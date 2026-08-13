ORLEN uzyskał certyfikat Krajowego Systemu Zrównoważonego Rozwoju Instytutu Nafty i Gazu (KZR INiG) dla procesu współuwodornienia biosurowców w rafinerii w Płocku. Dokument potwierdza, że wykorzystywane przez spółkę surowce odnawialne oraz sposób ich przetwarzania spełniają wymagania Unii Europejskiej.

ORLEN uzyskał certyfikat Krajowego Systemu Zrównoważonego Rozwoju Instytutu Nafty i Gazu (KZR INiG) dla procesu współuwodornienia biosurowców w rafinerii w Płocku. Dokument potwierdza, że wykorzystywane przez spółkę surowce odnawialne oraz sposób ich przetwarzania spełniają wymagania Unii Europejskiej.

Certyfikat dla płockiej rafinerii

Certyfikat KZR INiG jest systemem uznawanym przez Komisję Europejską. Potwierdza pochodzenie surowców odnawialnych, a także zgodność procesu produkcyjnego z unijnymi zasadami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.

Uzyskanie dokumentu umożliwia ORLEN dalszy rozwój technologii współuwodornienia. Polega ona na przetwarzaniu biosurowców razem z tradycyjnymi surowcami naftowymi w istniejących instalacjach rafineryjnych. Dzięki temu możliwe jest zwiększanie udziału odnawialnych komponentów w paliwach bez konieczności budowy nowych instalacji.

– Certyfikat KZR INiG potwierdza, że ORLEN jest gotowy do dalszego rozwoju produkcji biokomponentów z biosurowców. Wykorzystując istniejące instalacje rafineryjne, możemy zwiększać udział odnawialnych komponentów w paliwach. To ważny element transformacji energetycznej oraz budowy krajowego zaplecza surowcowego dla sektora biopaliw – mówi Grzegorz Jóźwiak, dyrektor wykonawczy ds. biopaliw i wodoru ORLEN.

100 tys. ton biosurowców rocznie

Obecnie proces współuwodornienia w płockiej rafinerii może być prowadzony z udziałem do 3,5 proc. biosurowców. Oznacza to możliwość przetwarzania około 100 tys. ton surowców odnawialnych rocznie.

Wykorzystywane mogą być między innymi oleje roślinne, w tym olej rzepakowy, oraz zużyte oleje posmażalnicze. ORLEN planuje również rozszerzenie certyfikacji na kolejne surowce olejowe, takie jak lnianka siewna i gorczyca.

W lipcu 2026 roku w rafinerii w Płocku przeprowadzono testy, podczas których zwiększono udział oleju roślinnego w procesie z 3,5 do 5 proc. Wyniki potwierdziły możliwość dalszego rozwoju technologii.

Po przeprowadzeniu niezbędnych modernizacji potencjał instalacji ma wzrosnąć do około 150 tys. ton biosurowców rocznie.

ORLEN rozwija program „Bioplony dla Biopaliw”

Rozwój współuwodornienia jest częścią przygotowań Grupy ORLEN do zwiększania udziału biokomponentów w krajowym koszyku paliw. Działania te są powiązane z programem „Bioplony dla Biopaliw”, którego celem jest budowa krajowej bazy surowcowej dla sektora biopaliw.

Program jest realizowany we współpracy z partnerami naukowymi oraz przedstawicielami sektora agro. Ma wspierać rozwój krajowych źródeł biosurowców, a także tworzyć nowe możliwości dla rolnictwa i przemysłu biopaliwowego.

Zdaniem spółki rozwój współuwodornienia, własnych instalacji produkcyjnych oraz krajowych źródeł surowców może przyczynić się do zwiększania udziału odnawialnych komponentów w paliwach. Działania te mają również wzmacniać bezpieczeństwo surowcowe Polski.