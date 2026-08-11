Trump otwiera usta, gaz w Europie bije rekordy cen
Ceny gazu w Europie rosną i są blisko 2-tygodniowego maksimum. Prezydent USA Donald Trump wysuwa nowe żądania wobec Iranu - informują maklerzy.
fot: twitter.com/realDonaldTrump
Donald Trump, prezydent USA
fot: twitter.com/realDonaldTrump
Ceny gazu w Europie rosną i są blisko 2-tygodniowego maksimum. Prezydent USA Donald Trump wysuwa nowe żądania wobec Iranu - informują maklerzy.
Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są po 61,85 euro za MWh, wyżej o 2,0 proc.
Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie
Najnowsza eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie osłabia perspektywy ożywienia dostaw gazu LNG z Zatoki Perskiej.
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w poniedziałek, że będzie domagać się odszkodowań od Iranu za wszystkie osoby, które zginęły i zostały ranne w wyniku działań władz w Teheranie. Poinformował, że polecił swoim przedstawicielom, aby uwzględnili tę kwestię w przyszłych negocjacjach.
Prezydent przekazał, że odszkodowanie powinno obejmować też rodziny osób zabitych na amerykańskim okręcie USS Cole oraz tysięcy innych, którzy zginęli w walce.
W ataku na amerykański okręt 12 października 2000 r. w Jemenie zginęło 17 amerykańskich marynarzy.
Trump wyraził też przekonanie, że odszkodowania powinny zostać wypłacone rodzinom demonstrantów, zabitych przez reżim irański.
Warunki nie do spełnienia
W miniony weekend Iran uzależnił pełne otwarcie cieśniny Ormuz od spełnienia przez USA szeregu warunków, m.in. wypłaty odszkodowań wojennych, zakończenia blokady irańskich portów i wycofania sił USA z regionu.
Wymiana stanowisk między stronami sugeruje, że USA i Iran nie są bliżej osiągnięcia porozumienia, które doprowadziłoby do ponownego otwarcia cieśniny - podała stacja CNN. Według serwisu, nowe żądania mogą zmniejszać szanse na szybkie zawarcie umowy, mimo że w ubiegłym tygodniu panował optymizm, iż porozumienie jest już blisko.
Maleją więc nadzieje na porozumienie w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormuz i przywrócenia normalnego poziomu globalnych dostaw gazu.