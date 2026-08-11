Rafineria napędzana słońcem. Farma w Możejkach rozpoczęła pracę

Grupa ORLEN uruchomiła farmę fotowoltaiczną przy rafinerii w Możejkach. Instalacja o mocy 42,2 MW będzie produkować około 45 GWh energii elektrycznej rocznie na potrzeby ORLEN Lietuva, wspierając ograniczanie kosztów działalności zakładu oraz zwiększając udział energii odnawialnej w aktywach Grupy. Za realizację inwestycji odpowiadała firma Electrum z Białegostoku, co podkreśla udział polskich kompetencji w projekcie wzmacniającym bezpieczeństwo energetyczne rafinerii.

Grupa ORLEN uruchomiła farmę fotowoltaiczną przy rafinerii w Możejkach. Instalacja o mocy 42,2 MW będzie produkować około 45 GWh energii elektrycznej rocznie na potrzeby ORLEN Lietuva, wspierając ograniczanie kosztów działalności zakładu oraz zwiększając udział energii odnawialnej w aktywach Grupy. Za realizację inwestycji odpowiadała firma Electrum z Białegostoku, co podkreśla udział polskich kompetencji w projekcie wzmacniającym bezpieczeństwo energetyczne rafinerii.

Projekt w Możejkach jest przykładem inwestycji, która łączy potrzeby dużego przemysłu z rozwojem nowoczesnej energetyki. To jednocześnie największa przyzakładowa instalacja OZE w Grupie Kapitałowej ORLEN.

Nowa instalacja została zbudowana na terenie rafinerii i obejmuje około 60 hektarów. Farma składa się z blisko 68 tysięcy dwustronnych modułów fotowoltaicznych o mocy szczytowej 620 W każdy. Zastosowana technologia umożliwia absorbcję światła słonecznego z obu stron paneli, zwiększając ich wydajność także przy słabszym nasłonecznieniu.

Na potrzeby rafinerii

– Po raz pierwszy będziemy samodzielnie wytwarzać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na potrzeby rafinerii w Możejkach. To ważny krok w ograniczaniu wpływu naszej działalności na środowisko, ale także konkretne wsparcie dla efektywności kosztowej zakładu. Dzięki tej inwestycji większa część energii zużywanej przez ORLEN Lietuva będzie pochodzić z własnego, odnawialnego źródła, co realnie wzmacnia konkurencyjność spółki i wpisuje się w długoterminową strategię Grupy ORLEN – mówi Dariusz Zonenberg, dyrektor generalny ORLEN Lietuva.

Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej na poziomie około 45 GWh pozwoli pokryć około 7 proc. rocznego zapotrzebowania ORLEN Lietuva na energię elektryczną. Dzięki wykorzystaniu własnej energii ze źródeł odnawialnych spółka będzie mogła ograniczyć koszty jej zakupu o około 4 mln euro rocznie. Łączna wartość inwestycji wyniosła niemal 35 mln euro, z czego 2,5 mln euro pochodziło ze wsparcia z Funduszu Modernizacyjnego Unii Europejskiej.

Projekt jest częścią działań wynikających ze Strategii ORLEN 2035, w której Grupa zakłada dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności swoich aktywów przemysłowych. Farma fotowoltaiczna w Możejkach pokazuje, jak te założenia są wdrażane w praktyce także poza Polską - bezpośrednio tam, gdzie energia z OZE może wspierać codzienną pracę zakładu.

Realizacja projektu miała również polski komponent wykonawczy. Za budowę farmy fotowoltaicznej odpowiadała firma białostocka firma Electrum, co podkreśla zaangażowanie kompetencji krajowych podmiotów w rozwój aktywów Grupy ORLEN poza Polską.

ORLEN Lietuva od lat pozostaje jednym z kluczowych uczestników litewskiej gospodarki, ważnym pracodawcą w regionie i największym płatnikiem podatków w kraju. Od 2006 roku ORLEN przeznaczył niemal 4,5 mld euro na przejęcie i modernizację rafinerii w Możejkach. Spółka zarządza również terminalem w Butyndze, stanowiącym kluczowy element łańcucha dostaw surowców na Litwie, oraz terminalem kolejowym w Mockavie, który wspiera eksport produktów do Polski i Ukrainy. Uruchomienie farmy fotowoltaicznej potwierdza długoterminowe zaangażowanie Grupy ORLEN na Litwie oraz pokazuje, że inwestycje w transformację energetyczną mogą wzmacniać zarówno efektywność przemysłu, jak i rozwój jego otoczenia gospodarczego.