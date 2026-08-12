Dostaniemy po kieszeni? Gaz drożeje na rynkach

Urząd Regulacji Energetyki podał dane o cenach gazu sprowadzanego do Polski w drugim kwartale tego roku.

Urząd Regulacji Energetyki podał dane o cenach gazu sprowadzanego do Polski w drugim kwartale tego roku.

Średnia cena zakupu gazu z państw Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła wyniosła 206,18 zł/MWh i była wyższa aż o 17,8 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału. Wzrost o 24,98 proc. widać także w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, w drugim kwartale wzrosła też cena gazu sprowadzanego z państw spoza UE i EFTA. Wyniosła ona 142,10 zł/MWh i była prawie o 10 proc. wyższa niż w pierwszym kwartale.

Rachunki pójdą w górę?

Warto dodać, że podawane wyżej średnie ceny nie są detalicznymi, a hurtowymi. Nie przełożą się więc bezpośrednio na koszty, jakie będą ponosić klienci indywidualni. Ceny gazu dla gospodarstw domowych objętych taryfą są sztywno ustalone – wynoszą 197,29 zł/MWh i są zamrożone do końca roku.