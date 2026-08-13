Polska gospodarka przyspieszyła. GUS podał szybki szacunek PKB
Produkt krajowy brutto (PKB) Polski zwiększył się realnie o 3,8 proc. rok do roku w drugim kwartale 2026 roku – wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W analogicznym okresie 2025 roku wzrost PKB wyniósł 3,3 proc.
PKB Polski zwiększył się realnie o 3,8 proc. rok do roku w drugim kwartale 2026 r.
Produkt krajowy brutto (PKB) Polski zwiększył się realnie o 3,8 proc. rok do roku w drugim kwartale 2026 roku – wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W analogicznym okresie 2025 roku wzrost PKB wyniósł 3,3 proc.
Andrzej Domański: Polska gospodarka rośnie. I to coraz szybciej
Według danych GUS niewyrównany sezonowo PKB w drugim kwartale 2026 roku wzrósł realnie o 3,8 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Oznacza to przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego względem drugiego kwartału 2025 roku, kiedy odnotowano wzrost na poziomie 3,3 proc.
GUS opublikował również dane dotyczące produktu krajowego brutto wyrównanego sezonowo. W ujęciu kwartalnym realny PKB zwiększył się o 0,9 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2026 roku.
- Polska gospodarka rośnie. I to coraz szybciej! W II kwartale PKB wzrósł o 3,8% r/r – ponad 3x szybciej niż średnia UE. Odblokowaliśmy inwestycje, środki europejskie i finansowanie samorządów. W czasach globalnej niepewności Polska wybiera rozwój – napisał na platformie X Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.
🇵🇱 Polska gospodarka rośnie. I to coraz szybciej!— Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) August 13, 2026
W II kwartale PKB wzrósł o 3,8% r/r – ponad 3x szybciej niż średnia UE.
Odblokowaliśmy inwestycje, środki europejskie i finansowanie samorządów. W czasach globalnej niepewności Polska wybiera rozwój.
PKB wyższy niż przed rokiem
Po uwzględnieniu czynników sezonowych realny PKB w drugim kwartale 2026 roku był o 3,7 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2025 roku. Dane zostały obliczone w cenach stałych przy roku odniesienia 2020.
W przypadku PKB niewyrównanego sezonowo GUS zastosował ceny stałe średnioroczne z roku poprzedniego. W tym ujęciu produkt krajowy brutto zwiększył się o 3,8 proc. rok do roku.
To wstępne dane GUS
Główny Urząd Statystyczny zaznacza, że przedstawione informacje mają charakter wstępny. Ostateczne wartości mogą się zmienić w ramach rewizji danych, prowadzonej zgodnie z polityką stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych.
Pierwszy regularny szacunek PKB za drugi kwartał 2026 roku zostanie opublikowany 31 sierpnia 2026 roku.