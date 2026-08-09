Polska coraz bliżej pełnej sieci autostrad. Ile brakuje?

Sieć autostrad w Polsce liczy obecnie 1950 km, a do osiągnięcia docelowej długości brakuje ok. 150 km – wynika z informacji przekazanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W najbliższych latach powstaną kolejne odcinki A2 i A50, a rozbudowane zostaną m.in. A2 i A4.

Sieć autostrad w Polsce liczy obecnie 1950 km, a do osiągnięcia docelowej długości brakuje ok. 150 km – wynika z informacji przekazanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W najbliższych latach powstaną kolejne odcinki A2 i A50, a rozbudowane zostaną m.in. A2 i A4.

Jak wyjaśniła GDDKiA, na brakujące odcinki złożą się dwa fragmenty A2 na wschód od Białej Podlaskiej oraz planowana A50, która ma stanowić południową część Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Łączna długość dróg szybkiego ruchu

Według GDDKiA łączna długość sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce wynosi obecnie 5593,2 km, w tym 3643,2 km dróg ekspresowych. Docelowa sieć, określona w rozporządzeniu Rady Ministrów, ma liczyć ok. 7980 km, w tym 2100 km autostrad.

W najbliższych latach, wraz ze wzrostem natężenia ruchu, planowana jest także rozbudowa istniejących autostrad. Jako pierwszy dodatkowe pasy zyska A2 między Łodzią i Warszawą. W kolejnych latach rozbudowywana będzie również A4, m.in. na odcinku od Krzyżowej w kierunku Wrocławia, oraz A1 między Toruniem i Włocławkiem.

GDDKiA przypomina, że wchodząc do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Polska miała niecałe 720 km dróg szybkiego ruchu, w tym nieco ponad 485 km autostrad i blisko 233 km dróg ekspresowych.

Kluczowe szlaki tranzytowe: A4 i A1

Obecnie całą Polskę z zachodu na wschód można przejechać autostradą A4 od Zgorzelca do Korczowej. A4, licząca prawie 670 km, jest głównym szlakiem drogowym z Europy Zachodniej na Ukrainę. Z kolei A1 łączy Gdańsk z granicą z Czechami w Gorzyczkach. Cała trasa liczy ponad 560 km.

Na A2 kierowcy mogą obecnie dojechać od zachodniej granicy do Białej Podlaskiej. Dwa kolejne odcinki na wschód od tego miasta, o łącznej długości ponad 25 km, pozwolą za około trzy lata dotrzeć do Terminala Samochodowego w Koroszczynie. 10 czerwca podpisano umowę na realizację odcinka od okolic Kijowca do Dobrynia, a pod koniec lipca rozstrzygnięto przetarg na fragment od Białej Podlaskiej do Kijowca.

A2 Łódź–Warszawa: rekordowe natężenie ruchu

Jednocześnie GDDKiA przystępuje do rozbudowy A2 między Łodzią i Warszawą. Według najnowszego Generalnego Pomiaru Ruchu liczba pojazdów korzystających codziennie z tej trasy wynosi od blisko 60 tys. w okolicy Łodzi do niemal 100 tys. w Warszawie.

Łączna długość A2 objęta inwestycją wynosi 92 km. Na 89 km zostaną dobudowane dodatkowe pasy, a na pozostałych 3 km, na wysokości węzła Łódź Północ, zaplanowano m.in. wymianę nawierzchni i montaż energooszczędnego oświetlenia. Na 3-kilometrowym odcinku między węzłami Pruszków i Konotopa autostrada zyska czwarty pas na obu jezdniach, a na pozostałej trasie każda jezdnia będzie miała po trzy pasy.

Rozbudowany odcinek A2 ma być pierwszym w kraju odcinkiem autostrady samowystarczalnym energetycznie. Urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi, m.in. oświetlenie i stacje meteorologiczne, mają być zasilane z odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii.