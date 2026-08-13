Energetyka

Chcesz pracować przy budowie elektrowni jądrowej? Trwa rekrutacja

Trwa poszukiwanie chętnych do pracy przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Rekrutację prowadzi jej wykonawca, czyli firma Bechtel.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

13 sierpnia 2026, 12:31
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Polskie Elektrownie Jądrowe

Wizualizacja pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

fot: Polskie Elektrownie Jądrowe

Trwa poszukiwanie chętnych do pracy przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Rekrutację prowadzi jej wykonawca, czyli firma Bechtel.

Przypomnijmy, że elektrownia powstanie w pomorskiej gminie Choczewo (Lubiatowo). Poszukiwani są specjaliści, którzy podejmą pracę na placu budowy elektrowni, ale także w biurach firmy Bechtel w Gdańsku oraz w Warszawie. Rekrutacja dotyczy różnych stanowisk: od menadżerów, poprzez specjalistów ds. bezpieczeństwa, jakości i projektów, po inżynierów.

Sprawdziliśmy, jacy specjaliści poszukiwani są w sierpniu.

  • Inżynierowie i specjaliści techniczni: np. starszy inżynier ds. automatyki i systemów sterowania, inżynierowie ds. jakości dostawców czy główny inżynier branży elektrycznej.
  • Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo: m.in. koordynatorzy ds. zarządzania kryzysowego, specjaliści ds. bezpieczeństwa czy ochrony przeciwpożarowej.
  • Planiści budowy oraz inżynierowie odpowiedzialni za realizację i nadzór nad inwestycją.

Wszystkie ogłoszenia podkreślają, że praca dotyczy historycznej i przełomowej inwestycji, jaką jest budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Bechtel oferuje głównie umowę o pracę. Najczęstszym wymogiem stawianym w rekrutacji, oprócz tych związanych z konkretnym stanowiskiem, jest posługiwanie się językiem angielskim ze względu na pracę w międzynarodowym środowisku. Kolejne oferty publikowane są przez firmę na bieżąco.

 

Powiązane tematy:

elektrownia jądrowa polskie elektrownie jądrowe praca

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Gospodarka

ORLEN z certyfikatem dla produkcji biokomponentów. Rafineria w Płocku zwiększy przerób biosurowców

ORLEN uzyskał certyfikat Krajowego Systemu Zrównoważonego Rozwoju Instytutu Nafty i Gazu (KZR INiG) dla procesu współuwodornienia biosurowców w rafinerii w Płocku. Dokument potwierdza, że wykorzystywane przez spółkę surowce odnawialne oraz sposób ich przetwarzania spełniają wymagania Unii Europejskiej.

Energetyka konwencjonalna

Tak Bełchatów świętował Dzień Energetyka

Wyrazy uznania od władz państwowych, ważne deklaracje dotyczące sektora oraz wyróżnienia dla kilkudziesięciu zasłużonych pracowników. Za nami tegoroczne obchody Dnia Energetyka w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Wydarzenie stało się okazją do podkreślenia kluczowej roli, jaką pracownicy elektrowni odgrywają w codziennym zapewnianiu stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i w trudnych czasach związanych z wojną za wschodnią granicą.

Gaz

Słabną nadzieje na szybkie rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie

Ceny gazu w Europie rosną po zniżkach we wtorek. Na rynkach słabną nadzieje na szybkie rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie - informują maklerzy.

Energetyka konwencjonalna

Tusk do energetyków: Transformacja nie oznacza odejścia od dorobku polskiej energetyki

Transformacja energetyczna nie oznacza odejścia od dorobku branży; jej powodzenie zależy od wykorzystania potencjału ludzi, firm i regionów, które od lat budowały bezpieczeństwo energetyczne Polski - zaznaczył premier Donald Tusk w liście skierowanym do energetyków z okazji ich święta.