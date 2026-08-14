Renta wdowia idzie w górę. Sprawdź, ile zyskasz
Od 1 stycznia 2027 r. zmieni się kluczowy parametr renty wdowiej – udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc., co przełoży się na wyższe comiesięczne wypłaty dla wdów i wdowców. ZUS przypomina, że zmiana nastąpi z urzędu, bez konieczności składania nowych wniosków.
Od 1 stycznia 2027 r. zmieni się kluczowy parametr renty wdowiej – udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc., co przełoży się na wyższe comiesięczne wypłaty dla wdów i wdowców. ZUS przypomina, że zmiana nastąpi z urzędu, bez konieczności składania nowych wniosków.
Co się zmienia i ile zyskają świadczeniobiorcy
Renta wdowia, wypłacana od lipca 2025 r., pozwala łączyć własne świadczenie (emeryturę lub rentę) z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Dziś drugie świadczenie jest wypłacane w wysokości 15 proc. jego wartości, a od stycznia 2027 r. będzie to już 25 proc.
- Średnia dodatkowa kwota wynikająca z 15-procentowego udziału drugiego świadczenia wynosi obecnie 379,10 zł miesięcznie.
- Przy wzroście do 25 proc. oznacza to realny zysk rzędu kilkuset złotych miesięcznie dla wielu osób.
Przeciętna wypłata w ramach renty wdowiej w czerwcu 2026 r. wyniosła 3949,43 zł, a w maju 2026 r. – 3946,76 zł.
Prawie milion osób korzysta z renty wdowiej
W czerwcu 2026 r. świadczenia w zbiegu (potocznie: renta wdowia) pobierało 993,4 tys. osób. Od początku działania programu przynajmniej jedną wypłatę otrzymało już ok. 1,1 mln wdów i wdowców.
Łączna kwota świadczeń wypłaconych w ramach renty wdowiej od stycznia do czerwca 2026 r. przekroczyła 22,8 mld zł, z czego 1,93 mld zł stanowiły dodatkowe kwoty wynikające z wypłaty 15 proc. drugiego świadczenia.
Jak działa renta wdowia: dwa warianty łączenia świadczeń
Uprawniona osoba może wybrać jeden z dwóch wariantów:
- 100 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku + 15 proc. własnego świadczenia,
- 100 proc. własnego świadczenia + 15 proc. renty rodzinnej.
Od 2027 r. mniejszy składnik wzrośnie do 25 proc., co ZUS przeliczy automatycznie.
Kto może skorzystać z renty wdowiej?
Prawo do renty wdowiej przysługuje wdowie lub wdowcowi, którzy łącznie spełniają wszystkie poniższe warunki:
- osiągnęli wiek emerytalny: 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni),
- pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka,
- nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),
- nie pozostają obecnie w związku małżeńskim.
– Prawo do łączenia świadczeń dotyczy wyłącznie renty rodzinnej po ostatnim zmarłym małżonku. Jeśli osoba uprawniona zawrze nowy związek małżeński, straci prawo do pobierania świadczeń w zbiegu – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w woj. śląskim.
Jest limit wypłat. Maksymalna kwota to 5935,47 zł brutto
Przepisy określają maksymalną wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną. Suma świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.
- Obecnie (od marca 2026 r.) limit wynosi 5935,47 zł brutto.
- Jeżeli łączna kwota świadczeń przekroczy ten próg, ZUS pomniejszy wypłatę o kwotę przekroczenia.
Oznacza to, że nie każdy świadczeniobiorca odczuje pełny efekt wzrostu z 15 do 25 proc. – osoby, których wypłaty są blisko limitu, mogą otrzymać niższą podwyżkę niż wynikałoby to z samej zmiany procentowej.
Jak sprawdzić uprawnienia i oszacować wysokość świadczenia
ZUS udostępnia na swojej stronie internetowej dwa przydatne narzędzia:
- ankietę, która pomaga zweryfikować, czy dana osoba spełnia warunki do otrzymania renty wdowiej,
- kalkulator renty wdowiej, który pozwala oszacować wysokość przyszłej wypłaty i wskazuje najkorzystniejszy wariant połączenia świadczeń.
To najprostszy sposób, by jeszcze przed złożeniem wniosku sprawdzić swoje uprawnienia i przybliżoną kwotę świadczenia.
Dla kogo najważniejsze będą zmiany od 2027 r.
Zmiana z 15 do 25 proc. drugiego świadczenia oznacza największy zysk dla osób, których łączna wypłata jest wyraźnie poniżej limitu 5935,47 zł brutto. W praktyce mogą to być setki złotych więcej miesięcznie, w zależności od wysokości własnej emerytury/renty i renty rodzinnej po małżonku.
Osoby, których świadczenia w zbiegu są już blisko maksymalnego progu, odczują podwyżkę w mniejszym stopniu – ZUS zastosuje obcięcie wynikające z limitu.