Górnictwo

Przewiozą węgiel dla ważnych elektrowni. Podpisano umowy

PKP CARGO i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, w imieniu której działa PGE Polska Grupa Energetyczna, podpisały dwie umowy. Dotyczą one przewozu węgla.

Robert Passia

Robert Passia

4 sierpnia 2026, 13:32
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PKP Cargo

Grupa PKP Cargo będzie przewozić węgiel dla PGE GiEK.

fot: PKP Cargo

PKP CARGO i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, w imieniu której działa PGE Polska Grupa Energetyczna, podpisały dwie umowy. Dotyczą one przewozu węgla.

Kolejowa spółka będzie przewozić węgiel kamienny, mączkę wapienną i kamień wapienny dla oddziałów PGE GiEK. Surowce będą trafiały transportem kolejowym do Elektrowni Opole, Elektrowni Turów i Elektrowni Dolna Odra. Łączny wolumen, który przewiezie PKP Cargo wyniesie 1,715 mln ton. Umowa została podpisana na 8 miesięcy. 

Podpisanie tej umowy to ważny krok w rozwoju naszej spółki i potwierdzenie zaufania, jakim obdarzyli nas partnerzy. Jestem przekonany, że realizacja tego kontraktu umocni naszą pozycję na rynku i stworzy nowe możliwości dalszego rozwoju – powiedział Zbigniew Prus, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji. 

W przeszłości PKP Cargo podpisywało już umowy dotyczące przewozu węgla m. in. z Polską Grupą Górniczą, Jastrzębską Spółką Węglową, Południowym Koncernem Węglowym, Grupą Tauron i Lubelskim Węglem „Bogdanka”. W lipcu spółka podpisała list intencyjny z Portem Polska. Dotyczył on współpracy przy przy rozwoju kolejowego transportu towarowego.

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