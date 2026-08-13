Polska gospodarka przyspieszyła. GUS podał szybki szacunek PKB

Produkt krajowy brutto (PKB) Polski zwiększył się realnie o 3,8 proc. rok do roku w drugim kwartale 2026 roku – wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W analogicznym okresie 2025 roku wzrost PKB wyniósł 3,3 proc.

PKB Polski zwiększył się realnie o 3,8 proc. rok do roku w drugim kwartale 2026 r.

Produkt krajowy brutto (PKB) Polski zwiększył się realnie o 3,8 proc. rok do roku w drugim kwartale 2026 roku – wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W analogicznym okresie 2025 roku wzrost PKB wyniósł 3,3 proc.

- Polska gospodarka rośnie. I to coraz szybciej! W II kwartale PKB wzrósł o 3,8% r/r – ponad 3x szybciej niż średnia UE. Odblokowaliśmy inwestycje, środki europejskie i finansowanie samorządów. W czasach globalnej niepewności Polska wybiera rozwój – napisał na platformie X Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.

GUS opublikował również dane dotyczące produktu krajowego brutto wyrównanego sezonowo. W ujęciu kwartalnym realny PKB zwiększył się o 0,9 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2026 roku.

Według danych GUS niewyrównany sezonowo PKB w drugim kwartale 2026 roku wzrósł realnie o 3,8 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku . Oznacza to przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego względem drugiego kwartału 2025 roku, kiedy odnotowano wzrost na poziomie 3,3 proc.

🇵🇱 Polska gospodarka rośnie. I to coraz szybciej! W II kwartale PKB wzrósł o 3,8% r/r – ponad 3x szybciej niż średnia UE. Odblokowaliśmy inwestycje, środki europejskie i finansowanie samorządów. W czasach globalnej niepewności Polska wybiera rozwój.

PKB wyższy niż przed rokiem

Po uwzględnieniu czynników sezonowych realny PKB w drugim kwartale 2026 roku był o 3,7 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2025 roku. Dane zostały obliczone w cenach stałych przy roku odniesienia 2020.

W przypadku PKB niewyrównanego sezonowo GUS zastosował ceny stałe średnioroczne z roku poprzedniego. W tym ujęciu produkt krajowy brutto zwiększył się o 3,8 proc. rok do roku.

To wstępne dane GUS

Główny Urząd Statystyczny zaznacza, że przedstawione informacje mają charakter wstępny. Ostateczne wartości mogą się zmienić w ramach rewizji danych, prowadzonej zgodnie z polityką stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych.

Pierwszy regularny szacunek PKB za drugi kwartał 2026 roku zostanie opublikowany 31 sierpnia 2026 roku.