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Koniec spacerów po Kąpielisku Leśnym w Gliwicach. Obiekt zamykany na czas modernizacji

Liczące ponad 80 lat Kąpielisko Leśne w Gliwicach zostanie całkowicie zamknięte do zakończenia gruntownej modernizacji – podał w piątek samorząd. Kąpielisko docelowo, za parę lat, ma stać się atrakcyjną i dostępną przestrzenią rekreacyjną.

Pap

8 sierpnia 2026, 09:40
źródło: Polska Agencja Prasowa

Kąpielisko Leśne w Gliwicach

Liczące ponad 80 lat Kąpielisko Leśne w Gliwicach zostanie całkowicie zamknięte do zakończenia gruntownej modernizacji – podał w piątek samorząd. Kąpielisko docelowo, za parę lat, ma stać się atrakcyjną i dostępną przestrzenią rekreacyjną.

Przetarg na zaprojektowanie przebudowy kompleksu Miejski Zarząd Usług Komunalnych rozstrzygnął przed rokiem. Termin prac projektowych to październik br. (wg miasta ze względu na procedury dot. decyzji wodnoprawnych może on się wydłużyć). Na 2027 r. zaplanowano przetarg realizacyjny; budowa mogłaby się rozpocząć na przełomie 2027 i 2028 r.

Bezpieczeństwo mieszkańców priorytetem

Jak przekazał w piątkowym biuletynie gliwicki magistrat, choć jeszcze w lipcu br. teren Kąpieliska Leśnego pozostawał otwarty dla spacerowiczów i osób chcących odpocząć wśród zieleni przy wyłączonych z użytku basenach, zdecydowano jednak o jego całkowitym zamknięciu.

„Decyzja (…) została podjęta z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców oraz właściwym zabezpieczeniu obiektu do czasu zakończenia jego modernizacji. Wcześniej obiekt był udostępniony mieszkańcom wyłącznie do spacerowania. Okazało się jednak, że wiąże się to z ryzykiem” – podało miasto.

Głównym zagrożeniem są nieczynne niecki basenowe, w których okresowo gromadzą się wody opadowe w znacznej ilości. Szczególnie niebezpieczna jest dawna niecka basenu do skoków o głębokości do 4 metrów, w której woda opadowa zakrywa głęboką część.

Dodatkowo pozostawienie terenu jako ogólnodostępnego utrudnia jego właściwe zabezpieczenie i egzekwowanie zakazu wstępu w niebezpieczne miejsca. Jednocześnie gliwicki MZUK wskazuje na dostępność terenów rekreacyjnych i spacerowych w sąsiedztwie.

Historia kompleksu przy ul. Toszeckiej

Kąpielisko Leśne w Gliwicach to kompleks odkrytych pływalni w północnej, w znacznej części zalesionej części miasta, przy ul. Toszeckiej. Powstał w okresie międzywojennym, był wielokrotnie przebudowywany.

Znajdowały się tam dotąd cztery baseny o różnej wielkości i brodzik kąpielowy dla najmłodszych z placem zabaw, a także inna potrzebna infrastruktura.

W sezonie letnim w basenach montowano dmuchane atrakcje wodne. Do jednego z nich prowadziła ponad 70-metrowa zjeżdżalnia. Były tam też boiska do siatkówki plażowej, punkty gastronomiczne czy restauracja.

Już w ub. roku z powodu problemów technicznych i bezpieczeństwa nieczynny był duży basen. Decyzję o przebudowie całego obiektu poprzedziły ekspertyzy: stan niecek basenowych ze względu na pęknięcia i nieszczelności nie pozwolił na ich dalsze użytkowanie.

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