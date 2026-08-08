Nowe osiedle Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Kosmicznej w Katowicach zaczyna tętnić życiem. Spośród 111 mieszkań blisko 90 przekazano już mieszkańcom, a wielu lokatorów zdążyło się wprowadzić. KTBS przygotowuje jednocześnie następną inwestycję mieszkaniową przy ul. Kossutha.

Nowe osiedle Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Kosmicznej w Katowicach zaczyna tętnić życiem. Spośród 111 mieszkań blisko 90 przekazano już mieszkańcom, a wielu lokatorów zdążyło się wprowadzić. KTBS przygotowuje jednocześnie następną inwestycję mieszkaniową przy ul. Kossutha.

Ekologiczne osiedle przy ul. Kosmicznej

Na osiedlu przy ul. Kosmicznej powstało 111 mieszkań w siedmiu trzy- i czterokondygnacyjnych budynkach. Lokale mają powierzchnię od 34 do ponad 100 m². Każde mieszkanie posiada balkon, taras lub ogródek. Zainteresowanie inwestycją było bardzo duże. W naborze prowadzonym na przełomie stycznia i lutego wpłynęło ponad 230 wniosków.

– Na nowe osiedle składa się 111 mieszkań w siedmiu trzy- i czterokondygnacyjnych budynkach. W prowadzonym na przełomie stycznia i lutego naborze wpłynęło ponad 230 wniosków, co pokazało duże zainteresowanie inwestycją i potwierdziło słuszność decyzji o jej realizacji – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Mieszkańcy mają do dyspozycji garaże podziemne, komórki lokatorskie, rowerownie i wózkownie. Wokół budynków powstały także zielone strefy rekreacyjne z placem zabaw. Ograniczenie ruchu samochodowego wewnątrz osiedla ma zwiększać bezpieczeństwo i komfort użytkowników.

Pompy ciepła i wykorzystanie deszczówki

Osiedle przy ul. Kosmicznej należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie inwestycji KTBS. Budynki wyposażono w pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz system zarządzania energią. Zastosowane rozwiązania pozwalają spełnić rygorystyczne standardy niskoemisyjne.

Inwestycja wykorzystuje również rozwiązania służące oszczędzaniu wody. Ogrody deszczowe i zbiornik retencyjny umożliwiają gromadzenie oraz ponowne wykorzystanie deszczówki, między innymi do podlewania zieleni i celów bytowych. Dzięki temu ograniczane jest zużycie wody z sieci.

Realizacja została wyróżniona nagrodą specjalną PLGBC Green Building Awards 2023 oraz uzyskała precertyfikat „Zielony Dom”. Wartość inwestycji wyniosła około 74,7 mln zł, z czego ponad 43 mln zł stanowiły środki zewnętrzne.

Katowickie TBS otrzymało ostatnio także kolejne wyróżnienia. Spółka zajęła drugie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Towarzystw Budownictwa Społecznego 2026, organizowanym przez magazyn „Strefa Gospodarki”, a także została laureatem rankingu Diamenty Forbesa.

KTBS planuje kolejne mieszkania

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przygotowuje kolejną inwestycję. Przy ul. Kossutha 11 ma powstać nowoczesny budynek mieszkalno-usługowy z 78 mieszkaniami oraz lokalami biurowymi i usługowymi.

W obiekcie zaplanowano również komórki lokatorskie, rowerownię, wózkownię i pomieszczenia techniczne. Budynek będzie zlokalizowany w sąsiedztwie inwestycji przy ul. Kossutha 7-7C, zakończonej i zasiedlonej w 2025 roku. W tamtejszym kompleksie powstało 75 mieszkań, oddział miejskiego żłobka oraz siedziba Dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach.

– Projekt przewiduje również rozbudowaną infrastrukturę towarzyszącą. Do dyspozycji mieszkańców oddane zostaną dwa garaże wielostanowiskowe – podziemny i zlokalizowany na poziomie parteru – a także miejsca postojowe na terenie inwestycji. Łącznie planujemy 142 stanowiska parkingowe, w tym miejsca dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – mówi Bronisława Kieczka, prezeska zarządu KTBS.

W otoczeniu budynku znajdą się ponadto plac zabaw oraz plac gospodarczy z półpodziemnymi pojemnikami na odpady. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie o powierzchni blisko 8 tys. m². Wcześniej konieczna będzie rozbiórka istniejącego, sześciokondygnacyjnego budynku biurowego typu Lipsk.

Budowa ma ruszyć w 2027 roku

KTBS posiada już pozwolenie na budowę, które zostało wydane w lutym 2025 roku. Pod koniec lipca 2026 roku spółka otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego informację o wynikach oceny punktowej oraz pozytywnej ocenie wiarygodności kredytowej. Otwiera to drogę do uzyskania preferencyjnego kredytu.

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest w trzecim kwartale 2026 roku. Jeżeli postępowanie przebiegnie bez odwołań, umowa z generalnym wykonawcą zostanie podpisana w czwartym kwartale. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na pierwsze półrocze 2027 roku, a zakończenie inwestycji – na pierwszy kwartał 2029 roku.

– Katowickie TBS pracuje nad przygotowaniem do realizacji kolejnej inwestycji mieszkaniowej, co jeszcze bardziej rozszerzy ofertę mieszkaniową Katowic dla osób, które z różnych względów nie chcą bądź nie mogą sobie pozwolić na własne mieszkanie – podkreśla Marcin Krupa.

Spółka prowadzi również wstępne konsultacje dotyczące dwóch kolejnych planowanych osiedli – przy ul. Andersa i ul. Hadyny. W ciągu ostatnich trzech lat KTBS zakończyło cztery inwestycje: przy ul. Kossutha 7-7C, ul. Mariackiej 30, 32 i 34, al. Korfantego 177-177E oraz ul. Kosmicznej 57B-H. Łącznie udostępniono w nich mieszkańcom 435 nowych lokali.