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Przemysłowy magnat przysiadł na ławeczce

Jeden z największych magnatów przemysłowych przełomu XIX i XX wieku - książę Guido Henckel von Donnersmarck przysiadł na ławeczce w Świętochłowicach. Rzeźba zostanie uroczyście odsłonięta w poniedziałek, 10 sierpnia 2026 r. Data nie jest przypadkowa.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

7 sierpnia 2026, 12:25
źródło: portal gospodarka i ludzie

Ławeczka z księciem Guido Hencklem von Donnersmarck w Świętochłowicach

Jeden z największych magnatów przemysłowych przełomu XIX i XX wieku - książę Guido Henckel von Donnersmarck przysiadł na ławeczce w Świętochłowicach. Rzeźba zostanie uroczyście odsłonięta w poniedziałek, 10 sierpnia 2026 r. Data nie jest przypadkowa.

Guido Henckel von Donnersmarck jest nazywany „ojcem przemysłu Świętochłowic” i w tym mieście o nim nie zapomniano. Na skwerze im. ks. Raabego przy ul. Katowickiej stanęła ławeczka z rzeźbą księcia. Powstała w ramach Świętochłowickiego Budżetu Obywatelskiego, a w założeniu pomysłodawców ma być odwołaniem do tożsamości Świętochłowic i przypomnieniem skąd miasto się wzięło i dzięki komu rozwijało.

Odsłonięcie ławeczki Donnersmarcka w Świętochłowicach

W poniedziałek, 10 sierpnia 2026 r., ławeczka z Guido Henckel von Donnersmarckiem zostanie uroczyście odsłonięta. Data nie jest przypadkowa – tego dnia przypada 196. rocznica urodzin księcia.

- Historia na chwilę przysiądzie w Świętochłowicach. Książę Guido Henckel von Donnersmarck zasiądzie na swojej ławeczce przy ul. Katowickiej i odtąd będzie cichym świadkiem codziennego życia naszego miasta. Zapraszamy na uroczyste odsłonięcie tego wyjątkowego miejsca – czytamy na stronie świętochłowickiego magistratu.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00. W programie są:

  • prelekcja Krzysztofa Lewandowskiego pt. "Blanca i Guido. Małżeństwo doskonałe?",
  • koncert Orkiestry Górniczo-Hutniczej,
  • spacer do Muzeum Powstań Śląskich,
  • poczęstunek.

Guido Henckel von Donnersmarck – twórca przemysłu w Świętochłowicach

Guido Henckel von Donnersmarck (ur. 10 sierpnia 1830 we Wrocławiu, zm. 19 grudnia 1916 w Berlinie) był baronem i hrabią cesarstwa, potem księciem, tytularnym panem Tarnowskich Gór, magnatem przemysłowym, 13. wolnym panem stanowym Bytomia. Był właścicielem kilku zakładów przemysłowych w Świętochłowicach:

  • huty „Bethlen-Falva” (potem Florian, obecnie Arcelor Mittal Construction Polska Sp. z o.o.),
  • kopalni „Deutschland” („Niemcy”, a następnie „Polska”),
  • kopalni „Śląsk” w Chropaczowie,
  • huty cynku „Guidotto”
  • kopalni "Matylda".

Z jego inicjatywy w Świętochłowicach powstały m.in.: budynek Generalnej Dyrekcji Hut i Kopalń Donnersmarcka, dzisiejsza ulica Katowicka, dawny szpital nr 1 przy ul. Szpitalnej zbudowany dla pracowników huty „Bethlen-Falva” czy park w Piaśnikach. Książe sfinansował również budowę ewangelickiego kościoła św. Jana Chrzciciela.
 

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