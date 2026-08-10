W środę, 12 sierpnia 2026 r., nad Europą będzie miało miejsce zaćmienie Słońca. Zjawisko wpłynie na produkcję energii z fotowoltaiki, a Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) uwzględniają to w planach pracy systemu elektroenergetycznego.

W środę, 12 sierpnia 2026 r., nad Europą będzie miało miejsce zaćmienie Słońca. Zjawisko wpłynie na produkcję energii z fotowoltaiki, a Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) uwzględniają to w planach pracy systemu elektroenergetycznego.

Zaćmienie Słońca rozpocznie się w Polsce po godzinie 19.00, a jego maksimum przypadnie około godziny 20.00–20.30, tuż przed zachodem Słońca. W zależności od regionu, Księżyc zasłoni od około 80% do 88% tarczy słonecznej – najlepiej zjawisko będzie widoczne na zachodzie kraju (m.in. w Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu), słabiej na południowym wschodzie. W wielu miejscach Słońce zajdzie, będąc nadal częściowo zakryte.

Wpływ zaćmienia na fotowoltaikę i działania PSE

Zaćmienie Słońca wpłynie na produkcję energii ze źródeł fotowoltaicznych. Ich łączna moc zainstalowana w Polsce to – jak podają Polskie Sieci Elektroenergetyczne – 27,5 GW. Operator uwzględnia to w swoich analizach i pracach systemu.

- Zaćmienie będzie miało miejsce po godz. 19, a zatem w czasie, gdy generacja PV jest już stosunkowo niewielka – czytamy w komunikacie PSE.

Koordynacja na poziomie Europy

W piątek, 7 sierpnia 2026 r., Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSO-E) poinformowała, że zrzeszone w niej przedsiębiorstwa skoordynowały przygotowania do zarządzania systemami w czasie zaćmienia, takie jak przekazanie szczegółowych informacji pracownikom dyspozycji mocy i uczestnikom rynku.

- Przewiduje się, że największy wpływ odczują Hiszpania i Niemcy (na podstawie prognozowanego spadku produkcji energii z fotowoltaiki) - podała ENTSO-E.

ENTSO-E szacuje, że w skali Europy w fazie maksymalnej moc z fotowoltaiki spadnie o około 9,7 GW (ok. 3,7% zainstalowanej mocy PV w UE).

Bezpieczeństwo dostaw energii

W Polskich Sieciach Elektroenergetycznych zaznaczają, że uczestnicy rynku powinni uwzględniać zaćmienie przy bilansowaniu handlowym swoich portfeli zakupowo-sprzedażowych. Jednak zarówno PSE, jak i europejscy operatorzy zapewniają, że nie ma zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw energii. Wskazują, że zaćmienie zostanie obsłużone standardowymi mechanizmami bilansowania systemu, a jego wieczorna pora dodatkowo ogranicza potencjalny wpływ na pracę sieci.