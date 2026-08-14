Renta wdowia idzie w górę. Sprawdź, ile zyskasz

Od 1 stycznia 2027 r. zmieni się kluczowy parametr renty wdowiej – udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc., co przełoży się na wyższe comiesięczne wypłaty dla wdów i wdowców. ZUS przypomina, że zmiana nastąpi z urzędu, bez konieczności składania nowych wniosków.

Od 1 stycznia 2027 r. zmieni się kluczowy parametr renty wdowiej – udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc., co przełoży się na wyższe comiesięczne wypłaty dla wdów i wdowców. ZUS przypomina, że zmiana nastąpi z urzędu, bez konieczności składania nowych wniosków.

Co się zmienia i ile zyskają świadczeniobiorcy

Renta wdowia, wypłacana od lipca 2025 r., pozwala łączyć własne świadczenie (emeryturę lub rentę) z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Dziś drugie świadczenie jest wypłacane w wysokości 15 proc. jego wartości, a od stycznia 2027 r. będzie to już 25 proc.

Średnia dodatkowa kwota wynikająca z 15-procentowego udziału drugiego świadczenia wynosi obecnie 379,10 zł miesięcznie.

Przy wzroście do 25 proc. oznacza to realny zysk rzędu kilkuset złotych miesięcznie dla wielu osób.

Przeciętna wypłata w ramach renty wdowiej w czerwcu 2026 r. wyniosła 3949,43 zł, a w maju 2026 r. – 3946,76 zł.

Prawie milion osób korzysta z renty wdowiej

W czerwcu 2026 r. świadczenia w zbiegu (potocznie: renta wdowia) pobierało 993,4 tys. osób. Od początku działania programu przynajmniej jedną wypłatę otrzymało już ok. 1,1 mln wdów i wdowców.

Łączna kwota świadczeń wypłaconych w ramach renty wdowiej od stycznia do czerwca 2026 r. przekroczyła 22,8 mld zł, z czego 1,93 mld zł stanowiły dodatkowe kwoty wynikające z wypłaty 15 proc. drugiego świadczenia.

Jak działa renta wdowia: dwa warianty łączenia świadczeń

Uprawniona osoba może wybrać jeden z dwóch wariantów:

100 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku + 15 proc. własnego świadczenia,

100 proc. własnego świadczenia + 15 proc. renty rodzinnej.

Od 2027 r. mniejszy składnik wzrośnie do 25 proc., co ZUS przeliczy automatycznie.

Kto może skorzystać z renty wdowiej?

Prawo do renty wdowiej przysługuje wdowie lub wdowcowi, którzy łącznie spełniają wszystkie poniższe warunki:

osiągnęli wiek emerytalny: 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni),

pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka,

nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),

nie pozostają obecnie w związku małżeńskim.

– Prawo do łączenia świadczeń dotyczy wyłącznie renty rodzinnej po ostatnim zmarłym małżonku. Jeśli osoba uprawniona zawrze nowy związek małżeński, straci prawo do pobierania świadczeń w zbiegu – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w woj. śląskim.

Jest limit wypłat. Maksymalna kwota to 5935,47 zł brutto

Przepisy określają maksymalną wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną. Suma świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

Obecnie (od marca 2026 r.) limit wynosi 5935,47 zł brutto.

Jeżeli łączna kwota świadczeń przekroczy ten próg, ZUS pomniejszy wypłatę o kwotę przekroczenia.

Oznacza to, że nie każdy świadczeniobiorca odczuje pełny efekt wzrostu z 15 do 25 proc. – osoby, których wypłaty są blisko limitu, mogą otrzymać niższą podwyżkę niż wynikałoby to z samej zmiany procentowej.

Jak sprawdzić uprawnienia i oszacować wysokość świadczenia

ZUS udostępnia na swojej stronie internetowej dwa przydatne narzędzia:

ankietę, która pomaga zweryfikować, czy dana osoba spełnia warunki do otrzymania renty wdowiej,

kalkulator renty wdowiej, który pozwala oszacować wysokość przyszłej wypłaty i wskazuje najkorzystniejszy wariant połączenia świadczeń.

To najprostszy sposób, by jeszcze przed złożeniem wniosku sprawdzić swoje uprawnienia i przybliżoną kwotę świadczenia.

Dla kogo najważniejsze będą zmiany od 2027 r.

Zmiana z 15 do 25 proc. drugiego świadczenia oznacza największy zysk dla osób, których łączna wypłata jest wyraźnie poniżej limitu 5935,47 zł brutto. W praktyce mogą to być setki złotych więcej miesięcznie, w zależności od wysokości własnej emerytury/renty i renty rodzinnej po małżonku.

Osoby, których świadczenia w zbiegu są już blisko maksymalnego progu, odczują podwyżkę w mniejszym stopniu – ZUS zastosuje obcięcie wynikające z limitu.