Energetyka

Słabną nadzieje na szybkie rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie

Ceny gazu w Europie rosną po zniżkach we wtorek. Na rynkach słabną nadzieje na szybkie rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie - informują maklerzy.

Pap

12 sierpnia 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Gaz-System

Ceny gazu ostatnio gwałtownie rosły

fot: Gaz-System

Ceny gazu w Europie rosną po zniżkach we wtorek. Na rynkach słabną nadzieje na szybkie rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są po 60,34 euro za MWh, wyżej o 2,7 proc. i po wzroście wcześniej o 3,4 proc.

Na rynkach słabną nadzieje na szybkie rozwiązanie konfliktu między USA a Iranem i ponowne otwarcie cieśniny Ormuz.

Analitycy przypominają, że ceny gazu ostatnio gwałtownie rosły, ponieważ traderzy zmagają się z niepewnością związaną z niepewnym ponownym otwarciem krytycznego szlaku wodnego i perspektywami zaopatrzenia w surowce energetyczne z Zatoki Perskiej.

Trump nie ufa Iranowi

We wtorek Pakistan zasygnalizował, że USA i Iran są bliskie porozumienia, ale prezydent USA Donald Trump "zasiał" na rynkach niepewność, mówiąc dziennikarzom, że USA "całkowicie kontrolują Ormuz" i że nie ufa Iranowi.

Przez cieśninę Ormuz - "wąskie gardło" w Zatoce Perskiej - przechodziła przed wojną na Bliskim Wschodzie około jedna piąta globalnego skroplonego gazu ziemnego, a teraz ciągłe zakłócenia zagrażają wysiłkom krajów Europy na rzecz odbudowy zapasów paliwa przed zimą.

Magazyny gazu w regionie są wypełnione zaledwie w 59 proc., co jest najniższym wynikiem sezonowym, jak na tę porę roku, od 2009 r. Więcej ładunków LNG odbiera za to Azja.

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