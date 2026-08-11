Na terenie Gminy Chełm Śląski trwają roboty naprawcze w korycie cieku Imielanka, prowadzone przez Polską Grupę Górniczą w ramach usuwania szkód górniczych. Inwestycja, realizowana we współpracy z Wodami Polskimi, ma poprawić drożność cieku i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.

Na terenie Gminy Chełm Śląski trwają roboty naprawcze w korycie cieku Imielanka, prowadzone przez Polską Grupę Górniczą w ramach usuwania szkód górniczych. Inwestycja, realizowana we współpracy z Wodami Polskimi, ma poprawić drożność cieku i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.

Prace na odcinku między ulicami Gamrot i Podłuże

Prace objęły odcinek Imielanki pomiędzy ul. Gamrot a ul. Podłuże w Chełmie Śląskim, na długości od km 1,300 do km 2,150. Zakres robót obejmuje czyszczenie oraz udrożnienie koryta, co przełoży się na poprawę jego stanu technicznego i sprawniejszy przepływ wód.

Dzięki realizacji zadania ograniczone zostaną skutki szkód górniczych, które wcześniej powodowały niedrożność Imielanki oraz uciążliwości sanitarne dla okolicznych posesji.

PGG odpowiada za usunięcie szkód górniczych

Inwestorem i wykonawcą prac jest Polska Grupa Górnicza (PGG). Zadanie realizowane jest w ramach likwidacji szkód górniczych. Roboty rozpoczęły się 27 lipca 2026 r.

Inwestycja jest efektem wspólnych ustaleń Gminy Chełm Śląski, PGG oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Katowicach.

– Realizacja zadania jest efektem konsekwentnych działań i starań wójta Gminy Chełm Śląski oraz pracowników urzędu, którzy zdiagnozowali przyczynę problemów w tym rejonie – podkreślają przedstawiciele Urzędu Gminy Chełm Śląski.

Zakończenie robót za cztery miesiące

Zgodnie z zawartą umową zakończenie robót planowane jest w ciągu czterech miesięcy od rozpoczęcia prac. Po ich zakończeniu mieszkańcy powinni odczuć poprawę drożności Imielanki, zwiększenie bezpieczeństwa oraz ograniczenie negatywnych skutków szkód górniczych w korycie cieku.