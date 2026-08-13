Energetyka

Tak Bełchatów świętował Dzień Energetyka

Wyrazy uznania od władz państwowych, ważne deklaracje dotyczące sektora oraz wyróżnienia dla kilkudziesięciu zasłużonych pracowników. Za nami tegoroczne obchody Dnia Energetyka w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Wydarzenie stało się okazją do podkreślenia kluczowej roli, jaką pracownicy elektrowni odgrywają w codziennym zapewnianiu stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i w trudnych czasach związanych z wojną za wschodnią granicą.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

13 sierpnia 2026, 08:35
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGE GiEK

Święto Energetyków w Bełchatowie

fot: PGE GiEK

SLK 8854 kopia SLK 9455 kopia

+2 Zobacz galerię

SLK 8793 kopia

Wyrazy uznania od władz państwowych, ważne deklaracje dotyczące sektora oraz wyróżnienia dla kilkudziesięciu zasłużonych pracowników. Za nami tegoroczne obchody Dnia Energetyka w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Wydarzenie stało się okazją do podkreślenia kluczowej roli, jaką pracownicy elektrowni odgrywają w codziennym zapewnianiu stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i w trudnych czasach związanych z wojną za wschodnią granicą.


 Obchody Dnia Energetyka w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zgromadziły przedstawicieli rządu, parlamentu, samorządów, uczelni, służb mundurowych, instytucji współpracujących, władz Grupy PGE i pracowników reprezentujących oddziały spółki z całej Polski. Podczas uroczystości wybrzmiały istotne deklaracje dotyczące funkcjonowania sektora konwencjonalnego, a przede wszystkim podziękowano załodze za jej odpowiedzialną służbę.

Wagę i znaczenie pracy energetyków w specjalnym liście skierowanym do uczestników podkreślił Premier Donald Tusk: 

- Dzięki Państwa wiedzy, doświadczeniu i odpowiedzialności miliony Polek i Polaków każdego dnia mają dostęp do energii, która napędza gospodarkę i zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania państwa.

Bełchatów od pięciu dekad pozostaje sercem polskiej energetyki. To miejsce, w którym praca wielu pokoleń górników i energetyków stworzyła fundament rozwoju gospodarczego naszego kraju. Przed Polską stoi dziś jedno z największych wyzwań rozwojowych – budowa nowoczesnego i konkurencyjnego systemu energetycznego. Rosnące zapotrzebowanie na energię w kolejnych latach już teraz wymaga odważnych decyzji, inwestycji w odnawialne źródła energii, sieci przesyłowe, magazyny energii oraz fundamentalnie ważną dla całego procesu energetykę jądrową – napisał w liście Premier Donald Tusk. 


Do zgromadzonych zwrócił się również Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Energii Konrad Wojnarowski, przedstawiając ważne deklaracje dotyczące roli PGE GiEK S.A. w procesie transformacji oraz bieżącym bilansowaniu polskiego systemu energetycznego. Przypomniał, że Bełchatów jest jedną z dwóch preferowanych lokalizacji dla drugiej wielkoskalowej elektrowni jądrowej. 

- Budowa pierwszej elektrowni jądrowej to fundament naszego bezpieczeństwa narodowego i suwerenności energetycznej – zaznaczył Konrad Wojnarowski, podkreślając strategiczne znaczenie inwestycji w nowoczesne, bezemisyjne źródła wytwórcze dla stabilności kraju. 


 Słowa wdzięczności skierował do pracowników Prezes Zarządu PGE GiEK S.A. Jacek Kaczorowski:

- Żadna, nawet najbardziej zaawansowana technologia, nie zastąpi Państwa profesjonalizmu, odpowiedzialności i absolutnego zaangażowania – powiedział.

Odniósł się też do sytuacji spółki i jej znaczenia dla polskiej energetyki:

- Rola aktywów PGE GiEK S.A. naturalnie ewoluuje. Dziś Elektrownie w Bełchatowie, Opolu, Turowie, Rybniku i Dolnej Odrze to nie tylko wolumen wyprodukowanej energii, ale przede wszystkim nienaruszalny fundament stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Gdy zapotrzebowanie na energię gwałtownie rośnie i system potrzebuje pewnych, dyspozycyjnych źródeł, jesteśmy gotowi. Udowodniliśmy to podczas minionej, wyjątkowo mroźnej zimy. Potwierdzamy to również dziś - w czasie rekordowych upałów i letnich szczytów zapotrzebowania na energię elektryczną. 


 Średniomiesięczny udział produkcji bloków energetycznych PGE GiEK S.A. w sezonie zimowym wynosił średnio około 27 procent krajowej produkcji, osiągając w szczytach aż 41 procent. Z kolei latem udział w porach wieczornych i nocnych sięgał niemal codziennie około 40 procent, a w kluczowych momentach dochodził do 47 procent. 

- Te twarde dane to coś więcej niż dowód naszej dzisiejszej pozycji. Są wskazówką na przyszłość – pokazują bezsprzecznie, że bezpieczna transformacja wymaga rozwiązań, które gwarantują stabilność systemu w każdych warunkach pogodowych i o każdej porze dnia. Transformacja energetyczna nie polega na zastąpieniu jednej technologii drugą. Polega na budowie systemu, który będzie nowoczesny, bezpieczny i odporny na wyzwania – podkreślił prezes Jacek Kaczorowski.


 Z kolei perspektywę całej Grupy PGE oraz znaczenie ciągłości działań operacyjnych przedstawiła Katarzyna Rozenfeld, wiceprezeska zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. operacyjnych:

- Dzień Energetyka przypomina nam, że dostęp do energii elektrycznej, który często traktujemy jako coś oczywistego, jest efektem codziennej pracy i zaangażowania tysięcy ludzi. To dzięki energetykom energia dociera do milionów polskich domów oraz miejsc kluczowych dla funkcjonowania naszego kraju i naszej gospodarki. Kompleksy energetyczne PGE GiEK są nie tylko ważną częścią historii polskiej energetyki, lecz także nieodłącznym elementem tożsamości PGE i fundamentem transformacji energetycznej kraju. Dlatego chcemy, aby transformacja tych regionów była efektem wspólnych starań, bo pracownicy wszystkich oddziałów PGE GiEK są i będą fundamentem tych zmian. Energetyka nie może istnieć bez energetyków, dlatego składam wyrazy wdzięczności dla wszystkich osób pracujących w sektorze energetycznym – mówi Katarzyna Rozenfeld, wiceprezeska Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. Operacyjnych.


 Wyrazy uznania dla pracowników 

Najważniejszym i najbardziej uroczystym punktem obchodów była ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i branżowych. Kilkudziesięciu pracowników PGE GiEK S.A. odebrało wyróżnienia, które stanowią dowód uznania dla ich wieloletniej pracy, wiedzy oraz innowacyjnego podejścia.

„Medale za Długoletnią Służbę” (Złote, Srebrne i Brązowe) przyznane przez Prezydenta RP otrzymali pracownicy za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych. Odznakami honorowymi „Zasłużony dla Energetyki”, nadanymi przez Ministra Energii wyróżniono pracowników, którzy swoją pracą, profesjonalizmem i wieloletnim zaangażowaniem przyczyniają się do budowania stabilności operacyjnej elektrowni oraz dbają  o bezpieczeństwo energetyczne polski.

Wyróżnienia za innowacyjność otrzymali pracownicy, których autorskie usprawnienia i nowatorskie rozwiązania technologiczne bezpośrednio wpływają na wzrost efektywności i bezpieczeństwa pracy w elektrowniach PGE GiEK S.A.
 

Powiązane tematy:

pge giek energetyka dzień energetyka

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Energetyka atomowa

Chcesz pracować przy budowie elektrowni jądrowej? Trwa rekrutacja

Trwa poszukiwanie chętnych do pracy przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Rekrutację prowadzi jej wykonawca, czyli firma Bechtel.

Gospodarka

ORLEN z certyfikatem dla produkcji biokomponentów. Rafineria w Płocku zwiększy przerób biosurowców

ORLEN uzyskał certyfikat Krajowego Systemu Zrównoważonego Rozwoju Instytutu Nafty i Gazu (KZR INiG) dla procesu współuwodornienia biosurowców w rafinerii w Płocku. Dokument potwierdza, że wykorzystywane przez spółkę surowce odnawialne oraz sposób ich przetwarzania spełniają wymagania Unii Europejskiej.

Gaz

Słabną nadzieje na szybkie rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie

Ceny gazu w Europie rosną po zniżkach we wtorek. Na rynkach słabną nadzieje na szybkie rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie - informują maklerzy.

Energetyka konwencjonalna

Tusk do energetyków: Transformacja nie oznacza odejścia od dorobku polskiej energetyki

Transformacja energetyczna nie oznacza odejścia od dorobku branży; jej powodzenie zależy od wykorzystania potencjału ludzi, firm i regionów, które od lat budowały bezpieczeństwo energetyczne Polski - zaznaczył premier Donald Tusk w liście skierowanym do energetyków z okazji ich święta.