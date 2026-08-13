Gospodarka

Ile wyniosła inflacja w lipcu? Jedna kategoria wyraźnie w górę

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2026 roku były o 3 proc. wyższe niż rok wcześniej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W ujęciu miesięcznym inflacja wyniosła 0,8 proc., a największy wpływ na wzrost cen miał transport.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

13 sierpnia 2026, 15:31
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC/Krystian Krawczyk

GUS podał dane o inflacji

fot: ARC/Krystian Krawczyk

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2026 roku były o 3 proc. wyższe niż rok wcześniej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W ujęciu miesięcznym inflacja wyniosła 0,8 proc., a największy wpływ na wzrost cen miał transport.

Usługi drożeją szybciej niż towary

W porównaniu z lipcem 2025 roku ceny usług wzrosły o 5,5 proc., natomiast ceny towarów zwiększyły się o 2 proc. Oznacza to, że usługi nadal drożały wyraźnie szybciej niż produkty konsumpcyjne.

W stosunku do czerwca 2026 roku ceny usług wzrosły o 1,4 proc., a ceny towarów – o 0,6 proc. Łączny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł w tym czasie 0,8 proc.

Transport najmocniej podbił wskaźnik

Największy wpływ na miesięczny wzrost cen w lipcu miał transport. Ceny w tej kategorii zwiększyły się o 7,4 proc., podnosząc ogólny wskaźnik cen o 0,73 punktu procentowego.

Wyraźnie wzrosły również ceny związane z rekreacją, sportem i kulturą – o 3,6 proc. Wpływ tej kategorii na ogólny wskaźnik wyniósł 0,23 punktu procentowego.

Podwyżki odnotowano także w zakresie informacji i komunikacji. Ceny wzrosły tu o 1,6 proc., co przełożyło się na zwiększenie wskaźnika ogółem o 0,08 punktu procentowego.

Tańsza żywność, odzież i obuwie

W lipcu część kategorii ograniczała wzrost ogólnego poziomu cen. Najbardziej obniżyły go niższe ceny żywności i napojów bezalkoholowych, które spadły o 0,8 proc. Wpływ tej kategorii na wskaźnik wyniósł minus 0,20 punktu procentowego.

Jeszcze mocniej, bo o 4,1 proc., obniżyły się ceny odzieży i obuwia. Kategoria ta zmniejszyła ogólny wskaźnik cen o 0,15 punktu procentowego.

Spadek cen odnotowano również w zakresie higieny osobistej, ochrony socjalnej oraz pozostałych towarów i usług. Wyniósł on 0,4 proc., a wpływ tej kategorii na wskaźnik ogółem oszacowano na minus 0,02 punktu procentowego.

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