Będzie wsparcie dla kosmicznego centrum w kopalni Wujek

Minister gospodarki i finansów zapowiedział w Katowicach finansowe wsparcie kosmicznych inwestycji. Jedna z nich może powstać na terenie likwidowanej kopalni Wujek.

Minister gospodarki i finansów zapowiedział w Katowicach finansowe wsparcie kosmicznych inwestycji. Jedna z nich może powstać na terenie likwidowanej kopalni Wujek.

Minister gospodarki i finansów Andrzej Domański ogłosił w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach narzędzie Banku Gospodarstwa Krajowego, które ma umożliwić finansowanie w Polsce kosmicznych inwestycji. Jedną z nich ma być Centrum Technologii Kosmicznych na terenie likwidowanej kopalni Wujek.

Planujemy uruchomienie wartego pół miliarda złotych funduszu, który będzie inwestował w polskie spółki z przemysłu kosmicznego. Już w najbliższych tygodniach przekażemy kolejne szczegóły. Dzisiaj mogę ogłosić, że Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomi absolutnie innowacyjny program finansowania rozwoju infrastruktury w polskich samorządach. Po raz pierwszy będziemy udzielać finansowania na okres 50 lat. Będzie to finansowanie na bardzo atrakcyjnych warunkach spłaty, dzięki któremu polskie samorządy będą mogły rozwijać programy i projekty w przemyśle kosmicznym – mówił minister.

Domański zapowiedział również powołanie w najbliższym czasie celowej spółki. Mają utworzyć ją śląskie samorządy, by móc starać się o wsparcie finansowe i pracować nad projektem utworzenia kosmicznego centrum Szef resortu gospodarki i finansów podkreślił, że jeszcze za wcześnie, by mówić o możliwej dacie powstania takiej instytucji na terenie katowickiej kopalni. Zaznaczył, że w pierwszym rzędzie konieczne jest doprecyzowanie projektu i opracowanie studium wykonalności.

Kosmiczne centrum ze wsparciem BGK

Projekt ma się wpisywać w strategię Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym wspominała Beata Rapa, dyrektor zarządzająca Pionem Relacji i Rozwoju w BGK.

Ten projekt wymaga dużych nakładów infrastrukturalnych, natomiast rozwiązanie, które BGK przygotował dotyczy finansowania pięćdziesięcioletniego z elastyczną spłatą dopasowaną do możliwości finansowych poszczególnych samorządów z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem. Mamy przekonanie, że to rozwiązanie będzie mogło współfinansować tego typu przedsięwzięcia i jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby w tym uczestniczyć – mówiła przedstawicielka BGK.

Wspomniane rozwiązanie pozwoli wspierać finansowo takie inwestycje, jak m. in. centra technologiczne, laboratoria badawcze, czy parki przemysłowe. Ma też ograniczyć bieżące obciążenie budżetów samorządowych i proponować elastyczne harmonogramy spłat. Finansować rozwój nowoczesnych technologii ma także spółka Chrobry, której portfel inwestycyjny z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności to ok. 7 mld zł. Skupi się ona wspieraniu przedsiębiorstw działających w tego typu branżach.