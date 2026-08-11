Kraj i Świat

Naprawa szkód górniczych w korycie Imielanki. PGG czyści i udrażnia ciek w Chełmie Śląskim

Na terenie Gminy Chełm Śląski trwają roboty naprawcze w korycie cieku Imielanka, prowadzone przez Polską Grupę Górniczą w ramach usuwania szkód górniczych. Inwestycja, realizowana we współpracy z Wodami Polskimi, ma poprawić drożność cieku i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

11 sierpnia 2026, 16:10
źródło: portal gospodarka i ludzie

Naprawa szkód górniczych w korycie Imielanki

Na terenie Gminy Chełm Śląski trwają roboty naprawcze w korycie cieku Imielanka, prowadzone przez Polską Grupę Górniczą w ramach usuwania szkód górniczych. Inwestycja, realizowana we współpracy z Wodami Polskimi, ma poprawić drożność cieku i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.

Prace na odcinku między ulicami Gamrot i Podłuże

Prace objęły odcinek Imielanki pomiędzy ul. Gamrot a ul. Podłuże w Chełmie Śląskim, na długości od km 1,300 do km 2,150. Zakres robót obejmuje czyszczenie oraz udrożnienie koryta, co przełoży się na poprawę jego stanu technicznego i sprawniejszy przepływ wód.

Dzięki realizacji zadania ograniczone zostaną skutki szkód górniczych, które wcześniej powodowały niedrożność Imielanki oraz uciążliwości sanitarne dla okolicznych posesji.

PGG odpowiada za usunięcie szkód górniczych

Inwestorem i wykonawcą prac jest Polska Grupa Górnicza (PGG). Zadanie realizowane jest w ramach likwidacji szkód górniczych. Roboty rozpoczęły się 27 lipca 2026 r.

Inwestycja jest efektem wspólnych ustaleń Gminy Chełm Śląski, PGG oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Katowicach.

– Realizacja zadania jest efektem konsekwentnych działań i starań wójta Gminy Chełm Śląski oraz pracowników urzędu, którzy zdiagnozowali przyczynę problemów w tym rejonie – podkreślają przedstawiciele Urzędu Gminy Chełm Śląski.

Zakończenie robót za cztery miesiące

Zgodnie z zawartą umową zakończenie robót planowane jest w ciągu czterech miesięcy od rozpoczęcia prac. Po ich zakończeniu mieszkańcy powinni odczuć poprawę drożności Imielanki, zwiększenie bezpieczeństwa oraz ograniczenie negatywnych skutków szkód górniczych w korycie cieku.

Powiązane tematy:

pgg szkody górnicze Chełm Śląski

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorząd i region

Za zakupy zapłacisz więcej

W lipcu br. ceny żywności i innych produktów codziennego użytku w sklepach wzrosły średnio o 1,9 proc. rok do roku - wynika z badania UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito. Eksperci zwracają uwagę, że dynamika cen spada, ale jest duże prawdopodobieństwo zmiany tego trendu.

Artykuł sponsorowany

Utrata płynności, restrukturyzacja, pożyczka ratunkowa. Jak firmy wychodzą z kryzysu finansowego i co decyduje o tym, czy im się uda?

Firma może być rentowna i jednocześnie stanąć na skraju utraty płynności finansowej. Może mieć portfel kontraktów wartych setki milionów i nie mieć czym zapłacić faktur w tym miesiącu. Może wykazywać zysk w raporcie rocznym i nie mieć środków na obsługę bieżącego zadłużenia. To jeden z najczęstszych mechanizmów kryzysów finansowych w dużych spółkach przemysłowych. W 2026 roku doświadczyły go firmy dobrze znane czytelnikom tego portalu. Zastanawianie się jak do tego doszło to temat na osobną rozmowę. Ważniejsze jest jednak jakie narzędzia finansowe pozwalają firmie z takiego kryzysu wyjść i co decyduje o tym, czy próba się powiedzie?

Rynek

Apelują w sprawie reformy PIP. „Osłabia pozycję polskich przedsiębiorstw”

Rada Przedsiębiorczości domaga się zmiany przepisów, które przyznały większe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Hutnictwo

Hutnicze pożegnanie lata na Śląsku. Jedna banka, dwa muzea, sześć hut

Ostatnia niedziela wakacji na Górnym Śląsku upłynie pod znakiem industrialnej tradycji. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie i Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach, we współpracy z Tramwajami Śląskimi, zapraszają na drugą edycję wydarzenia „HUTBANA. Hutnicze pożegnanie lata” – połączone zwiedzanie dwóch muzeów, pokaz pracy historycznych maszyn i przejazd zabytkowym tramwajem z opowieściami o hutach, miastach i ludziach regionu.