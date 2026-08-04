Zatrudnienie w górnictwie spada, podobnie jak sprzedaż węgla

Agencja Rozwoju Przemysłu przedstawiła kolejny raport na temat wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego, a także zatrudnienia w górnictwie. Dane dotyczą czerwca 2026 r. ARP podaje informacje na początku drugiego miesiąca przypadającego po podsumowywanym.

Agencja Rozwoju Przemysłu przedstawiła kolejny raport na temat wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego, a także zatrudnienia w górnictwie. Dane dotyczą czerwca 2026 r. ARP podaje informacje na początku drugiego miesiąca przypadającego po podsumowywanym.

Agencja Rozwoju Przemysłu przedstawiła kolejny raport na temat wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego, a także zatrudnienia w górnictwie. Dane dotyczą czerwca 2026 r. ARP podaje informacje na początku drugiego miesiąca przypadającego po podsumowywanym.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu stale monitoruje rynek węgla. Z danych opublikowanych na początku sierpnia wynika, że w czerwcu 2026 r. wydobycie węgla kamiennego przez polskie kopalnie wyniosło 3,432 mln ton.

Dla przykładu. W maju było to 3,609 mln ton, w kwietniu - 3,445 mln ton. W marcu tego roku kopalnie wydobyły 3,778 mln ton, a w lutym 3,491 mln ton. Z kolei w listopadzie 2025 roku wydobycie wyniosło 4,130 mln ton.

Jeśli chodzi o sprzedaż węgla, z danych ARP wynika, że w czerwcu 2026 r. krajowi producenci węgla sprzedali łącznie 2,991 mln ton.

Co ciekawe, w kwietniu było to 3,908 mln ton. Miesiąc wcześniej ta liczba była wyższa – 3,966 mln ton. W grudniu 2025 r. wyniosła z kolei 4,112 mln ton.

Ze statystyk wynika, że cały czas spada zatrudnienie w górnictwie. W tym sektorze w czerwcu 2026 r. pracowało 66 tys. 417 osób. W kwietniu 2026 r. zatrudnienie wyniosło 69 tys. 199 osób. W styczniu tego roku - 71 tys. 245 osób. Dokładnie rok temu, w kwietniu 2025 r. zatrudnienie w sektorze wyniosło 72 tys. 813 osób.

Warto zwrócić jeszcze uwagę na stan zapasów węgla kamiennego. Ze statystyk Agencji wynika, że te się mocno kurczą. Na koniec czerwca stan zapasów węgla wyniósł 3,118 mln ton.

W kwietniu 2026 r. na zwałach było 3,200 mln ton węgla. Z kolei w maju 2026 r. ta liczba wynosiła 2,685 mln ton. W marcu było to 3,670 mln ton, w lutym 3,882 mln ton. Przykładowo – w listopadzie 2025 r. na zwałach było aż 5,385 mln ton.