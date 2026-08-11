Zdaniem Rady Przedsiębiorczości potwierdzają się wcześniejsze obawy, że możliwość przekształcania przez PIP umów cywilnoprawnych „w praktyce dotknie przedsiębiorców działających w dobrej wierze, u których forma współpracy jest świadomym i zgodnym z prawem wyborem stron”.

Jak pisze w swoim stanowisku organizacja, jedno z przedsiębiorstw, które wcześniej działało legalnie i chciało jasnych przepisów, stało się celem skoordynowanych kontroli PIP.

Zmiana modelu współpracy, wokół której toczy się postępowanie, była zaplanowaną wcześniej decyzją biznesową, zgodną z obowiązującymi przepisami a nie reakcją na czynności kontrolne. Trudno o wyraźniejszą ilustrację problemu – napisała Rada Przedsiębiorczości.

Organizacja przedsiębiorców dodaje, że działania kontrolne powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami, z poszanowaniem zasady bezstronności i domniemania działania zgodnego z prawem.

Nowelizacja zagraża miejscom pracy?

Zdaniem Rady Przedsiębiorczości, narzędzia, które otrzymali inspektorzy pracy mogą też nieść negatywne skutki dla gospodarki.

Uderza w przewidywalność prowadzenia działalności, zniechęca do inwestycji i w konsekwencji zagraża miejscom pracy oraz stabilności całych łańcuchów współpracy. Nowe uprawnienia PIP rodzą efekt mrożący w postaci obawy przedsiębiorców przed zatrudnianiem kolejnych osób i ograniczają elastyczność polskiego rynku.

Rada Przedsiębiorczości apeluje do rządu i parlamentu o pilne zmiany w prawie. Domaga się m. in., aby spory o umowę rozstrzygał sąd, firmy działające uczciwie nie były karane, a Państwowa Inspekcja Pracy była bezstronna i współpracowała z biznesem.



Nowelizacja przepisów o Państwowej Inspekcji Pracy z 8 lipca przyznała inspektorom uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych przekształcających umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Celem zmian miała być eliminacja tzw. ukrytych etatów i lepsza ochrona praw osób zatrudnionych na warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy.