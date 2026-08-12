Wśród najpopularniejszych tras kolejowych w Polsce w 2025 r. znalazła się relacja Gliwice – Katowice – wynika z rankingu opublikowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Podróżowało nią ponad milion pasażerów.

Wśród najpopularniejszych tras kolejowych w Polsce w 2025 r. znalazła się relacja Gliwice – Katowice – wynika z rankingu opublikowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Podróżowało nią ponad milion pasażerów.

Liderem rankingu Gdańsk – Gdynia

W 2025 r. w Polsce było 18 tras, na których podróżowało ponad milion pasażerów oraz 2, na których do miliona zabrakło naprawdę niewiele – podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Zwycięzcą rankingu najpopularniejszych relacji kolejowych jest trasa Gdańsk – Gdynia. W ciągu ubiegłego roku wybrało 6,67 mln pasażerów, a średnia dzienna to 18,29 tys. Drugie miejsce zajęła trasa Warszawa - Siedlce (3,8 mln pasażerów), a trzecie miejsce Warszawa – Kraków (tu – jak zaznaczają w UTK – dane o liczbie pasażerów są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa).

Wyniki tras w woj. śląskim

W zestawieniu tras kolejowych, które przebiły milion pasażerów znalazła się także relacja Gliwice – Katowice. W 2025 roku podróżowało nią 1,04 mln osób, a dzienna średnia wyniosła 2,85 tys. Wśród biletów sprzedanych na tę trasę 65 proc. to jednorazowe, a 35 proc. okresowe.

Niewiele mniej pasażerów skorzystało z trasy Katowice – Tychy. W ubiegłym roku przewiozła 990 tys. pasażerów – jak dodają w UTK to oznacza spadek popularności, bo w 2024 roku ta relacja miała wynik powyżej miliona pasażerów. Tu wśród sprzedanych biletów 60 proc. to jednorazowe, 40 proc. okresowe.

Metrobilet ułatwia podróżowanie po GZM

- Dziękuję wszystkim podróżnym i mieszkańcom naszej metropolii za wybór kolei w codziennych podróżach. Pamiętajcie, że teraz podróżowanie po Metropolii jest jeszcze wygodniejsze dzięki integracji różnych środków transportu w ramach Metrobiletu 30-dniowego – napisał w mediach społecznościowych Leszek Pietraszek, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W GZM przypominają, że w ramach Metrobiletu można korzystać z autobusów, tramwajów i trolejbusów Transport GZM, wypożyczać rowery w systemie Metrorower (bezpłatna godzina dziennie na dystansie tzw. ostatniej mili), podróżować pociągami Kolei Śląskich i POLREGIO w granicach GZM, a od 1 sierpnia także połączeniami PKP Intercity na obszarze metropolii.

