PiS złoży projekt ustawy o wyjściu Polski z unijnego systemu handlu emisjami ETS. Poinformował o tym 10 sierpnia Przemysław Czarnek, kandydat na premiera tego ugrupowania. Biorąc pod uwagę sejmową artmetykę, propozycja ta nie ma szans na poparcie parlamentu.

Kandydat PiS na premiera, Przemysław Czarnek, przyznał, że Polska powinna dążyć do czystej energii, w tym energii atomowej, ale "musi mieć bazę". - Tą bazą jest węgiel - ocenił.

PiS złoży projekt ustawy o wyjściu Polski z unijnego systemu handlu emisjami ETS. Poinformował o tym 10 sierpnia Przemysław Czarnek, kandydat na premiera tego ugrupowania. Biorąc pod uwagę sejmową artmetykę, propozycja ta nie ma szans na poparcie parlamentu.

Według Czarnka projekt to reakcja na odrzucenie w Senacie wniosku prezydenta Nawrockiego o przeprowadzenie o referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej oraz "blamaż Donalda Tuska" na arenie międzynarodowej i brak rewizji dotychczasowego kursu klimatycznego Unii.

ETS to unijny mechanizm, który zmusza firmy (np. elektrownie i huty) do kupowania specjalnych pozwoleń na emitowanie dwutlenku węgla. Ma to na celu ochronę środowiska, ale mocno wpływa też na rachunki za prąd i ogrzewanie.

Zamiast na modernizację sieci pieniądze poszły na 300 plus

Pieniądze ze sprzedaży uprawnień trafiają do budżetu państwa i powinny zostać przeznaczone na modernizację systemu elektroenergetycznego, by w przyszłości doprowadzić do spadku cen energii. W czasach rządów Zjednoczonej Prawicy pieniądze te szły jednak na coś innego - programy społeczne, m.in. 300 plus. W efekcie system był modernizowany zbyt wolno i ceny energii pozostały bardzo wysokie.

– Nie mamy wyjścia, to są nasze zasoby. Dalsza dekarbonizacja, ta religia klimatyczna Unii Europejskiej, uderza wprost w całą naszą gospodarkę i we wszystkich Polaków – podkreślał w poniedziałek Czarnek przed Sejmem, żądając twardego oparcia polskiej energetyki na własnych zasobach surowcowych, czyli węglu.

Już w marcu w Krakowie Przemysław Czarnek deklarował powrót do węgla i odwrót od "OZE-sroze". Jak się wtedy okazało sam zainwestował w panele fotowoltaiczne w domu.

Przypomnijmy, że to rządy Zjednoczonej Prawicy przygotowały program zamykania kopalń. W sumie za rządów Mateusza Morawieckiego i wcześniej Beaty Szydło (2015-2023) postawiono w stan likwidacji 14 zakładów:

KWK Pokój II KWK Jastrzębie III KWK Piekary I KWK Rydułtowy I KWK Mysłowice-Wesoła KWK Wieczorek II KWK Śląsk KWK Wieczorek KWK Krupiński KWK Makoszowy KWK Pokój I KWK Jas-Mos KWK Anna KWK Brzeszcze-Wschód.



