Ruszyła budowa kolejnego węzła przesiadkowego w Gliwicach

W miejscu dotychczasowej pętli autobusowej przy ul. Kozielskiej w gliwickiej Brzezince rozpoczęły się prace nad nowoczesnym węzłem przesiadkowym „Mobilna Metropolia”. Pierwszy etap inwestycji obejmuje wytyczenie terenu i przygotowanie zaplecza budowlanego, a Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach apeluje do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie robót.

W miejscu dotychczasowej pętli autobusowej przy ul. Kozielskiej w gliwickiej Brzezince rozpoczęły się prace nad nowoczesnym węzłem przesiadkowym „Mobilna Metropolia”. Pierwszy etap inwestycji obejmuje wytyczenie terenu i przygotowanie zaplecza budowlanego, a Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach apeluje do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie robót.

Co powstanie w Brzezince?

Nowy obiekt ma ułatwić komfortowe przesiadki między samochodem, autobusem, rowerem i ruchem pieszym, zachęcając mieszkańców do częstszego korzystania z transportu publicznego. W miejscu obecnej pętli zaprojektowano dwa przystanki pasażerskie oraz dwa stanowiska techniczne do postoju autobusów między kursami.

Na centralnej wyspie węzła powstanie parking z siedmioma miejscami postojowymi, w tym dwoma przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami. Perony połączą wygodne ciągi piesze wyposażone w elementy małej architektury i rozwiązania ułatwiające poruszanie się osobom o ograniczonej mobilności. Inwestycja zakłada również kontynuację ciągu pieszo-rowerowego od strony centrum miasta.

Przestrzeń zyska nowe oświetlenie podłączone do miejskiej sieci oraz nowoczesną infrastrukturę: wiaty przystankowe, samoobsługową toaletę publiczną, wiatę rowerową, strefę odpoczynku dla kierowców autobusów i ławki dla pasażerów.

– Mamy dobrą wiadomość dla pasażerów – przez cały czas trwania inwestycji przystanek autobusowy będzie funkcjonował w tym samym rejonie. W miarę postępu prac może zostać jedynie przesunięty o kilka metrów, dlatego korzystanie z komunikacji miejskiej nie powinno sprawiać żadnych trudności – zapewnia Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

„Mobilna Metropolia” – cztery węzły przesiadkowe

Węzeł w Brzezince to jeden z czterech nowych centrów komunikacyjnych powstających w Gliwicach w ramach projektu „Mobilna Metropolia”. Pozostałe lokalizacje to Łabędy, osiedle Kopernika oraz okolice PreZero Areny Gliwice. Łączny koszt zadania w Brzezince oszacowano na ponad 11 mln zł, z czego około 7,7 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.

Wykonawcą prac wybrano firmę FIL-BUD Sp. z o.o., która zaoferowała realizację za 4,6 mln zł. Harmonogram prac i ewentualne zmiany w organizacji ruchu będą komunikowane na bieżąco przez Zarząd Dróg Miejskich