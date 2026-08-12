Energetyka

Zakończyła się budowa pierwszego odcinka linii energetycznej Choczewo-Gdańsk Przyjaźń

Zakończono budowę pierwszego odcinka linii najwyższych napięć Choczewo-Gdańsk Przyjaźń, która będzie służyć do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych - podały w środę Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Pap

12 sierpnia 2026, 13:44
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Krawczyk

Odprowadzą prąd z morskiej farmy wiatrowej

fot: Krystian Krawczyk

Zakończono budowę pierwszego odcinka linii najwyższych napięć Choczewo-Gdańsk Przyjaźń, która będzie służyć do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych - podały w środę Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Wykonawcy - konsorcjum firm SPIE Energy Poland i Elfeko zakończyli wszystkie prace budowlane i montaż przewodów na odcinku linii ze stacji Choczewo do słupa nr 64 w gminie Gniewino. "Linia ma już za sobą tzw. ruch próbny, czyli po raz pierwszy została podłączona do sieci. Obecnie trwają pomiary i testy, które potwierdzą gotowość linii do normalnej pracy" - podano w informacji

Linia Choczewo-Gdańsk Przyjaźń 

Linia Choczewo-Gdańsk Przyjaźń o napięciu 400 kV to jeden z pięciu elementów inwestycji PSE w województwie pomorskim, które mają przygotować sieć do wyprowadzenie moc z morskich farm wiatrowych na Bałtyku. W ramach projektu powstała stacja elektroenergetyczna Choczewo, która już pracuje, podobnie jak linia 400 kV Choczewo-Żarnowiec. Oprócz tego powstają trzy linie najwyższych napięć, w tym linia do stacji Gdańsk Przyjaźń.

Budowa II odcinka linii Choczewo-Gdańsk Przyjaźń, od słupa nr 64 do stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń, ruszy jeszcze w 2026 r. Całość ma zostać ukończona w 2028 r. - dodano.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową obejmującą linie najwyższych napięć 400 kV i 220 kV o łącznej długości ponad 16,5 tys. km oraz 112 stacji elektroenergetycznych służących do zmiany napięcia i rozdziału energii elektrycznej.

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