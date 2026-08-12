Po szychcie

Zaćmienie Słońca na górniczej hałdzie. Takie rzeczy tylko na Górnym Śląsku

Wyjątkowe zjawiska astronomiczne, w wyjątkowym miejscu. Zaćmienie Słońca i rój Perseidów będzie można obserwować z wielkiej górniczej hałdy w Łaziskach Górnych. Będzie specjalistyczny sprzęt, a o tych wyjątkowych zjawiskach opowiedzą astronomowie.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

12 sierpnia 2026, 09:05
źródło: portal gospodarka i ludzie

12 sierpnia 2026 r. nad Polską będzie można obserwować częściowe zaćmienie Słońca

Wyjątkowe zjawiska astronomiczne, w wyjątkowym miejscu. Zaćmienie Słońca i rój Perseidów będzie można obserwować z wielkiej górniczej hałdy w Łaziskach Górnych. Będzie specjalistyczny sprzęt, a o tych wyjątkowych zjawiskach opowiedzą astronomowie.

W środę, 12 sierpnia 2026 r., nad częścią Europy będzie można podziwiać całkowite zaćmienie Słońca. Jego pas przebiegnie blisko Polski, więc będzie można tutaj obserwować to zjawisko jako częściowe. Księżyc najbardziej przysłoni tarczę Słońca na zachodzie kraju – nawet 85 proc., a najmniej na południowym wschodzie – tylko 64 proc. Tak głębokiego zaćmienia Słońca nie było w Polsce od 27 lat – ostatnie całkowite zaćmienie w kontynentalnej Europie można było podziwiać 11 sierpnia 1999 r.

Zaćmienie Słońca i Noc Perseidów na hałdzie Skalny

W okolicach Katowic zaćmienie Słońca będzie można podziwiać w godzinach 19.18 – 20.08. Jego maksymalna faza nastąpi tuż przed zachodem, o godz. 20.05 – Księżyc przysłoni wówczas 81 proc. tarczy Słońca. To wyjątkowe zjawisko, a także Noc Perseidów, będzie można podziwiać z wyjątkowego miejsca – ze szczytu hałdy Skalny w Łaziskach Górnych.

Program wydarzenia „Gwiazdy na Skalnym”:

  • od godz. 18.30 – obserwacja częściowego zaćmienia Słońca wraz z astronomami z Planetarium Śląskiego przez specjalistyczny teleskopy oraz obserwacja transmisji całkowitego zaćmienia Słońca z Hiszpanii na dużym ekranie
  • od godz. 20.30 – obserwacja maksimum roju Perseidów, czyli najbardziej widowiskowego deszczu meteorów w roku, a przewodnikiem po gwiazdach będzie Damian Jabłeka - astronom, twórca projektu „Dotknij Nieba” i zastępca dyrektora Planetarium Śląskiego

Wydarzenie organizują: Polska Grupa Górnicza KWK Bolesław Śmiały razem z Gazetą Łaziską i Planetarium Śląskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, trzeba tylko samodzielnie wejść na szczyt hałdy Skalny.

Powiązane tematy:

zaćmienie słońca hałda skalny łaziska górne pgg kopalnia bolesław śmiały planetarium śląskie

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Hutnictwo

Hutnicze pożegnanie lata na Śląsku. Jedna banka, dwa muzea, sześć hut

Ostatnia niedziela wakacji na Górnym Śląsku upłynie pod znakiem industrialnej tradycji. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie i Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach, we współpracy z Tramwajami Śląskimi, zapraszają na drugą edycję wydarzenia „HUTBANA. Hutnicze pożegnanie lata” – połączone zwiedzanie dwóch muzeów, pokaz pracy historycznych maszyn i przejazd zabytkowym tramwajem z opowieściami o hutach, miastach i ludziach regionu.

Polecane
Kultura

OFF Festival 2026 nie zawiódł. Weterani i debiutanci porwali publiczność

19. edycja OFF Festivalu pełna była eklektycznych brzmień – od punka, rapu i elektroniki, po jazz, metal, noise czy folk. W Katowicach legendarne zespoły po raz kolejny zagrały ramię w ramię z obiecującymi debiutantami.

2 IMG 5280
Sport

Kopalnia i wielki sport? Finał 83. Tour de Pologne w cieniu szybu Daniłowicza!

Kopalnia Soli Wieliczka stała się w weekend areną wielkiego święta światowego kolarstwa. Finałowy etap Tour de Pologne przyciągnął tysiące kibiców, którzy wypełnili okolice szybu Daniłowicza, tworząc wyjątkową atmosferę jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych w Polsce. Decydująca o losach klasyfikacji generalnej jazda indywidualna na czas dostarczyła ogromnych emocji. 

Historia

Co ma wspólnego dąbrowska Huta Bankowa z nowojorską Statuą Wolności?

Huta Bankowa to jeden z najważniejszych zakładów przemysłowych w dziejach Dąbrowy Górniczej. Jej historia rozpoczęła się w pierwszej połowie XIX wieku, a produkowane w niej wyroby przez dziesięciolecia trafiały do kolei, przemysłu ciężkiego, a nawet zakładów zbrojeniowych.