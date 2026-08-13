Chcesz pracować przy budowie elektrowni jądrowej? Trwa rekrutacja

Przypomnijmy, że elektrownia powstanie w pomorskiej gminie Choczewo (Lubiatowo). Poszukiwani są specjaliści, którzy podejmą pracę na placu budowy elektrowni, ale także w biurach firmy Bechtel w Gdańsku oraz w Warszawie. Rekrutacja dotyczy różnych stanowisk: od menadżerów, poprzez specjalistów ds. bezpieczeństwa, jakości i projektów, po inżynierów.

Sprawdziliśmy, jacy specjaliści poszukiwani są w sierpniu.

Inżynierowie i specjaliści techniczni: np. starszy inżynier ds. automatyki i systemów sterowania, inżynierowie ds. jakości dostawców czy główny inżynier branży elektrycznej.

np. starszy inżynier ds. automatyki i systemów sterowania, inżynierowie ds. jakości dostawców czy główny inżynier branży elektrycznej. Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo: m.in. koordynatorzy ds. zarządzania kryzysowego, specjaliści ds. bezpieczeństwa czy ochrony przeciwpożarowej.

m.in. koordynatorzy ds. zarządzania kryzysowego, specjaliści ds. bezpieczeństwa czy ochrony przeciwpożarowej. Planiści budowy oraz inżynierowie odpowiedzialni za realizację i nadzór nad inwestycją.

Wszystkie ogłoszenia podkreślają, że praca dotyczy historycznej i przełomowej inwestycji, jaką jest budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Bechtel oferuje głównie umowę o pracę. Najczęstszym wymogiem stawianym w rekrutacji, oprócz tych związanych z konkretnym stanowiskiem, jest posługiwanie się językiem angielskim ze względu na pracę w międzynarodowym środowisku. Kolejne oferty publikowane są przez firmę na bieżąco.



