7 mln zł na modernizację Starej Fabryki
Stara Fabryka w Bielsku-Białej zostanie zmodernizowana. Na remont oddziału Muzeum Historycznego samorząd województwa śląskiego przeznaczy 7 mln zł. Inwestycja ma poprawić dostępność zabytkowego obiektu i usunąć bariery architektoniczne, bez naruszania jego unikatowej, przemysłowej tkanki.
Stara Fabryka w Bielsku-Białej
Stara Fabryka w Bielsku-Białej zostanie zmodernizowana. Na remont oddziału Muzeum Historycznego samorząd województwa śląskiego przeznaczy 7 mln zł. Inwestycja ma poprawić dostępność zabytkowego obiektu i usunąć bariery architektoniczne, bez naruszania jego unikatowej, przemysłowej tkanki.
Dawna fabryka sukna rodziny Büttnerów, przy Placu Żwirki i Wigury w Bielsku-Białej, jest jednym z najważniejszych obiektów dziedzictwa przemysłowego tego miasta. Ze względu na historyczną strukturę budynku – wielopoziomowe hale maszyn, wysokie progi oraz brak nowoczesnych pionowych ciągów komunikacyjnych – jego pełne udostępnienie wszystkim odwiedzającym wymaga kompleksowych prac modernizacyjnych.
Łatwiejszy dostęp do wszystkich kondygnacji
Planowana inwestycja zakłada wdrożenie rozwiązań zgodnych ze standardami dostępności. Dzięki nim zwiedzający mają zyskać możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami muzeum.
Zmiany obejmą także popularną przestrzeń wystaw czasowych znajdującą się na poddaszu. Modernizacja ma ułatwić korzystanie z oferty muzeum osobom z ograniczoną mobilnością, a także poprawić komfort zwiedzania pozostałym odwiedzającym.
Ważnym założeniem projektu jest zachowanie zabytkowego charakteru dawnej fabryki. Planowane rozwiązania mają poprawić funkcjonalność obiektu, jednocześnie nie ingerując w jego wyjątkową, historyczną strukturę przemysłową.
Przetarg jeszcze w tym roku
Jak zapowiada Joanna Bojczuk, wicemarszałek województwa śląskiego, procedura przetargowa dotycząca inwestycji ma rozpocząć się jeszcze w tym roku.
– Natomiast w kolejnym roku wymienimy dach, a także zmienimy elewację i kompleksowo zmodernizujemy tę przestrzeń – mówi Joanna Bojczuk, wicemarszałek województwa śląskiego.
Łączny koszt inwestycji wyniesie 7 mln zł.
Od fabryki sukna do muzeum
Początki obiektu sięgają 1868 roku, kiedy bielski sukiennik Karol Büttner zakupił posesję przy ul. 1 Maja 8 i wzniósł na niej dom z warsztatami. Po jego śmierci przedsiębiorstwo przejęli synowie, a od 1887 roku funkcjonowało jako fabryka sukna i towarów wełnianych „Karol Büttner Synowie”. Zespół zabudowań stopniowo się rozrastał – w 1888 roku powstał budynek fabryczny przy ul. Sukienniczej, a główna hala (od Pl. Żwirki i Wigury) została wzniesiona w latach 1900 oraz 1906–1907.
W szczytowym okresie firma zatrudniała ok. 150 robotników, produkowała tkaniny sukienne, szewioty, tkaniny czesankowe i dywany, a jej wyroby trafiały m.in. na Bliski Wschód. Po II wojnie światowej fabrykę upaństwowiono i włączono w skład ZPW „Bewelana”.
Muzeum Techniki Włókienniczej powstało w 1979 roku przy Muzeum Okręgowym, a w 1983 roku przeniosło się do pofabrycznych pomieszczeń. Po 1990 roku, dzięki nowemu projektowi ekspozycji, placówka ruszyła z działalnością wystawienniczą – pierwszą część otwarto 2 grudnia 1996 roku. W 2006 roku muzeum włączono do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, co zainicjowało gruntowną przebudowę. W 2010 roku oddano sale poddasza na wystawy czasowe (Galeria w Fabryce), a w latach 2013–2015 stworzono stałą wystawę „Od włókiennictwa do małego fiata”. Od końca 2013 roku placówka nosi nazwę Stara Fabryka.