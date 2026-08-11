Hutnicze pożegnanie lata na Śląsku. Jedna banka, dwa muzea, sześć hut

Ostatnia niedziela wakacji na Górnym Śląsku upłynie pod znakiem industrialnej tradycji. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie i Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach, we współpracy z Tramwajami Śląskimi, zapraszają na drugą edycję wydarzenia „HUTBANA. Hutnicze pożegnanie lata” – połączone zwiedzanie dwóch muzeów, pokaz pracy historycznych maszyn i przejazd zabytkowym tramwajem z opowieściami o hutach, miastach i ludziach regionu.

Ostatnia niedziela wakacji na Górnym Śląsku upłynie pod znakiem industrialnej tradycji. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie i Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach, we współpracy z Tramwajami Śląskimi, zapraszają na drugą edycję wydarzenia „HUTBANA. Hutnicze pożegnanie lata” – połączone zwiedzanie dwóch muzeów, pokaz pracy historycznych maszyn i przejazd zabytkowym tramwajem z opowieściami o hutach, miastach i ludziach regionu.

Industrialna podróż przez cztery miasta

Hasło wydarzenia – „Jedna banka, dwa muzea, cztery miasta, sześć hut i niezliczone opowieści” – zapowiada trasę, która łączy kluczowe miejsca śląskiego hutnictwa. Uczestnicy odwiedzą obie instytucje, zobaczą pracujące zabytkowe urządzenia i usłyszą historie zakodowane w murach dawnych zakładów. Całości dopełni przejazd zabytkowym tramwajem pomiędzy Chorzowem a Katowicami, podczas którego o mijanych miejscach, hutach i miastach opowiadać będzie historyk i popularyzator kultury dr Jacek Kurek.

Co zobaczą uczestnicy?

Program „HUTBANY” został podzielony na trzy główne elementy:

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie – zwiedzanie wystawy stałej „Królestwo Żelaza” z dyrektorem muzeum Tomaszem Owocem oraz pokaz pracy zabytkowego młota Beche. Wystawa, umiejscowiona w dawnej elektrowni Huty Królewskiej, opowiada o hutach Batory i Królewskiej, a dzięki projektowi „Mów mi huto” głównymi bohaterami są tu byli pracownicy tych zakładów.

– zwiedzanie wystawy stałej „Królestwo Żelaza” z dyrektorem muzeum Tomaszem Owocem oraz pokaz pracy zabytkowego młota Beche. Wystawa, umiejscowiona w dawnej elektrowni Huty Królewskiej, opowiada o hutach Batory i Królewskiej, a dzięki projektowi „Mów mi huto” głównymi bohaterami są tu byli pracownicy tych zakładów. Przejazd zabytkowym tramwajem – podróż w industrialnym klimacie, łącząca Chorzów i Katowice, z narracją historyczną dr Jacka Kurka.

– podróż w industrialnym klimacie, łącząca Chorzów i Katowice, z narracją historyczną dr Jacka Kurka. Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach – oprowadzanie z przewodnikiem i prezentacja pracy historycznych maszyn hutniczych. „Walcownia” to unikatowy na skalę światową zabytek techniki z lat 1903–1904, który przez niemal sto lat produkował blachy cynkowe; dziś prezentuje historię hutnictwa cynku na Górnym Śląsku w oparciu o zachowany ciąg technologiczny.

Harmonogram i grupy

Wydarzenie odbędzie się w dwóch grupach, aby zapewnić komfort zwiedzania:

Grupa I – start o 10:30 w Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach; zakończenie ok. 15:00 w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

– start o 10:30 w Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach; zakończenie ok. 15:00 w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Grupa II – start o 12:15 w Chorzowie; zakończenie ok. 16:30 w Katowicach.

Po zwiedzaniu obiektów powrót we własnym zakresie.

Bilety i rejestracja

Ceny biletów na „HUTBANĘ” wyglądają następująco:

bilet normalny: 55 zł

bilet ulgowy: 45 zł (uczniowie, studenci do 26. roku życia, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością)

(uczniowie, studenci do 26. roku życia, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością) bilety rodzinne: 2+1 – 130 zł , 2+2 – 155 zł , każde kolejne dziecko – 25 zł

, , każde kolejne dziecko – dzieci do 7. roku życia – wstęp bezpłatny

Bilety dostępne są online oraz w kasach Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Szczegóły i aktualności organizatorzy publikują na stronie muzeumhutnictwa.pl oraz na profilach obu muzeów na Facebooku.

Wydarzenie organizują Muzeum Hutnictwa w Chorzowie oraz Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach, we współpracy z Tramwajami Śląskimi. To druga edycja inicjatywy, która w przystępny sposób łączy turystykę industrialną z żywą narracją o śląskim dziedzictwie hutniczym.

