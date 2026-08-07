Rusza remont skrzyżowania trzech ulic w Katowicach

13 sierpnia rozpoczną się prace związane z przebudową nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ul. Panewnickiej, ul. Medyków i ul. Kijowskiej w Katowicach – informują w katowickim magistracie. Remont został zaplanowany w okresie wakacyjnym, aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców. Zakończenie inwestycji przewidziano na koniec sierpnia.

13 sierpnia rozpoczną się prace związane z przebudową nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ul. Panewnickiej, ul. Medyków i ul. Kijowskiej w Katowicach – informują w katowickim magistracie. Remont został zaplanowany w okresie wakacyjnym, aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców. Zakończenie inwestycji przewidziano na koniec sierpnia.

Przebudowa obejmie około 300-metrowy odcinek drogi. Zniszczona nawierzchnia zostanie sfrezowana i rozebrana, a następnie zastąpiona nową. Łączna powierzchnia remontowanej jezdni wyniesie 1861 m².

Część prac zostanie wykonana nocą

Remontowana trasa jest intensywnie wykorzystywana przez karetki pogotowia, pacjentów oraz personel medyczny. Dlatego Miejski Zarząd Ulic i Mostów zdecydował, że część robót będzie prowadzona w godzinach nocnych.

Prace nocne zaplanowano w następujących terminach:

z 13 na 14 sierpnia,

z 14 na 15 sierpnia,

z 20 na 21 sierpnia,

z 21 na 22 sierpnia.

Pozostałe roboty będą realizowane w ciągu dnia. Jak podkreśla MZUiM, takie rozwiązanie ma skrócić czas zajęcia jezdni i ograniczyć utrudnienia w miejscu szczególnie ważnym dla funkcjonowania placówek medycznych.

Wykonawcą inwestycji została katowicka firma ROMUS. Wartość zadania wynosi ponad 650 tys. zł. W postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów przeprasza za ewentualne utrudnienia i apeluje do kierowców o cierpliwość oraz wyrozumiałość. Po zakończeniu prac kierowcy będą mogli korzystać z bezpieczniejszej i bardziej komfortowej nawierzchni.

Kolejne remonty ulic w Katowicach

Przebudowa skrzyżowania ul. Panewnickiej, ul. Medyków i ul. Kijowskiej jest jedną z kilku inwestycji drogowych prowadzonych lub przygotowywanych obecnie w Katowicach.

Równolegle trwa postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy nawierzchni ul. Leśnego Potoku na odcinku od ul. Oswobodzenia do ul. Grodowej. Oferty otwarto 4 sierpnia. Do udziału w postępowaniu zgłosiło się trzech wykonawców. Zakres zadania obejmie prace związane z nawierzchnią jezdni, a wybrany wykonawca będzie miał 30 dni od przekazania placu budowy na realizację inwestycji.

Kolejne postępowanie dotyczy opracowania projektu przebudowy skrzyżowania ul. Oswobodzenia z ul. Obrzeżną Zachodnią. Dokumentacja ma objąć rozwiązania drogowe, oświetlenie uliczne oraz odwodnienie. Oferty otwarto 5 sierpnia, a do przetargu zgłosiło się dwóch wykonawców. Na realizację zadania wykonawca będzie miał 180 dni od udzielenia zamówienia.

Oba postępowania są obecnie na etapie analizy ofert. Po zakończeniu prac komisji i wyborze wykonawców możliwe będzie przejście do kolejnych etapów realizacji inwestycji.

Ponadto ogłoszono przetarg na przebudowę nawierzchni ul. Katowickiej, na odcinku od ul. Ordona do rejonu Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych. Otwarcie ofert zaplanowano na 11 sierpnia 2026 roku.