Firma może być rentowna i jednocześnie stanąć na skraju utraty płynności finansowej. Może mieć portfel kontraktów wartych setki milionów i nie mieć czym zapłacić faktur w tym miesiącu. Może wykazywać zysk w raporcie rocznym i nie mieć środków na obsługę bieżącego zadłużenia. To jeden z najczęstszych mechanizmów kryzysów finansowych w dużych spółkach przemysłowych. W 2026 roku doświadczyły go firmy dobrze znane czytelnikom tego portalu. Zastanawianie się jak do tego doszło to temat na osobną rozmowę. Ważniejsze jest jednak jakie narzędzia finansowe pozwalają firmie z takiego kryzysu wyjść i co decyduje o tym, czy próba się powiedzie?

Firma może być rentowna i jednocześnie stanąć na skraju utraty płynności finansowej. Może mieć portfel kontraktów wartych setki milionów i nie mieć czym zapłacić faktur w tym miesiącu. Może wykazywać zysk w raporcie rocznym i nie mieć środków na obsługę bieżącego zadłużenia. To jeden z najczęstszych mechanizmów kryzysów finansowych w dużych spółkach przemysłowych. W 2026 roku doświadczyły go firmy dobrze znane czytelnikom tego portalu. Zastanawianie się jak do tego doszło to temat na osobną rozmowę. Ważniejsze jest jednak jakie narzędzia finansowe pozwalają firmie z takiego kryzysu wyjść i co decyduje o tym, czy próba się powiedzie?

Płynność to nie to samo co rentowność

Zanim przejdziemy do narzędzi, należy wyjaśnić rozróżnienie, które jest kluczem do rozumienia firmowych kryzysów finansowych i które w praktyce bywa nieoczywiste nawet dla doświadczonych menedżerów.

Rentowność mówi, czy firma zarabia - czy przychody przewyższają koszty działalności. Oznacza to po prostu, że w danym okresie przedsiębiorstwo wypracowało zysk.

Płynność z kolei określa, czy firma ma gotówkę na bieżące zobowiązania, czyli czy ma z czego zapłacić pracownikom w piątek, dostawcom na koniec miesiąca, a raty kredytowe reguluje w terminie. Podmiot płynny to taki, który w danym momencie posiada środki do obsługi wymagalnych zobowiązań.

Te dwa wskaźniki mogą się radykalnie rozjechać. Firma może wykazywać zysk w rachunku wyników, ale jednocześnie mieć zamrożoną gotówkę w niezapłaconych fakturach od kontrahentów, w zapasach materiałów na składzie, w inwestycjach rozliczanych przez lata. Kiedy termin spłaty raty kredytowej wypada przed terminem wpływu należności za duży kontrakt – firma płynna nie jest, nawet jeśli rentowna pozostaje.

W branży wydobywczej i przemysłu ciężkiego ten mechanizm jest szczególnie wyraźny. Długie cykle produkcyjne, wielomiesięczne terminy płatności od dużych odbiorców, ogromne koszty stałe (pracownicy, energia, serwis) niezależne od poziomu produkcji – to wszystko sprawia, że nawet przy dobrej koniunkturze firma może utracić płynność w momencie, gdy rynek zwolni tempo.

Pięć sygnałów, że firma zbliża się do kryzysu płynności

Zarządy, które w porę rozpoznają sygnały ostrzegawcze, mają znacznie więcej opcji niż te, które reagują dopiero przy pierwszym niedoborze gotówki. Oto najczęstsze symptomy zbliżającego się kryzysu:

Wydłużające się terminy płatności dla dostawców. Kiedy firma zaczyna systematycznie opóźniać regulowanie faktur nie z powodu sporu, tylko z powodu braku środków - to pierwszy sygnał, że traci się płynność finansową. Dostawcy zazwyczaj zauważają to szybciej niż banki.

Kiedy firma zaczyna systematycznie opóźniać regulowanie faktur nie z powodu sporu, tylko z powodu braku środków - to pierwszy sygnał, że traci się płynność finansową. Dostawcy zazwyczaj zauważają to szybciej niż banki. Rosnące saldo zadłużenia wobec krótkoterminowych zobowiązań. Niepokojąco robi się wtedy, gdy zobowiązania wymagane w ciągu 12 miesięcy zaczynają przekraczać aktywa obrotowe (zapasy, należności, gotówkę), przez co wskaźnik bieżącej płynności spada poniżej jedności. To granica, poniżej której ryzyko utraty płynności staje się bardzo wysokie.

Niepokojąco robi się wtedy, gdy zobowiązania wymagane w ciągu 12 miesięcy zaczynają przekraczać aktywa obrotowe (zapasy, należności, gotówkę), przez co wskaźnik bieżącej płynności spada poniżej jedności. To granica, poniżej której ryzyko utraty płynności staje się bardzo wysokie. Korzystanie z kredytu obrotowego jako stałego finansowania. Kredyt obrotowy jest narzędziem na przejściowe niedobory gotówki. Jeśli firma od kilku kwartałów z rzędu ma w pełni wykorzystany limit i nigdy go nie spłaca, oznacza to, że finansuje nim strukturalny niedobór, a nie chwilowy przestój.

Kredyt obrotowy jest narzędziem na przejściowe niedobory gotówki. Jeśli firma od kilku kwartałów z rzędu ma w pełni wykorzystany limit i nigdy go nie spłaca, oznacza to, że finansuje nim strukturalny niedobór, a nie chwilowy przestój. Narastające problemy z obsługą zadłużenia długoterminowego. Chodzi tu o opóźnienia w spłacie rat kredytów inwestycyjnych, naruszenia kowenantów finansowych (wskaźników wymaganych przez bank w umowie kredytowej), czy wielokrotne renegocjacje harmonogramów spłat. Pokazuje to jasno, że struktura zadłużenia jest niedostosowana do aktualnych przepływów pieniężnych.

Chodzi tu o opóźnienia w spłacie rat kredytów inwestycyjnych, naruszenia kowenantów finansowych (wskaźników wymaganych przez bank w umowie kredytowej), czy wielokrotne renegocjacje harmonogramów spłat. Pokazuje to jasno, że struktura zadłużenia jest niedostosowana do aktualnych przepływów pieniężnych. Spadek oceny zdolności kredytowej. Banki monitorują sytuację finansową swoich klientów korporacyjnych na bieżąco. Zaostrzenie warunków kredytowych, zmniejszenie dostępnych limitów czy odmowa przedłużenia linii kredytowej to jasne sygnały, że zewnętrzna ocena kondycji firmy uległa pogorszeniu.

Narzędzia wyjścia z kryzysu — przegląd i kiedy każde ma sens

Kiedy firma rozpozna, że zbliża się do kryzysu płynnościowego, albo już w nim jest, do dyspozycji ma kilka narzędzi. Ich skuteczność zależy w dużej mierze od tego, jak wcześnie zostaną uruchomione i jak dobrze są dopasowane do konkretnej sytuacji. Dlatego też pośrednictwo kredytowe Outloop , przygotowało kompletne zestawienie rozwiązań i narzędzi, które mogą pomóc w odzyskaniu płynności finansowej:

Faktoring – najszybsze uwolnienie gotówki z należności

Faktoring polega na sprzedaży wystawionych, ale jeszcze niezapłaconych faktur firmie faktoringowej. W zamian firma otrzymuje natychmiast 80-90 procent wartości faktury - bez czekania na termin płatności od kontrahenta. Resztę (minus prowizja faktoringowa) otrzymuje po opłaceniu faktury przez kontrahenta.

Dla firm z długimi terminami płatności od dużych odbiorców typowymi w branży przemysłowej, energetycznej i górniczej - faktoring jest często najszybszym sposobem na poprawę płynności bez zaciągania nowego długu. Bo faktoring technicznie długiem nie jest to sprzedaż wierzytelności.

To rozwiązanie sprawdza się najlepiej wtedy, gdy firma dysponuje wiarygodnymi fakturami od solidnych kontrahentów, ale musi czekać na ich zapłatę 60, 90 albo 120 dni. Koszt faktoringu prowizja faktoringowa, jest wyższy niż oprocentowanie kredytu obrotowego, ale niższy niż koszt utraty płynności i związanych z nią opóźnień wobec własnych dostawców.

Kredyt obrotowy i linia kredytowa – bufor na bieżące potrzeby

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym to elastyczna linia finansowania firma może z niej korzystać w dowolnym momencie do określonego limitu i spłacać ją w miarę wpływania należności. Koszty ponosi tylko za rzeczywiście wykorzystane środki.

Narzędzie to zdaje egzamin jako stały bufor płynnościowy - zabezpieczenie przed chwilowymi niedoborami, a nie jako finansowanie strukturalnego deficytu. Banki udzielają kredytów obrotowych firmom z dobrą historią kredytową i udokumentowanymi przepływami pieniężnymi. W momencie kryzysu, gdy firma już ma problemy, dostępność kredytu obrotowego spada, a warunki się zaostrzają.

Stąd kluczowy wniosek: kredyt obrotowy lub linia kredytowa powinny być zorganizowane zanim pojawi się potrzeba, nie w momencie gdy jest najpilniejsza.

Restrukturyzacja zadłużenia – gdy spłata długoterminowego kredytu przerasta możliwości

Restrukturyzacja zadłużenia polega na zmianie warunków istniejących zobowiązań wydłużeniu okresu spłaty, obniżeniu raty, zawieszeniu spłat kapitału (przy dalszym regulowaniu odsetek), konwersji części długu na inny instrument lub w skrajnych przypadkach umorzeniu części wierzytelności przez wierzyciela.

Restrukturyzacja jest możliwa do wdrożenia wtedy, gdy firma ma wiarygodny plan naprawy, który pokazuje wierzycielowi, że po zmianie warunków spłaty odzyska zdolność do regularnej obsługi zadłużenia. Wierzyciel (bank, fundusz, obligatariusze) zgadza się na gorsze warunki spłaty, bo alternatywa w postaci ogłoszenia upadłości przez dłużnika daje mu jeszcze mniej.

W przypadku JSW w grudniu 2025 roku spółka wprowadziła plan restrukturyzacji obejmujący redukcję kosztów oraz uproszczenie struktury Grupy JSW, to klasyczny element pakietu restrukturyzacyjnego: najpierw udowodnienie wierzycielom, że firma poważnie traktuje poprawę efektywności, potem rozmowy o warunkach finansowania.

Na takie rozmowy warto się zdecydować, gdy problem ma charakter strukturalny, np. firma nie jest w stanie obsługiwać obecnego poziomu zadłużenia przy aktualnych przychodach, ale jednocześnie istnieje perspektywa poprawy: zmiana rynkowa, nowy kontrakt, redukcja kosztów czy sprzedaż aktywów.

Pożyczka pomostowa - finansowanie do czasu poprawy sytuacji

Pożyczka pomostowa (bridge loan) to krótkoterminowe finansowanie zaciągane na ściśle określony czas, do momentu uruchomienia innego, docelowego źródła finansowania, zakończenia transakcji, wpływu dotacji lub innego zdarzenia poprawiającego sytuację gotówkową.

W przypadku JSW plan naprawczy z 8 grudnia 2025 roku zakładał uruchomienie pożyczki zewnętrznej jako instrument celowy finansowania programu inwestycyjnego, a następnie zmodyfikowany plan przewidywał pożyczkę z ARP w kwocie 2 mld zł. To właśnie typowy przykład mechanizmu finansowania pomostowego.

Dla mniejszych firm pożyczki pomostowe funkcjonują w innej skali, ale na tej samej zasadzie. Firma oczekuje na wpływ dużej należności, na uruchomienie dotacji unijnej, na zamknięcie transakcji sprzedaży aktywów i potrzebuje finansowania na okres oczekiwania.

Konsolidacja zobowiązań — uproszczenie struktury długu

Kiedy firma ma kilka równoległych zobowiązań: kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy, leasing sprzętu, obligacje, pożyczki od udziałowców, ich obsługa staje się skomplikowana logistycznie i kosztowna. Każde z nich ma inny termin płatności, inne oprocentowanie, innego opiekuna po stronie wierzyciela.

Konsolidacja tych zobowiązań w jedno lub w kilka większych, lepiej zarządzanych, upraszcza strukturę i często pozwala na wynegocjowanie lepszych łącznych warunków. Często określa się ją także jako kredyt dla zadłużonych. To narzędzie szczególnie przydatne w połączeniu z restrukturyzacją: firma porządkuje zobowiązania, wydłuża okres spłaty i obniża miesięczne obciążenie gotówkowe.

Więcej na temat warunków i procesu przyznawania kredytu dla zadłużonych można przeczytać tutaj .

Sprzedaż aktywów — ostateczność czy świadoma decyzja

JSW sprzedawała elementy swojego majątku, jak Jastrzębskie Zakłady Remontowe i Przedsiębiorstwo Budowy Szybów to jeden z najtrudniejszych instrumentów w portfelu zarządu, bo wiąże się z trwałą utratą aktywów, które mogłyby generować przychody w przyszłości.

Uruchomienie tego procesu w celu ratowania płynności jest uzasadnione tylko przy spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze – gdy aktywa nie są kluczowe dla podstawowej działalności operacyjnej. Po drugie – gdy alternatywa (brak gotówki i utrata płynności) przyniesie poważniejsze szkody niż utrata danego składnika majątku. To decyzja nieodwracalna, która wymaga starannego wyważenia krótkookresowej potrzeby gotówkowej z długookresową zdolnością do generowania przychodów.

Czego firmy z ekosystemu górniczego mogą nauczyć się od większych przedsiębiorstw

Kryzys finansowego dużej spółki nie jest problemem wyłącznie tej spółki. Odczuwają go jej kooperanci, podwykonawcy, dostawcy, wszystkie firmy, które zbudowały swój model biznesowy na kontraktach z tym partnerem. Opóźnione płatności, wstrzymane zamówienia, renegocjacje cen pod presją to wszystko trafia do bilansów mniejszych firm w ekosystemie.

Wnioski z głośnych restrukturyzacji są dla nich cennym źródłem informacji. Kluczowa okazuje się dywersyfikacja kontrahentów. Firma, która generuje 80 procent przychodów z jednego dużego klienta, jest strukturalnie narażona na przeniesienie jego kryzysu na własne rachunki. Równie ważna jest własna linia kredytowa lub faktoring uruchomione zanim pojawi się potrzeba, a także bieżące monitorowanie wskaźników płynności, a nie tylko samej rentowności.

Dla małych i średnich firm działających w ekosystemie górniczym i przemysłowym dostęp do finansowania bywa trudniejszy niż dla dużych graczy banki ostrożniej podchodzą do firm z branż postrzeganych jako ryzykowne lub schyłkowe.

Co decyduje o tym, czy firma wyjdzie z kryzysu?

Analizując przypadki firm, które przeszły przez kryzysy płynnościowe, zarówno duże spółki przemysłowe, jak i mniejsze firmy z ich ekosystemów, daje się wyodrębnić kilka czynników, które konsekwentnie różnicują te, którym się udaje, od tych, którym się nie udaje.

Czas reakcji. Firmy, które uruchamiają narzędzia naprawcze na wczesnym etapie kryzysu kiedy sygnały ostrzegawcze są już widoczne, ale skala problemu jest jeszcze zarządzalna, mają znacznie więcej opcji niż te, które zwlekają. Bank, który widzi firmę z narastającymi problemami, ale jeszcze bez zaległości w spłacie, jest skłonny do rozmowy. Ten sam bank po pierwszej zaległości zaostrza warunki albo odmawia.

Firmy, które uruchamiają narzędzia naprawcze na wczesnym etapie kryzysu kiedy sygnały ostrzegawcze są już widoczne, ale skala problemu jest jeszcze zarządzalna, mają znacznie więcej opcji niż te, które zwlekają. Bank, który widzi firmę z narastającymi problemami, ale jeszcze bez zaległości w spłacie, jest skłonny do rozmowy. Ten sam bank po pierwszej zaległości zaostrza warunki albo odmawia. Wiarygodność planu naprawczego. Wierzyciel (bank, fundusz, obligatariusz) zgadza się na restrukturyzację tylko wtedy, gdy ma powody wierzyć, że firma po zmianie warunków odzyska zdolność do spłaty. Plan naprawczy, który pokazuje konkretne działania redukcji kosztów, nowe przychody lub zmianę struktury, ma znacznie lepsze szanse niż prośba o pomoc bez planu.

Wierzyciel (bank, fundusz, obligatariusz) zgadza się na restrukturyzację tylko wtedy, gdy ma powody wierzyć, że firma po zmianie warunków odzyska zdolność do spłaty. Plan naprawczy, który pokazuje konkretne działania redukcji kosztów, nowe przychody lub zmianę struktury, ma znacznie lepsze szanse niż prośba o pomoc bez planu. Jakość relacji z wierzycielami. Firmy, które przez lata budowały dobre relacje z bankami i innymi wierzycielami regularnie informując o sytuacji i terminowo obsługując zobowiązania mają w momencie kryzysu kredyt zaufania, który przekłada się na elastyczność wierzyciela. Firmy, które zaskakują wierzyciela problemami, startują z gorszej pozycji negocjacyjnej.

Firmy, które przez lata budowały dobre relacje z bankami i innymi wierzycielami regularnie informując o sytuacji i terminowo obsługując zobowiązania mają w momencie kryzysu kredyt zaufania, który przekłada się na elastyczność wierzyciela. Firmy, które zaskakują wierzyciela problemami, startują z gorszej pozycji negocjacyjnej. Dostęp do zewnętrznego doradztwa. Zarządy firm w kryzysie często koncentrują się na operacyjnym zarządzaniu sytuacją i nie mają czasu ani zasobów, by jednocześnie prowadzić skomplikowane negocjacje z wieloma wierzycielami. Zewnętrzny doradca finansowy lub restrukturyzacyjny, który zna rynek, ma relacje z instytucjami finansowymi i doświadczenie w podobnych procesach, potrafi skrócić czas negocjacji i poprawić ich wynik.

Kryzys jako punkt zwrotny, nie koniec

Historia polskiego przemysłu zna przypadki firm, które przez kryzysy płynnościowe przechodziły kilkakrotnie i wychodziły z nich silniejsze z lepiej dostosowaną strukturą kosztów, zdrowszym bilansem i silniejszymi relacjami z wierzycielami. Zna też przypadki, w których kryzys oznaczał upadłość.

Różnica między jednym a drugim scenariuszem rzadko wynika z zewnętrznych okoliczności koniunktura rynkowa dotyka wszystkich uczestników branży w podobny sposób. Wynika z jakości decyzji zarządczych: z tego, jak wcześnie rozpoznano sygnały ostrzegawcze, jakie narzędzia uruchomiono i w jakiej kolejności, jak przeprowadzono rozmowy z wierzycielami.

W 2026 roku branża górnicza i przemysł ciężki w Polsce przechodzą przez moment, który, niezależnie od politycznych kontekstów, jest przede wszystkim testem zarządzania finansowego pod presją. Test ten zdają lepiej te podmioty, które rozumieją mechanizmy rządzące płynnością, restrukturyzacją i dostępnymi narzędziami finansowymi. I które po te narzędzia sięgają wtedy, gdy jeszcze mają wybór.