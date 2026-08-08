Kraj i Świat

Unijne wsparcie na rewitalizację centrum Świętochłowic

Dzięki unijnemu wsparciu samorząd Świętochłowic zrewitalizuje teren dawnego Parku Jordanowskiego w centrum miasta i zmodernizuje zabytkowy budynek Urzędu Stanu Cywilnego - wynika z informacji władz miasta w mediach społecznościowych.

Pap

8 sierpnia 2026, 09:29
źródło: Polska Agencja Prasowa

Park Jordanowski w Świętochłowicach

Dzięki unijnemu wsparciu samorząd Świętochłowic zrewitalizuje teren dawnego Parku Jordanowskiego w centrum miasta i zmodernizuje zabytkowy budynek Urzędu Stanu Cywilnego - wynika z informacji władz miasta w mediach społecznościowych.

Świętochłowice otrzymały 33,1 mln zł dofinansowania do oszacowanego na 40 mln zł projektu „Rewitalizacja dawnego Ogrodu Jordanowskiego oraz remont budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach” z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-27 (FESL) w tzw. działaniu FESL.09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich, które finansują środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dawny Ogród Jordanowski odzyska dawną funkcję

Jak zaznaczył na swoim facebookowym profilu Daniel Beger, prezydent liczących niespełna 50 tys. mieszkańców Świętochłowic, większa część projektu zakłada odtworzenie przedwojennego, zaniedbanego współcześnie parku ze stawami Magiera i Matylda, przylegającego dziś do Drogowej Trasy Średnicowej.

„Dzięki tym środkom przywrócimy dawny Ogród Jordanowski mieszkańcom: jako nowoczesną, zieloną i dostępną przestrzeń do wypoczynku, rekreacji oraz organizacji wydarzeń społecznych. To miejsce ma ponownie stać się sercem naszej dzielnicy Centrum, nawiązując do swojej bogatej historii” - wskazał Beger.

Zaplanowano m.in. nowe nasadzenia drzew i krzewów, łąki kwietne i odnowienie terenów zielonych, ścieżki spacerowe i rowerowe, plac eventowy ze sceną plenerową, place zabaw, boisko wielofunkcyjne, strefy aktywności, street workout i siłownię plenerową, a także wybieg dla psów.

Stawy Magiera i Matylda z nową infrastrukturą

Na samych zagospodarowanych stawach Magiera i Matylda zainstalowane zostaną m.in. fontanna pływająca i pomost obserwacyjny, a wokół nich powstaną ścieżki edukacyjne, inhalatorium solne i elementy wspierające bioróżnorodność, takie jak hotele dla owadów, budki dla ptaków czy domki dla kaczek i łabędzi.

Projekt zakłada również przebudowę budynku Rybaczówki, która będzie służyć organizacji wydarzeń społecznych. Infrastruktura zostanie zaprojektowana z myślą o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Remont zabytkowego Urzędu Stanu Cywilnego

Druga, mniejsza część projektu zapewni dofinansowanie do remontu siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 53, czyli Urzędu Stanu Cywilnego. Zabytkowy budynek przejdzie remont, przebudowę i rozbudowę, a jego elewacja zostanie poddana pracom konserwatorskim i restauratorskim.

Wewnątrz zaplanowano m.in. budowę windy dostępnej z poziomu terenu, zapewniającej dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, oraz wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia z fotowoltaiką.

Zazielenienie otoczenia urzędu

Uporządkowane i zazielenione zostanie otoczenie urzędu. Przewidziano nowe nasadzenia, oświetlenie, małą architekturę i wygodne dojścia. Przebudowany zostanie także zjazd i parking, na którym znajdzie się miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zaplanowano również instalację kodów QR oraz przygotowanie strony internetowej poświęconej historii zabytkowego budynku.

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