Tak Bełchatów świętował Dzień Energetyka

Wyrazy uznania od władz państwowych, ważne deklaracje dotyczące sektora oraz wyróżnienia dla kilkudziesięciu zasłużonych pracowników. Za nami tegoroczne obchody Dnia Energetyka w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Wydarzenie stało się okazją do podkreślenia kluczowej roli, jaką pracownicy elektrowni odgrywają w codziennym zapewnianiu stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i w trudnych czasach związanych z wojną za wschodnią granicą.

Wyrazy uznania od władz państwowych, ważne deklaracje dotyczące sektora oraz wyróżnienia dla kilkudziesięciu zasłużonych pracowników. Za nami tegoroczne obchody Dnia Energetyka w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Wydarzenie stało się okazją do podkreślenia kluczowej roli, jaką pracownicy elektrowni odgrywają w codziennym zapewnianiu stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i w trudnych czasach związanych z wojną za wschodnią granicą.



Obchody Dnia Energetyka w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zgromadziły przedstawicieli rządu, parlamentu, samorządów, uczelni, służb mundurowych, instytucji współpracujących, władz Grupy PGE i pracowników reprezentujących oddziały spółki z całej Polski. Podczas uroczystości wybrzmiały istotne deklaracje dotyczące funkcjonowania sektora konwencjonalnego, a przede wszystkim podziękowano załodze za jej odpowiedzialną służbę.

Wagę i znaczenie pracy energetyków w specjalnym liście skierowanym do uczestników podkreślił Premier Donald Tusk:

- Dzięki Państwa wiedzy, doświadczeniu i odpowiedzialności miliony Polek i Polaków każdego dnia mają dostęp do energii, która napędza gospodarkę i zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania państwa.

Bełchatów od pięciu dekad pozostaje sercem polskiej energetyki. To miejsce, w którym praca wielu pokoleń górników i energetyków stworzyła fundament rozwoju gospodarczego naszego kraju. Przed Polską stoi dziś jedno z największych wyzwań rozwojowych – budowa nowoczesnego i konkurencyjnego systemu energetycznego. Rosnące zapotrzebowanie na energię w kolejnych latach już teraz wymaga odważnych decyzji, inwestycji w odnawialne źródła energii, sieci przesyłowe, magazyny energii oraz fundamentalnie ważną dla całego procesu energetykę jądrową – napisał w liście Premier Donald Tusk.



Do zgromadzonych zwrócił się również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Konrad Wojnarowski, przedstawiając ważne deklaracje dotyczące roli PGE GiEK S.A. w procesie transformacji oraz bieżącym bilansowaniu polskiego systemu energetycznego. Przypomniał, że Bełchatów jest jedną z dwóch preferowanych lokalizacji dla drugiej wielkoskalowej elektrowni jądrowej.

- Budowa pierwszej elektrowni jądrowej to fundament naszego bezpieczeństwa narodowego i suwerenności energetycznej – zaznaczył Konrad Wojnarowski, podkreślając strategiczne znaczenie inwestycji w nowoczesne, bezemisyjne źródła wytwórcze dla stabilności kraju.



Słowa wdzięczności skierował do pracowników Prezes Zarządu PGE GiEK S.A. Jacek Kaczorowski:

- Żadna, nawet najbardziej zaawansowana technologia, nie zastąpi Państwa profesjonalizmu, odpowiedzialności i absolutnego zaangażowania – powiedział.

Odniósł się też do sytuacji spółki i jej znaczenia dla polskiej energetyki:

- Rola aktywów PGE GiEK S.A. naturalnie ewoluuje. Dziś Elektrownie w Bełchatowie, Opolu, Turowie, Rybniku i Dolnej Odrze to nie tylko wolumen wyprodukowanej energii, ale przede wszystkim nienaruszalny fundament stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Gdy zapotrzebowanie na energię gwałtownie rośnie i system potrzebuje pewnych, dyspozycyjnych źródeł, jesteśmy gotowi. Udowodniliśmy to podczas minionej, wyjątkowo mroźnej zimy. Potwierdzamy to również dziś - w czasie rekordowych upałów i letnich szczytów zapotrzebowania na energię elektryczną.



Średniomiesięczny udział produkcji bloków energetycznych PGE GiEK S.A. w sezonie zimowym wynosił średnio około 27 procent krajowej produkcji, osiągając w szczytach aż 41 procent. Z kolei latem udział w porach wieczornych i nocnych sięgał niemal codziennie około 40 procent, a w kluczowych momentach dochodził do 47 procent.

- Te twarde dane to coś więcej niż dowód naszej dzisiejszej pozycji. Są wskazówką na przyszłość – pokazują bezsprzecznie, że bezpieczna transformacja wymaga rozwiązań, które gwarantują stabilność systemu w każdych warunkach pogodowych i o każdej porze dnia. Transformacja energetyczna nie polega na zastąpieniu jednej technologii drugą. Polega na budowie systemu, który będzie nowoczesny, bezpieczny i odporny na wyzwania – podkreślił prezes Jacek Kaczorowski.



Z kolei perspektywę całej Grupy PGE oraz znaczenie ciągłości działań operacyjnych przedstawiła Katarzyna Rozenfeld, wiceprezeska zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. operacyjnych:

- Dzień Energetyka przypomina nam, że dostęp do energii elektrycznej, który często traktujemy jako coś oczywistego, jest efektem codziennej pracy i zaangażowania tysięcy ludzi. To dzięki energetykom energia dociera do milionów polskich domów oraz miejsc kluczowych dla funkcjonowania naszego kraju i naszej gospodarki. Kompleksy energetyczne PGE GiEK są nie tylko ważną częścią historii polskiej energetyki, lecz także nieodłącznym elementem tożsamości PGE i fundamentem transformacji energetycznej kraju. Dlatego chcemy, aby transformacja tych regionów była efektem wspólnych starań, bo pracownicy wszystkich oddziałów PGE GiEK są i będą fundamentem tych zmian. Energetyka nie może istnieć bez energetyków, dlatego składam wyrazy wdzięczności dla wszystkich osób pracujących w sektorze energetycznym – mówi Katarzyna Rozenfeld, wiceprezeska Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. Operacyjnych.



Wyrazy uznania dla pracowników

Najważniejszym i najbardziej uroczystym punktem obchodów była ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i branżowych. Kilkudziesięciu pracowników PGE GiEK S.A. odebrało wyróżnienia, które stanowią dowód uznania dla ich wieloletniej pracy, wiedzy oraz innowacyjnego podejścia.

„Medale za Długoletnią Służbę” (Złote, Srebrne i Brązowe) przyznane przez Prezydenta RP otrzymali pracownicy za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych. Odznakami honorowymi „Zasłużony dla Energetyki”, nadanymi przez Ministra Energii wyróżniono pracowników, którzy swoją pracą, profesjonalizmem i wieloletnim zaangażowaniem przyczyniają się do budowania stabilności operacyjnej elektrowni oraz dbają o bezpieczeństwo energetyczne polski.

Wyróżnienia za innowacyjność otrzymali pracownicy, których autorskie usprawnienia i nowatorskie rozwiązania technologiczne bezpośrednio wpływają na wzrost efektywności i bezpieczeństwa pracy w elektrowniach PGE GiEK S.A.

