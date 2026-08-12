Energetyka

Dostaniemy po kieszeni? Gaz drożeje na rynkach

Urząd Regulacji Energetyki podał dane o cenach gazu sprowadzanego do Polski w drugim kwartale tego roku.

Robert Passia

Robert Passia

12 sierpnia 2026, 15:02
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Orlen

Hurtowe ceny gazu wzrosły w II kwartale.

fot: Orlen

Urząd Regulacji Energetyki podał dane o cenach gazu sprowadzanego do Polski w drugim kwartale tego roku.

Średnia cena zakupu gazu z państw Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  wyniosła wyniosła 206,18 zł/MWh i była wyższa aż o 17,8 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału. Wzrost o 24,98 proc. widać także w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 

Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, w drugim kwartale wzrosła też cena gazu sprowadzanego z państw spoza UE i EFTA. Wyniosła ona 142,10 zł/MWh i była prawie o 10 proc. wyższa niż w pierwszym kwartale. 

Rachunki pójdą w górę? 

Warto dodać, że podawane wyżej średnie ceny nie są detalicznymi, a hurtowymi. Nie przełożą się więc bezpośrednio na koszty, jakie będą ponosić klienci indywidualni. Ceny gazu dla gospodarstw domowych objętych taryfą są sztywno ustalone – wynoszą 197,29 zł/MWh i są zamrożone do końca roku. 

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