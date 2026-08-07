1,5 tysiąca skarg w pół roku. Polacy częściej zgłaszają mobbing

W pierwszym półroczu tego roku Państwowa Inspekcja Pracy otrzymała 1,5 tys. zgłoszeń mówiących o mobbingu. To więcej o 7,8 proc. niż w pierwszych 6 miesiącach poprzedniego roku. Jednocześnie wyraźnie spadła (o 35,1 proc.) liczba skarg, które uznane zostały za zasadne.



Przypomnijmy, że 5 listopada wejdzie w życie nowelizacja, która wprowadza istotne przepisy dotyczące mobbingu i dyskryminacji.

Nowelizacja odchodzi od obecnej definicji mobbingu, która wymaga wykazania m.in. zaniżonej oceny przydatności zawodowej czy wywołania określonych skutków psychicznych. Punktem wyjścia staje się ustalenie, czy doszło do uporczywego nękania pracownika. Uporczywość oznacza w tym przypadku zachowania powtarzalne, nawracające lub stałe – podaje Państwowa Inspekcja Pracy.

Mobbing zyska nową, uproszczoną definicję. Co będzie ona zawierać? Mobbing będzie oznaczał zachowania polegające na uporczywym nękaniu pracownika. Z definicji zostaną wykluczone zachowania incydentalne. Działania mobbingujące mogą mieć charakter fizyczny, werbalny i pozawerbalny. Mogą też pochodzić od pracodawcy, przełożonego, osoby zajmującej równorzędne stanowisko, podwładnego lub innego pracownika.