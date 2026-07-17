Kraj i Świat

Czarnek w RMF: Nie nakapało mi. Nie zarabiam na swoim OZE. To oszustwo

Nie zarabiam na swoim OZE, zapłaciłem za swoje OZE dawno temu, niepotrzebnie. Uważam, że jeżeli wszyscy w Polsce mogliby płacić rachunki o 30 proc. mniej, to byłoby lepiej – stwierdził gość RMF FM Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

17 lipca 2026, 09:26
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: RMF FM

Przemysław Czarnek w RMF FM

fot: RMF FM

Nie zarabiam na swoim OZE, zapłaciłem za swoje OZE dawno temu, niepotrzebnie. Uważam, że jeżeli wszyscy w Polsce mogliby płacić rachunki o 30 proc. mniej, to byłoby lepiej – stwierdził gość RMF FM Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera.

Przemysław Czarnek na pytania o OZE i instalację fotowoltaiczną, którą zainstalował na swoim domu, reaguje dość nerwowo. Kiedy wszyscy właściciele takich instalacji w słoneczne dni na nich zarabiają, on twierdzi, że kłamią. Przypomnijmy, już w marcu, podczas wystąpienia (tu czytaj) w Krakowie ogłosił, że Polska "wróci do normalności", czyli do wydobycia węgla. 

- Nie mamy żadnego Zielonego Ładu, żadnych OZE-sroze dofinansowanych z dopłatami. My mamy nasz miks węglowy, mamy nasze bogactwa naturalne i wara nam od nich - podkreślał.

 

Tymczasem dzisiaj w RMF FM mówił;

Śpię pod panelami, które są niebezpieczne. Wiedzą o tym wszyscy. To jest zupełnie bezsensowne. Powinniśmy mieć rachunki za prąd tańsze – mówił w RMF FM.

Wyraził też opinię, że kłamstwem są wypowiedzi o tym, że wszyscy, którzy mają panele fotowoltaiczne, zarabiają na tym.

To jest oszustwo – stwierdził w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. -  W Polsce wszyscy mamy najdroższy prąd w Europie – zaznaczył.

Dodał, że mu "nie nakapało", nie zarabia na swoim OZE. Zapłacił za swoje OZE dawno temu niepotrzebnie i to było nadpłacenie rachunku na kilka lat. Podkreślił, że OZE na dachu ma około 1,5 mln ludzi w Polsce, a 36,5 mln nie ma, a w rachunkach płaci za to.

W Polsce mamy najdroższy prąd w Europie. Konkurencyjność naszej gospodarki stoi pod wielkim znakiem zapytania - podsumował Czarnek.

Powiązane tematy:

czarnek oze polityka

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorząd i region

Uratują prawie stuletnią wieżę wodną

Zabytkowa wieża wodna w Orzeszu przejdzie gruntowny remont. Posłuży obronie cywilnej

Artykuł sponsorowany

Jaki podnośnik wybrać do prac na elewacji budynku

Podnośnik przegubowy, teleskopowy lub nożycowy to najczęściej trafny wybór do prac na elewacji budynku. Konkretny typ zależy od trzech zmiennych: wysokości budynku, kształtu elewacji i rodzaju podłoża pod maszyną. Te trzy parametry rozstrzygają, czy potrzebujecie wysięgnika z dużym zasięgiem bocznym czy dużej, roboczej platformy zwyżki nożycowej.

Finanse i inwestycje

Pompa ciepła zrujnuje nam domowy budżet? Są badania

Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie domów jednorodzinnych w Polsce? Sprawdził to Polski Alarm Smogowy

Samorząd i region

148 załóg na śląskich oesach! W ostatni weekend lipca 82. Rajd Polski (i nie tylko)

Po dwóch dekadach na szutrowych trasach Warmii i Mazur Rajd Polski przenosi się do województwa śląskiego. 82. edycji Rajdu Polski towarzyszą 10. Rajd Śląska czy Historyczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski. W sumie na śląskich odcinkach specjalnych w ostatni weekend lipca pojawi się rekordowa liczba aż 148 załóg – informują organizatorzy wydarzenia z Fundacji Automobilistów. 