ZUS przypomina o ważnej dacie. Rodzice i opiekunowie, którzy chcą otrzymać 300 zł na dziecko z programu „Dobry Start” jeszcze we wrześniu, muszą złożyć wniosek do końca sierpnia. Prawidłowo wypełniony formularz przesłany do ZUS w tym terminie daje pewność, że pieniądze trafią na konto przed końcem przyszłego miesiąca. ZUS wypłacił już świadczenia na kwotę 783 mln zł, w tym w województwie śląskim rodzice i opiekunowie w ramach wyprawki szkolnej otrzymali już ponad 91 mln zł.

ZUS przypomina o ważnej dacie. Rodzice i opiekunowie, którzy chcą otrzymać 300 zł na dziecko z programu „Dobry Start” jeszcze we wrześniu, muszą złożyć wniosek do końca sierpnia. Prawidłowo wypełniony formularz przesłany do ZUS w tym terminie daje pewność, że pieniądze trafią na konto przed końcem przyszłego miesiąca. ZUS wypłacił już świadczenia na kwotę 783 mln zł, w tym w województwie śląskim rodzice i opiekunowie w ramach wyprawki szkolnej otrzymali już ponad 91 mln zł.

Do 6 sierpnia z województwa śląskiego wpłynęło już blisko 254 tys. wniosków o świadczenie 300 plus na ponad 368,5 tys. dzieci. ZUS wypłacił rodzicom i opiekunom w naszym województwie już 91 mln 435 tys. zł. W całej Polsce takich wniosków złożono ponad 2 mln 185 tys. na przeszło 3 mln 200 tys. dzieci. Łącznie ZUS wypłacił już 783 mln zł.

– Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300 plus to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia, wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300 plus zostanie nam wypłacone do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony po sierpniu, świadczenie wypłacimy w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Zostało nieco ponad dwa tygodnie

Zostało jeszcze nieco ponad dwa tygodnie do końca sierpnia, więc ci którzy nie złożyli wniosku, a zależy im na wypłacie pieniędzy jeszcze we wrześniu, mają jeszcze trochę czasu i mogą złożyć wniosek z dowolnego miejsca w kraju, czy zagranicznego urlopu i o każdej porze, bo wniosek o świadczenie 300 plus składany jest tylko elektronicznie. Rodzice mogą składać wnioski za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu eZUS, bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia.

- Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu i ma na celu ułatwienie przygotowania dziecka do nowego roku szkolnego. Przysługuje ono rodzicom na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – do 24. roku życia, a wiek 20 i 24 lata liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że świadczenie przysługuje również uczniom ostatnich klas liceów i techników oraz szkół policealnych, nawet jeśli ukończyli 20 lub 24 lata jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcia nie można jednak otrzymać na dzieci uczęszczające do tzw. zerówek ani na studentów – wyjaśnia rzeczniczka.

Uprawnionymi do składania wniosków o świadczenie „Dobry Start” są min.: rodzice, opiekunowie faktyczni i prawni, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, a także dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2025 r.