Ocalą górnicze pieśni. Powstaje specjalny śpiewnik

Celem publikacji ma być zachowanie tradycji wspólnego śpiewania pieśni, które przez wiele pokoleń towarzyszyły śląskim gwarkom. Śpiewniki będą zbierane do października.

Przez najbliższe miesiące będziemy zbierać, porządkować i digitalizować śpiewniki używane podczas tradycyjnych gwarków przez górników związanych z kopalniami KWK Rydułtowy, KWK Marcel, KWK Chwałowice i KWK Jankowice oraz przez środowisko emerytowanych górników dawnej Kopalni Ignacy – podaje Zabytkowa Kopalnia "Ignacy".

W prace nad śpiewnikiem ma zaangażować się także Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni Ignacy oraz Państwowa Szkoła Muzyczną I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku. Uczniowie i pedagodzy przygotują aranżacje, których będzie można posłuchać w czasie koncertu w przestrzeni nadszybia szybu Kościuszko. „Rybnicki śpiewnik górniczy” zostanie też wydany w wersji cyfrowej i papierowej.

Publikacja nie będzie jedynie pamiątką. Ma stać się praktycznym narzędziem, które pomoże wykonywać górnicze pieśni, rozwijać ten repertuar i przekazywać go kolejnym pokoleniom – informuje Zabytkowa Kopalnia "Ignacy".

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Niematerialne – przekaż dalej 2026”.