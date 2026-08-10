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Zarabiasz tyle? GUS podał najnowsze dane o przeciętnym wynagrodzeniu

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 5,5 proc. w ujęciu rocznym i w drugim kwartale wyniosło 9 233,13 zł – wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

10 sierpnia 2026, 11:31
źródło: portal gospodarka i ludzie

GUS podał dane o przeciętnych zarobkach

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 5,5 proc. w ujęciu rocznym i w drugim kwartale wyniosło 9 233,13 zł – wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2026 roku

– Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1749 oraz z 2026 r. poz. 26 i 425) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2026 r. wyniosło 9 233,13 zł – czytamy w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Oznacza to, że w ujęciu rocznym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 5,5 proc. - w drugim kwartale 2025 r. wynosiło 8 748,63 zł. Jedna k w ujęciu kwartał do kwartału spadło o 3,45 proc. - w pierwszym kwartale 2026 r. wynosiło bowiem 9 562,88 zł.

Mediana wynagrodzeń w Polsce

Kilka dni temu GUS podał dane dotyczące rozkładu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w lutym 2026 r. - mediana wynagrodzeń miesięcznych wyniosła 7 690,82 zł. Oznacza to, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a drugiej połowie – nie niższe.

W lutym 2026 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto wzrosła nominalnie o 3,3 proc. w stosunku do stycznia 2026 r. oraz o 7,3 proc. w porównaniu z lutym 2025 r. W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 6,6 proc. w stosunku do stycznia 2026 r., natomiast w porównaniu z lutym 2025 r. – o 6,4 proc.

Kobiety i mężczyźni – różnice w zarobkach

Wartość mediany wynagrodzeń różniła się w zależności od płci. Wśród mężczyzn wyniosła 7 753,52 zł, czyli 100,8 proc. wartości ogółem. Wśród kobiet było to 7 631,04 zł, a więc 99,2 proc. wartości ogółem.

Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano, podobnie jak w poprzednich okresach, w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 9 146,18 zł (118,9 proc. wartości ogółem).

Najniższą medianę odnotowano natomiast w podmiotach, w których pracuje dziewięć lub mniej osób. Wyniosła ona 4806 zł, czyli tyle, ile płaca minimalna – 62,5 proc. wartości ogółem.

 
 
 

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