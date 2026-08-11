Kraj i Świat

Apelują w sprawie reformy PIP. „Osłabia pozycję polskich przedsiębiorstw”

Rada Przedsiębiorczości domaga się zmiany przepisów, które przyznały większe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

11 sierpnia 2026, 15:29
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: unsplash

Przedsiębiorcy: Nowe uprawnienia PIP mogą zaszkodzić uczciwym firmom.

fot: unsplash

Rada Przedsiębiorczości domaga się zmiany przepisów, które przyznały większe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Zdaniem Rady Przedsiębiorczości potwierdzają się wcześniejsze obawy, że możliwość przekształcania przez PIP umów cywilnoprawnych „w praktyce dotknie przedsiębiorców działających w dobrej wierze, u których forma współpracy jest świadomym i zgodnym z prawem wyborem stron”.

Jak pisze w swoim stanowisku organizacja, jedno z przedsiębiorstw, które wcześniej działało legalnie i chciało jasnych przepisów, stało się celem skoordynowanych kontroli PIP.

Zmiana modelu współpracy, wokół której toczy się postępowanie, była zaplanowaną wcześniej decyzją biznesową, zgodną z obowiązującymi przepisami a nie reakcją na czynności kontrolne. Trudno o wyraźniejszą ilustrację problemu – napisała Rada Przedsiębiorczości.

Organizacja przedsiębiorców dodaje, że działania kontrolne powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami, z poszanowaniem zasady bezstronności i domniemania działania zgodnego z prawem. 

Nowelizacja zagraża miejscom pracy? 

Zdaniem Rady Przedsiębiorczości, narzędzia, które otrzymali inspektorzy pracy mogą też nieść negatywne skutki dla gospodarki.

Uderza w przewidywalność prowadzenia działalności, zniechęca do inwestycji i w konsekwencji zagraża miejscom pracy oraz stabilności całych łańcuchów współpracy. Nowe uprawnienia PIP rodzą efekt mrożący w postaci obawy przedsiębiorców przed zatrudnianiem kolejnych osób i ograniczają elastyczność polskiego rynku. 

Rada Przedsiębiorczości apeluje do rządu i parlamentu o pilne zmiany w prawie. Domaga się m. in., aby spory o umowę rozstrzygał sąd, firmy działające uczciwie nie były karane, a Państwowa Inspekcja Pracy była bezstronna i współpracowała z biznesem. 

Nowelizacja przepisów o Państwowej Inspekcji Pracy z 8 lipca przyznała inspektorom uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych przekształcających umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Celem zmian miała być eliminacja tzw. ukrytych etatów i lepsza ochrona praw osób zatrudnionych na warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy.

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