Górnictwo

Ocalą górnicze pieśni. Powstaje specjalny śpiewnik

„Rybnicki śpiewnik górniczy” to pomysł Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

3 sierpnia 2026, 09:46
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Rybnik/M. Szymura

Zabytkowa kopalnia "Ignacy" pracuje nad górniczym śpiewnikiem.

fot: UM Rybnik/M. Szymura

„Rybnicki śpiewnik górniczy” to pomysł Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku. 

Celem publikacji ma być zachowanie tradycji wspólnego śpiewania pieśni, które przez wiele pokoleń towarzyszyły śląskim gwarkom. Śpiewniki będą zbierane do października.

Przez najbliższe miesiące będziemy zbierać, porządkować i digitalizować śpiewniki używane podczas tradycyjnych gwarków przez górników związanych z kopalniami KWK Rydułtowy, KWK Marcel, KWK Chwałowice i KWK Jankowice oraz przez środowisko emerytowanych górników dawnej Kopalni Ignacy – podaje Zabytkowa Kopalnia "Ignacy".

W prace nad śpiewnikiem ma zaangażować się także Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni Ignacy oraz Państwowa Szkoła Muzyczną I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku. Uczniowie i pedagodzy przygotują aranżacje, których będzie można posłuchać  w czasie koncertu w przestrzeni nadszybia szybu Kościuszko. „Rybnicki śpiewnik górniczy” zostanie też wydany w wersji cyfrowej i papierowej. 

Publikacja nie będzie jedynie pamiątką. Ma stać się praktycznym narzędziem, które pomoże wykonywać górnicze pieśni, rozwijać ten repertuar i przekazywać go kolejnym pokoleniom – informuje Zabytkowa Kopalnia "Ignacy". 

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Niematerialne – przekaż dalej 2026”.

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