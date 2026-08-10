7 mln zł na modernizację Starej Fabryki

Stara Fabryka w Bielsku-Białej zostanie zmodernizowana. Na remont oddziału Muzeum Historycznego samorząd województwa śląskiego przeznaczy 7 mln zł. Inwestycja ma poprawić dostępność zabytkowego obiektu i usunąć bariery architektoniczne, bez naruszania jego unikatowej, przemysłowej tkanki.

Stara Fabryka w Bielsku-Białej zostanie zmodernizowana. Na remont oddziału Muzeum Historycznego samorząd województwa śląskiego przeznaczy 7 mln zł. Inwestycja ma poprawić dostępność zabytkowego obiektu i usunąć bariery architektoniczne, bez naruszania jego unikatowej, przemysłowej tkanki.

Dawna fabryka sukna rodziny Büttnerów, przy Placu Żwirki i Wigury w Bielsku-Białej, jest jednym z najważniejszych obiektów dziedzictwa przemysłowego tego miasta. Ze względu na historyczną strukturę budynku – wielopoziomowe hale maszyn, wysokie progi oraz brak nowoczesnych pionowych ciągów komunikacyjnych – jego pełne udostępnienie wszystkim odwiedzającym wymaga kompleksowych prac modernizacyjnych.

Łatwiejszy dostęp do wszystkich kondygnacji

Planowana inwestycja zakłada wdrożenie rozwiązań zgodnych ze standardami dostępności. Dzięki nim zwiedzający mają zyskać możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami muzeum.

Zmiany obejmą także popularną przestrzeń wystaw czasowych znajdującą się na poddaszu. Modernizacja ma ułatwić korzystanie z oferty muzeum osobom z ograniczoną mobilnością, a także poprawić komfort zwiedzania pozostałym odwiedzającym.

Ważnym założeniem projektu jest zachowanie zabytkowego charakteru dawnej fabryki. Planowane rozwiązania mają poprawić funkcjonalność obiektu, jednocześnie nie ingerując w jego wyjątkową, historyczną strukturę przemysłową.

Przetarg jeszcze w tym roku

Jak zapowiada Joanna Bojczuk, wicemarszałek województwa śląskiego, procedura przetargowa dotycząca inwestycji ma rozpocząć się jeszcze w tym roku.

– Natomiast w kolejnym roku wymienimy dach, a także zmienimy elewację i kompleksowo zmodernizujemy tę przestrzeń – mówi Joanna Bojczuk, wicemarszałek województwa śląskiego.

Łączny koszt inwestycji wyniesie 7 mln zł.