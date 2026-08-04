Teren po kopalni da nowe miejsca pracy? Taki jest plan

Mowa o prawie 60 hektarach terenów poprzemysłowych po KWK Jas-Mos. Miasto planuje stworzenie tam strefy inwestycyjnej, która będzie oferować nowe miejsca pracy. Przy wsparciu finansowym Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej opracowuje koncepcję nowego układu komunikacyjnego.



Zakłada ona zapewnienie dogodnego dojazdu do przyszłych terenów inwestycyjnych od ulic Górniczej i Wodzisławskiej oraz od Drogi Głównej Południowej. Integralnym elementem projektu jest budowa ronda spinającego cały układ drogowy, co umożliwi sprawną obsługę komunikacyjną przyszłych zakładów i poprawi dostępność całego obszaru – mówi Jacek Stefaniak, rzecznik Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.



W tym miejscu ma też powstać cała infrastruktura niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej, jak oświetlenie, odwodnienie, sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Badania GIG-u powiedzą, co dalej

W planach są także rozwiązania, które pozwoliłyby na łatwiejszy dojazd do tego miejsca komunikacji publicznej. W tym celu ma powstać pętla autobusowa. Koncepcja zakłada też budowę parkingów, które mają służyć także mieszkańcom pobliskiego osiedla „Przyjaźń”. Na jakim etapie prace są obecnie?



Oczekujemy na wyniki badań prowadzonych przez Główny Instytut Górnictwa, które pozwolą precyzyjnie określić warunki gruntowe i możliwości zagospodarowania tego terenu. To jeden z kluczowych etapów przygotowania inwestycji, który umożliwi rozpoczęcie kolejnych prac związanych z udostępnieniem obszaru inwestorom – informuje Stefaniak.

Miasto planuje zakończenie prac projektowych na 2027 rok. Wtedy też może uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i będą mogły się rozpocząć prace budowlane.



Kopalnia Jas-Mos powstała w 1994 roku wskutek połączenia KWK Jastrzębie z KWK Moszczenica. Od 2020 roku działała jako Ruch Jas-Mos KWK Jastrzębie-Bzie. Tę ostatnią zlikwidowano z końcem 2022 roku, a ruch Jas-Mos został przekazany do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.