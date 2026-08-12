Energetyka

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w lipcu wzrosła o 5,31 proc.

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w lipcu wyniosła 13,77 TWh, co oznacza wzrost o 5,31 proc. rdr - wynika z opublikowanych we wtorek danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Pap

12 sierpnia 2026, 08:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Krawczyk

Produkcja energii w górę

fot: Krystian Krawczyk

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w lipcu wyniosła 13,77 TWh, co oznacza wzrost o 5,31 proc. rdr - wynika z opublikowanych we wtorek danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Od początku roku produkcja wyniosła ponad 102,85 TWh, o 5,5 proc. więcej rdr.

Zużycie energii elektrycznej w Polsce w lipcu wzrosło o 0,77 proc. rdr i wyniosło 13,47 TWh. Od początku roku zużycie wyniosło 100,57 TWh, o 4,03 proc. więcej rdr.

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