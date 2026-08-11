Energetyka

Trump otwiera usta, gaz w Europie bije rekordy cen

Ceny gazu w Europie rosną i są blisko 2-tygodniowego maksimum. Prezydent USA Donald Trump wysuwa nowe żądania wobec Iranu - informują maklerzy.

Pap

11 sierpnia 2026, 09:36
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: twitter.com/realDonaldTrump

Donald Trump, prezydent USA

fot: twitter.com/realDonaldTrump

Ceny gazu w Europie rosną i są blisko 2-tygodniowego maksimum. Prezydent USA Donald Trump wysuwa nowe żądania wobec Iranu - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są po 61,85 euro za MWh, wyżej o 2,0 proc.

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Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w poniedziałek, że będzie domagać się odszkodowań od Iranu za wszystkie osoby, które zginęły i zostały ranne w wyniku działań władz w Teheranie. Poinformował, że polecił swoim przedstawicielom, aby uwzględnili tę kwestię w przyszłych negocjacjach.

Prezydent przekazał, że odszkodowanie powinno obejmować też rodziny osób zabitych na amerykańskim okręcie USS Cole oraz tysięcy innych, którzy zginęli w walce.

W ataku na amerykański okręt 12 października 2000 r. w Jemenie zginęło 17 amerykańskich marynarzy.

Trump wyraził też przekonanie, że odszkodowania powinny zostać wypłacone rodzinom demonstrantów, zabitych przez reżim irański.

Warunki nie do spełnienia

W miniony weekend Iran uzależnił pełne otwarcie cieśniny Ormuz od spełnienia przez USA szeregu warunków, m.in. wypłaty odszkodowań wojennych, zakończenia blokady irańskich portów i wycofania sił USA z regionu.

Wymiana stanowisk między stronami sugeruje, że USA i Iran nie są bliżej osiągnięcia porozumienia, które doprowadziłoby do ponownego otwarcia cieśniny - podała stacja CNN. Według serwisu, nowe żądania mogą zmniejszać szanse na szybkie zawarcie umowy, mimo że w ubiegłym tygodniu panował optymizm, iż porozumienie jest już blisko.

Maleją więc nadzieje na porozumienie w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormuz i przywrócenia normalnego poziomu globalnych dostaw gazu.

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