12-letnie i z Niemiec. Takie auta sprowadzają Polacy

W lipcu zarejestrowano w Polsce o 3,5 proc. mniej sprowadzanych samochodów niż rok wcześniej – podał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

W lipcu zarejestrowano w Polsce o 3,5 proc. mniej sprowadzanych samochodów niż rok wcześniej – podał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

W ubiegłym miesiącu zarejestrowano 83 235 pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Jak podał IBRM Samar, oznacza to powrót na ścieżkę spadku po czerwcowym minimalnym wzroście, który wynikał z większej liczby dni roboczych. W ciągu ostatniego roku liczba sprzedanych używanych aut zmniejszyła się o prawie 61 tysięcy sztuk (spadła z 971,1 tysiąca do 909,4 tysiąca).

Skąd najczęściej sprowadzamy auta?

Pierwsza trójka krajów, z których importowano auta do Polski w 2026 roku wygląda tak:

Niemcy – 277 371 szt.

Francja – 56 020 szt.

Stany Zjednoczone – 46 572 szt.

Jak podaje IBRM Samar, coraz chętniej sprowadzamy też samochody z Chin. Od początku roku do końca lipca sprowadzono do Polski 526 używanych aut z tego kraju. W analogicznym okresie ubiegłego roku sprowadzono stamtąd zaledwie 53 samochody.

Być może niebawem Chiny wyprzedzą Słowację, awansując do grona TOP20. Import napędzają niezależni importerzy, oferujący modele spoza polskich cenników” – zakończono – podaje IBRM Samar.

Średni wiek używanych samochodów importowanych do Polski z zagranicy wynosi zazwyczaj około 12,5 roku.

