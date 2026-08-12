Od 17 sierpnia Polacy korzystający ze Starlink Roam mają być traktowani gorzej niż klienci z innych państw Europy, dlatego zwróciłem się do SpaceX o pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów firmy - przekazał w środę wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Od 17 sierpnia Polacy korzystający ze Starlink Roam mają być traktowani gorzej niż klienci z innych państw Europy, dlatego zwróciłem się do SpaceX o pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów firmy - przekazał w środę wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Gawkowski we wpisie na platformie X podkreślił, że "nie zgadza się, żeby globalna firma technologiczna traktowała Polki i Polaków gorzej niż innych Europejczyków".

"(Elon) Musk chce działać w Polsce, korzystać z polskiego rynku i zarabiać na polskich klientach, musi ich traktować uczciwie i na równych zasadach" - zaznaczył.

Dodatkowe formalności dla Polaków

Wyjaśnił, że "od 17 sierpnia Polacy korzystający ze Starlink Roam mają być traktowani gorzej niż klienci z innych państw Europy: dodatkowe formalności, obowiązek zgłaszania podróży i weryfikacja dokumentów".

"Nie przyjmuję odpowiedzi, że tak po prostu musi być. Dlatego zwróciłem się do SpaceX o pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów firmy. Jeżeli powodem są ťlokalne wymogi regulacyjneŤ, oczekuję wskazania konkretnych przepisów. Ogólne tłumaczenia nie wystarczą. Polscy obywatele nie mogą być traktowani gorzej tylko dlatego, że globalna korporacja tak zdecydowała" - ocenił.

Wicepremier przypomniał, że "nowe technologie dają ludziom ogromne możliwości".

"Ale wraz z nimi globalne firmy zdobyły ogromną władzę nad warunkami, na jakich pracujemy, komunikujemy się, podróżujemy i korzystamy z usług. I właśnie dlatego obowiązkiem państwa jest reagować na wszelkie przejawy nierównego traktowania klientów, manipulacji rynkowych czy innych powodów niezgodnych z etyką rynkową" - podkreślił.

Zaznaczył, że "Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii, a polscy klienci nie są klientami drugiej kategorii".

Wicepremier w programie Onet Rano również podkreślił, że Polska może w każdej chwili wyłączyć platformę X.

- Jeżeli komuś wydaje się, że Polska to państwo, w którym amerykańskie firmy czy jakiekolwiek korporacje ze świata sobie hulają i nie możemy nic zrobić, to też mamy swój czerwony przycisk. Polska jest suwerennym państwem, mocnym, jeżeli chodzi o swoje umiejętności cyfrowe. - zaznaczył.

Z przekazów medialnych wynika, że Polskę wyłączono z europejskiego regionu mobilnego. Dla polskich klientów korzystających z terminali w podróży oznacza to spory wzrost wydatków.