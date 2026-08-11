Energetyka

Enea wzmacnia obszar sprzedaży. Jest zgoda Rady Ministrów

Rada Ministrów wyraziła zgodę na podział Enei S.A., który umożliwi wydzielenie działalności sprzedażowej do wyspecjalizowanej spółki w Grupie Enea. Decyzja stanowi istotny etap procesu reorganizacji w Grupie, którego celem jest utworzenie nowoczesnego obszaru sprzedaży skoncentrowanego na rozwoju oferty oraz obsłudze klientów indywidualnych i biznesowych.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

11 sierpnia 2026, 12:36
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Enea

Enea może przejść do kolejnego etapu procesu, który ma zakończyć się utworzeniem spółki odpowiedzialnej za sprzedaż w Grupie Enea

fot: Enea

Rada Ministrów wyraziła zgodę na podział Enei S.A., który umożliwi wydzielenie działalności sprzedażowej do wyspecjalizowanej spółki w Grupie Enea. Decyzja stanowi istotny etap procesu reorganizacji w Grupie, którego celem jest utworzenie nowoczesnego obszaru sprzedaży skoncentrowanego na rozwoju oferty oraz obsłudze klientów indywidualnych i biznesowych.

Zgoda Rady Ministrów oznacza, że Enea może przejść do kolejnego etapu procesu, który ma zakończyć się utworzeniem spółki odpowiedzialnej za sprzedaż w Grupie Enea. Planowane zmiany w obszarze sprzedaży wpisują się w kierunek zmian organizacyjnych realizowanych w Grupie. Celem procesu jest usprawnienie modelu zarządzania oraz lepsze dostosowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku energii i klientów.

Więcej:

https://energiapress.pl/news/6023/enea-wzmacnia-obszar-sprzedazy-jest-zgoda-rady-ministrow

 

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