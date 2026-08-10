Od 13 do 17 sierpnia dodatkowe wagony w najpopularniejszych pociągach

Od 13 do 17 sierpnia PKP Intercity doczepi dodatkowe wagony do swoich najpopularniejszych 46 pociągów; chodzi m.in o połączenia z południa nad morze - przekazała w poniedziałek spółka. Jednocześnie w związku z upałami firma przedłużyła do 16 sierpnia możliwość bezpłatnego zwrotu biletu.

Od 13 do 17 sierpnia PKP Intercity doczepi dodatkowe wagony do swoich najpopularniejszych 46 pociągów; chodzi m.in o połączenia z południa nad morze - przekazała w poniedziałek spółka. Jednocześnie w związku z upałami firma przedłużyła do 16 sierpnia możliwość bezpłatnego zwrotu biletu.

Jak poinformował przewoźnik, od czwartku 13 sierpnia do poniedziałku 17 sierpnia zaplanowano wydłużenie 46 pociągów łącznie 184 dodatkowymi wagonami.

Więcej miejsc pojawi się m.in. w pociągach jadących z południowej i centralnej Polski w kierunku wybrzeża, a także z północy kraju m.in. do Zakopanego, Krynicy-Zdroju i Krakowa. Przewoźnik przekazał, że niektóre składy będą liczyły po 14 wagonów, co uczyni je najdłuższymi pociągami pasażerskimi kursującymi w tym czasie po polskiej sieci kolejowej.

Spółka zaznaczyła, że dyspozytorzy na bieżąco monitorują frekwencję oraz zainteresowanie poszczególnymi połączeniami i w przypadku dużego zainteresowania, w miarę możliwości technicznych i dostępności taboru, podejmowane będą decyzje o dołączeniu dodatkowych wagonów.

Ponadto w dniach 13-16 sierpnia sześć pociągów Pendolino zostanie uruchomionych w podwójnym zestawieniu. Taki skład pojedzie m.in na trasach Warszawa - Kraków, Kraków - Warszawa - Trójmiasto - Kołobrzeg czy Kołobrzeg - Zakopane. Intercity podkreśliło, że podwójne Pendolino może jednorazowo zabrać ponad 800 pasażerów.

Intercity poinformowało również, że w związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami przeprowadzono przeglądy techniczne taboru ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń klimatyzacyjnych, a także zabezpieczono zapasy wody przeznaczonej dla pasażerów w sytuacjach awaryjnych. Przewoźnik przygotował również rezerwę taborową oraz dodatkowe lokomotywy zabezpieczone na stacjach węzłowych na wypadek sytuacji awaryjnych.

PKP Intercity przedłużyło możliwość bezpłatnego zwrotu biletów

Podróżni, którzy posiadają bilety kupione do 10 sierpnia 2026 roku włącznie, ważne na przejazdy w okresie od 10 do 16 sierpnia 2026 roku, mogą zrezygnować z podróży i zwrócić bilet bez potrącenia odstępnego.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express Intercity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express Intercity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe. W tegoroczne wakacje przewoźnik uruchamia codziennie 560 pociągów - informuje spółka.

W ubiegłym roku spółka przewiozła 89,2 mln pasażerów. Przewoźnik szacuje, że w 2026 r. z jego usług skorzysta 96 mln osób.