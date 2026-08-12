W VI sekcji Kanału Gliwickiego stężenie złotej algi wzrosło w ciągu kilku dni z 30 mln do 270 mln osobników na litr wody - podał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Wody Polskie w Gliwicach poinformowały PAP we wtorek, że dotychczas nie odnotowano śnięcia ryb.

Kanał Gliwicki o długości ponad 41 km zbudowano w latach 1933-39 w miejsce istniejącego od początku XIX wieku Kanału Kłodnickiego

W VI sekcji Kanału Gliwickiego stężenie złotej algi wzrosło w ciągu kilku dni z 30 mln do 270 mln osobników na litr wody - podał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Wody Polskie w Gliwicach poinformowały PAP we wtorek, że dotychczas nie odnotowano śnięcia ryb.

Złota alga (Prymnesium parvum) to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 r., kiedy doszło do masowego śnięcia ryb, małży, ślimaków i innych organizmów skrzelodysznych. Doprowadziła również do masowego śnięcia w zbiorniku Dzierżno Duże w 2024 r.

Łukasz Adamczyk z biura prasowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przekazał we wtorek, że stężenie złotej algi w VI sekcji Kanału Gliwickiego - w Porcie Gliwice - to 270 mln osobników na litr wody. Przed weekendem badania wskazywały na 30 mln osobników. W poprzednich latach przekraczało nawet 400 mln osobników.

Utrzymane zostają działania prewencyjne

- Zgodnie z rekomendacjami międzyresortowego zespołu ds. Odry (zebranie odbyło się we wtorek - PAP) zwiększona ma zostać liczba punktów poboru próbek wody - poinformował Łukasz Adamczyk.

Rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach Linda Hofman podkreśliła, że utrzymane zostają działania prewencyjne, które mają zapobiec śnięciu ryb. To zatrzymanie przepływu wód w dół z VI i V sekcji Kanału Gliwickiego oraz wstrzymanie śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno.

- To co dla nas najistotniejsze, to dotychczas nie odnotowaliśmy śnięcia ryb. Niezmiennie prowadzimy regularne patrole kontrole od strony lądu i od strony wody - zapewniła Linda Hofman.

Wojewoda śląski Marek Wójcik wcześniej zapowiedział, że służby są gotowe, aby w razie konieczności użyć nadtlenku wodoru (H2O2), który skutecznie zwalcza złotą algę.

W 2024 r. na Kłodnicy przeprowadzono eksperyment neutralizacji złotej algi przy użyciu nadtlenku wodoru. Według raportu Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego spowodował on spadek liczebności złotej algi o ponad 90 proc.

Naukowcy nie odnotowali negatywnego wpływu tlenku wodoru - stosowanego w odpowiednim stężeniu - na florę i faunę rzeki.

Rozwojowi złotej algi w Kanale Gliwickim sprzyja połączenie kilku czynników. To m.in. stagnacja wód, ich nagrzewanie podczas upałów oraz wysoki poziom zasolenia.