Czarnek w RMF: Nie nakapało mi. Nie zarabiam na swoim OZE. To oszustwo

Nie zarabiam na swoim OZE, zapłaciłem za swoje OZE dawno temu, niepotrzebnie. Uważam, że jeżeli wszyscy w Polsce mogliby płacić rachunki o 30 proc. mniej, to byłoby lepiej – stwierdził gość RMF FM Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera.

Nie zarabiam na swoim OZE, zapłaciłem za swoje OZE dawno temu, niepotrzebnie. Uważam, że jeżeli wszyscy w Polsce mogliby płacić rachunki o 30 proc. mniej, to byłoby lepiej – stwierdził gość RMF FM Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera.

Przemysław Czarnek na pytania o OZE i instalację fotowoltaiczną, którą zainstalował na swoim domu, reaguje dość nerwowo. Kiedy wszyscy właściciele takich instalacji w słoneczne dni na nich zarabiają, on twierdzi, że kłamią. Przypomnijmy, już w marcu, podczas wystąpienia (tu czytaj) w Krakowie ogłosił, że Polska "wróci do normalności", czyli do wydobycia węgla.

- Nie mamy żadnego Zielonego Ładu, żadnych OZE-sroze dofinansowanych z dopłatami. My mamy nasz miks węglowy, mamy nasze bogactwa naturalne i wara nam od nich - podkreślał.

Tymczasem dzisiaj w RMF FM mówił;

Śpię pod panelami, które są niebezpieczne. Wiedzą o tym wszyscy. To jest zupełnie bezsensowne. Powinniśmy mieć rachunki za prąd tańsze – mówił w RMF FM.

Wyraził też opinię, że kłamstwem są wypowiedzi o tym, że wszyscy, którzy mają panele fotowoltaiczne, zarabiają na tym.

To jest oszustwo – stwierdził w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. - W Polsce wszyscy mamy najdroższy prąd w Europie – zaznaczył.

Dodał, że mu "nie nakapało", nie zarabia na swoim OZE. Zapłacił za swoje OZE dawno temu niepotrzebnie i to było nadpłacenie rachunku na kilka lat. Podkreślił, że OZE na dachu ma około 1,5 mln ludzi w Polsce, a 36,5 mln nie ma, a w rachunkach płaci za to.