej w maju 2025 roku. 

W komunikacie spółki czytamy, że sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w maju 2026 r. 62,1 tys. ton i była wyższa o 2 proc. rdr. Produkcja miedzi płatnej wyniosła w tym okresie 58,5 tys. ton i była niższa o 2 proc. w porównaniu do produkcji w maju 2025 roku - podała grupa we wstępnych wynikach produkcyjnych i sprzedażowych.

Z kolei produkcja srebra płatnego wyniosła 129,4 tony i była wyższa o 12,3 tony (+11 proc.) w porównaniu do produkcji w maju 2025 roku.

KGHM informuje, że podukcja TPM (metale szlachetne) wyniosła 12,0 tys. troz i była niższa o 1,8 tys. troz (-13 proc.) w porównaniu do produkcji z maja 2025 roku. Spadek dotyczy segmentów zagranicznych.

Produkcja molibdenu wyniosła 0,5 mln funtów i była wyższa o 0,1 mln funtów (+25 proc.) w porównaniu do produkcji w maju 2025 roku.

"Po 5 miesiącach 2026 roku produkcja miedzi kształtowała się 1 proc. poniżej budżetu Grupy KGHM ze względu na nieznaczne niewykonanie planu w segmentach zagranicznych. Plan produkcji srebra i złota został zrealizowany z kilkunastoprocentową nadwyżką" - napisano.

Srebro rządzi

Tymczasem sprzedaż srebra wyniosła 164 tony i była wyższa o 52 tony (+46 proc.) od sprzedaży zrealizowanej w maju 2025 roku. Wpływ na ten wynik miała przede wszystkim wyższa sprzedaż srebra w KGHM Polska Miedź. W KGHM International oraz w Sierra Gorda także odnotowano wyższy poziom sprzedaży srebra.

Sprzedaż TPM wyniosła 9,3 tys. troz i była niższa o 3,3 tys. troz (-26 proc.) wobec sprzedaży zrealizowanej w maju 2025 roku. Niższą sprzedaż TPM odnotowano we wszystkich segmentach produkcyjnych grupy.

Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,5 mln funtów i była wyższa o 0,3 mln funtów od sprzedaży zrealizowanej w maju 2025 roku.

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