Wyjątkowe zjawiska astronomiczne, w wyjątkowym miejscu. Zaćmienie Słońca i rój Perseidów będzie można obserwować z wielkiej górniczej hałdy w Łaziskach Górnych. Będzie specjalistyczny sprzęt, a o tych wyjątkowych zjawiskach opowiedzą astronomowie.

Wyjątkowe zjawiska astronomiczne, w wyjątkowym miejscu. Zaćmienie Słońca i rój Perseidów będzie można obserwować z wielkiej górniczej hałdy w Łaziskach Górnych. Będzie specjalistyczny sprzęt, a o tych wyjątkowych zjawiskach opowiedzą astronomowie.

W środę, 12 sierpnia 2026 r., nad częścią Europy będzie można podziwiać całkowite zaćmienie Słońca. Jego pas przebiegnie blisko Polski, więc będzie można tutaj obserwować to zjawisko jako częściowe. Księżyc najbardziej przysłoni tarczę Słońca na zachodzie kraju – nawet 85 proc., a najmniej na południowym wschodzie – tylko 64 proc. Tak głębokiego zaćmienia Słońca nie było w Polsce od 27 lat – ostatnie całkowite zaćmienie w kontynentalnej Europie można było podziwiać 11 sierpnia 1999 r.

Zaćmienie Słońca i Noc Perseidów na hałdzie Skalny

W okolicach Katowic zaćmienie Słońca będzie można podziwiać w godzinach 19.18 – 20.08. Jego maksymalna faza nastąpi tuż przed zachodem, o godz. 20.05 – Księżyc przysłoni wówczas 81 proc. tarczy Słońca. To wyjątkowe zjawisko, a także Noc Perseidów, będzie można podziwiać z wyjątkowego miejsca – ze szczytu hałdy Skalny w Łaziskach Górnych.

Program wydarzenia „Gwiazdy na Skalnym”:

od godz. 18.30 – obserwacja częściowego zaćmienia Słońca wraz z astronomami z Planetarium Śląskiego przez specjalistyczny teleskopy oraz obserwacja transmisji całkowitego zaćmienia Słońca z Hiszpanii na dużym ekranie

od godz. 20.30 – obserwacja maksimum roju Perseidów, czyli najbardziej widowiskowego deszczu meteorów w roku, a przewodnikiem po gwiazdach będzie Damian Jabłeka - astronom, twórca projektu „Dotknij Nieba” i zastępca dyrektora Planetarium Śląskiego

Wydarzenie organizują: Polska Grupa Górnicza KWK Bolesław Śmiały razem z Gazetą Łaziską i Planetarium Śląskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, trzeba tylko samodzielnie wejść na szczyt hałdy Skalny.