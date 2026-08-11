Za zakupy zapłacisz więcej

W lipcu br. ceny żywności i innych produktów codziennego użytku w sklepach wzrosły średnio o 1,9 proc. rok do roku - wynika z badania UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito. Eksperci zwracają uwagę, że dynamika cen spada, ale jest duże prawdopodobieństwo zmiany tego trendu.

W lipcu br. ceny żywności i innych produktów codziennego użytku w sklepach wzrosły średnio o 1,9 proc. rok do roku - wynika z badania UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito. Eksperci zwracają uwagę, że dynamika cen spada, ale jest duże prawdopodobieństwo zmiany tego trendu.

"Poziom wskaźnika inflacji sklepowej w lipcu osiągnął najprawdopodobniej swoje historyczne minimum. Nie powinniśmy się jednak do niego przyzwyczajać. Ogólna inflacja obliczana przez GUS jest nieco wyższa (co jest ewenementem, bo z reguły ceny na półkach rosły szybciej niż ogólne ceny w gospodarce), a dane NBP wskazują na wyraźny, kilkunastoprocentowy wzrost zasobów pieniądza w gospodarce. Nie pozostanie to bez wpływu na wzrost cen w perspektywie kilku miesięcy" - ocenił dr Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito.

Z przedstawionych w publikacji danych wynika, że w lipcu br. ceny regularne i promocyjne w sklepach detalicznych - obejmujące żywność, napoje oraz pozostałe produkty z ogółem 17 kategorii asortymentowych - wzrosły średnio o 1,9 proc. rok do roku. W czerwcu wzrost wyniósł 2,7 proc., a w maju 3,4 proc.

Ceny samej żywności wzrosły w lipcu br. średnio o 1,2 proc. rok do roku, wobec 1,9 proc. w czerwcu i 2,4 proc. w maju.

Autorzy raportu zwrócili uwagę na rozdźwięk między tymi danymi, a szybkim szacunkiem GUS, pokazującym wzrost inflacji konsumenckiej z 2,5 proc. w czerwcu do 3 proc. w lipcu.

Szymański tłumaczy te różnice odmiennym składem koszyka branego pod uwagę przez GUS, który obejmuje również usługi, energię czy np. materiały budowlane.

"Z kolei wzrost cen żywności, który jest niższy od ogólnego wskaźnika zmiany cen w sklepach detalicznych to efekt spadających od jesieni 2025 r. cen produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego - w maju były one niższe o 4 proc. niż rok wcześniej. Daje to sieciom handlowym przestrzeń do utrzymywania relatywnie niskich cen, z czego chętnie one korzystają, ponieważ żywność to podstawowa kategoria produktów kupowanych w sklepach detalicznych" - zauważył ekspert.

W ocenie Szymańskiego Polska dobrze poradziła sobie z napięciami na rynkach surowców energetycznych, do czego przyczynił się rządowy pakiet CPN obniżający ceny paliw. Mimo to wyniki indeksu cen w sklepach detalicznych można uznać za zaskakujące.

Nie można uznać, iż sytuacja w handlu detalicznym jest stabilna

Dr Justyna Rybacka z Uniwersytetu WSB Merito zwraca uwagę, że nie można uznać, iż sytuacja w handlu detalicznym jest stabilna, jeśli weźmie się pod uwagę wzrost cen paliw w ostatnich tygodniach, wynikający z wygaśnięcia w czerwcu pakietu CPN, oraz nadal nieprzewidywalną sytuację geopolityczną.