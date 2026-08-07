Przemysłowy magnat przysiadł na ławeczce
Jeden z największych magnatów przemysłowych przełomu XIX i XX wieku - książę Guido Henckel von Donnersmarck przysiadł na ławeczce w Świętochłowicach. Rzeźba zostanie uroczyście odsłonięta w poniedziałek, 10 sierpnia 2026 r. Data nie jest przypadkowa.
Ławeczka z księciem Guido Hencklem von Donnersmarck w Świętochłowicach
Jeden z największych magnatów przemysłowych przełomu XIX i XX wieku - książę Guido Henckel von Donnersmarck przysiadł na ławeczce w Świętochłowicach. Rzeźba zostanie uroczyście odsłonięta w poniedziałek, 10 sierpnia 2026 r. Data nie jest przypadkowa.
Guido Henckel von Donnersmarck jest nazywany „ojcem przemysłu Świętochłowic” i w tym mieście o nim nie zapomniano. Na skwerze im. ks. Raabego przy ul. Katowickiej stanęła ławeczka z rzeźbą księcia. Powstała w ramach Świętochłowickiego Budżetu Obywatelskiego, a w założeniu pomysłodawców ma być odwołaniem do tożsamości Świętochłowic i przypomnieniem skąd miasto się wzięło i dzięki komu rozwijało.
Odsłonięcie ławeczki Donnersmarcka w Świętochłowicach
W poniedziałek, 10 sierpnia 2026 r., ławeczka z Guido Henckel von Donnersmarckiem zostanie uroczyście odsłonięta. Data nie jest przypadkowa – tego dnia przypada 196. rocznica urodzin księcia.
- Historia na chwilę przysiądzie w Świętochłowicach. Książę Guido Henckel von Donnersmarck zasiądzie na swojej ławeczce przy ul. Katowickiej i odtąd będzie cichym świadkiem codziennego życia naszego miasta. Zapraszamy na uroczyste odsłonięcie tego wyjątkowego miejsca – czytamy na stronie świętochłowickiego magistratu.
Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00. W programie są:
- prelekcja Krzysztofa Lewandowskiego pt. "Blanca i Guido. Małżeństwo doskonałe?",
- koncert Orkiestry Górniczo-Hutniczej,
- spacer do Muzeum Powstań Śląskich,
- poczęstunek.
Guido Henckel von Donnersmarck – twórca przemysłu w Świętochłowicach
Guido Henckel von Donnersmarck (ur. 10 sierpnia 1830 we Wrocławiu, zm. 19 grudnia 1916 w Berlinie) był baronem i hrabią cesarstwa, potem księciem, tytularnym panem Tarnowskich Gór, magnatem przemysłowym, 13. wolnym panem stanowym Bytomia. Był właścicielem kilku zakładów przemysłowych w Świętochłowicach:
- huty „Bethlen-Falva” (potem Florian, obecnie Arcelor Mittal Construction Polska Sp. z o.o.),
- kopalni „Deutschland” („Niemcy”, a następnie „Polska”),
- kopalni „Śląsk” w Chropaczowie,
- huty cynku „Guidotto”
- kopalni "Matylda".
Z jego inicjatywy w Świętochłowicach powstały m.in.: budynek Generalnej Dyrekcji Hut i Kopalń Donnersmarcka, dzisiejsza ulica Katowicka, dawny szpital nr 1 przy ul. Szpitalnej zbudowany dla pracowników huty „Bethlen-Falva” czy park w Piaśnikach. Książe sfinansował również budowę ewangelickiego kościoła św. Jana Chrzciciela.